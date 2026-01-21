Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Μπορεί η Μονακό να καιγόταν περισσότερο για τη νίκη από τη Ρεάλ, όμως η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι τέτοια που η «βασίλισσα» δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Μονεγάσκους, στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Επικράτησε με 6-1 στο Μπερναμπέου, έφτασε τους 15 βαθμούς και «σκαρφάλωσε» στην 2η θέση του πίνακα (πρώτη η Άρσεναλ με 21β.) και παράλληλα έκανε κι ένα καλό δώρο και στον Ολυμπιακό.

Με την ήττα αυτή η Μονακό παρέμεινε στους 9 βαθμούς, την ώρα που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τη μεγάλη νίκη της απέναντι στη Λεβερκούζεν έφτανε τους 8. Θυμίζουμε ότι την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ εκτός έδρας, την ώρα που η γαλλική ομάδα θα φιλοξενήσει την Γιουβέντους στο Πριγκιπάτο. Συνεπώς είναι ένας αντίπαλος που οι Πειραιώτες μπορούν να ξεπεράσουν στην μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League που εξελίσσεται σε θρίλερ.

Οσον αφορά το ματς στο Μπερναμπέου δεν αντέσει σε ιδιαίτερη ανάλυση, καθώς στο 26′ το σκορ ήταν ήδη στο 2-0 για τη Ρεάλ με ισάριθμα τέρματα του Εμπαπέ. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με αυτό το σκορ κι αν κανείς ανέμενε αντίδραση από τη Μονακό στο 2ο, τζάμπα περίμενε. Στο 51′ ο Μασταντουόνο έκανε το 3-0, μετά από 4′ λεπτά ο Κέρερ πέτυχε αυτογκόλ για το 4-0, ενώ ο Βινίσιους που είχε βγάλει ήδη ασίστ στο 2ο γκολ του Εμπαπέ και στο τέρμα του Μασταντουόνο, σκόραρε ο ίδιος για το 5-0.

Στο 72΄ ο Τέζε πέτυχε το γκολ της τιμής για τη Μονακό (5-1), όμως το… κερασάκι έβαλε στο 80′ για τη Ρεάλ ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ διαμορφώνοντας το τελικό 6-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Απλά η ανωτερότητα των Μαδριλένων. Οταν ανοίγεις το σκορ μόλις στο 5′ και με λίγο μετά την έναρξη του Β’ μέρους κάνεις το 3-0, δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το ματς άλλαξε μόνο του από τα δύο γκολ που πέτυχε η Ρεάλ με τον Εμπαπέ μόλις στο 26′

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Με έξι γκολ παθητικό δεν θέλει και ρώτημα, η τραγική άμυνα της Μονακό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Με τέτοιο σκορ ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας δεν είχε πολλή δουλειά απόψε

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως και τo VAR δεν είχε σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καμαβινγκά (76’Φραν), Ασένσιο (46’Θεμπάγιος), Χάουσεν, Βαλβέρδε (83’Μέσο), Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Μασταντουόνο (82’Γκονθάλο), Γκιουλέρ (76’Καρβαχάλ), Βίνι, Εμπαπέ

Μονακό: Κεν, Κάιο Ενρίκε, Κέρερ, Ντάιερ, Βάντερσον (61’Κουαταρά), Ζακάρια (73’Μπαμπά), Τέζε, Ακλιούς, Γκολόβιν (84’Μίχαλ), Φάτι (61’Κουλιμπαλί), Μπαλογκάν (73’Ιλινικένα).

Σκόρερ: 5′, 26′ Εμπαπέ, 52′ Μασταντουόνο, 55′ αυτ. Κέρερ, 63′ Βινίσιους, 80′ Μπέλιγχαμ – 72′ Τέζε

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00-28/1

Μονακό – Γιουβέντους 22:00-28/1.