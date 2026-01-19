Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Civic Center του Σαν Φρανσίσκο για να αποχαιρετήσουν τον Bob Weir, τον εμβληματικό κιθαρίστα και ιδρυτικό πυρήνα των Grateful Dead, που πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα σε ηλικία 78 ετών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Bill Graham Civic Auditorium και άνοιξε με προσευχή στα θιβετιανά από τέσσερις βουδιστές μοναχούς. Στη συνέχεια μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer από μια πρόχειρη σκηνή, ενώ στο πλήθος κυριαρχούσαν κόκκινα τριαντάφυλλα, φωτογραφίες και κεριά σε έναν αυτοσχέδιο βωμό. Οι παρευρισκόμενοι άφηναν σημειώματα αγάπης και ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τον Weir για τη μουσική διαδρομή.

«The show must go on»

«Χαιρέτα τον Jerry και τον Phil»

Αρκετοί θαυμαστές απευθύνθηκαν στον Bob Weir σαν να μπορούσε ακόμη να τους ακούσει, ζητώντας του να μεταφέρει χαιρετισμούς στον Jerry Garcia και τον Phil Lesh, τα επίσης ιδρυτικά μέλη των Grateful Dead που είχαν προηγηθεί στον θάνατο — ο Garcia το 1995 και ο Lesh το 2024.

Στο Civic Center συνυπήρχαν παλιοί Deadheads με μακριά dreadlocks και tie-dye ρούχα, κάποιοι με περιπατητήρες, αλλά και νεότεροι θαυμαστές: ζευγάρια, άνδρες στα 20 τους, ακόμη και γονείς με μικρά παιδιά. Πολλοί μίλησαν για την ανάγκη να περάσει η αγάπη για τη ζωντανή μουσική και την αίσθηση κοινότητας στις επόμενες γενιές.

View this post on Instagram A post shared by Bobby Weir (@bobweir)

Από τους Warlocks στους Grateful Dead

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Bay Area, ο Bob Weir μπήκε στο συγκρότημα το 1965, όταν αυτό ονομαζόταν ακόμη Warlocks, σε ηλικία μόλις 17 ετών. Υπήρξε βασικός δημιουργός και ερμηνευτής σε τραγούδια-ορόσημα όπως τα «Sugar Magnolia», «One More Saturday Night» και «Mexicali Blues». Αν και θεωρούνταν ο λιγότερο «ατημέλητος» στην εμφάνιση, αργότερα υιοθέτησε κι εκείνος τη χαρακτηριστική γενειάδα που συνδέθηκε με τον Jerry Garcia.

Οι Grateful Dead διαμόρφωσαν έναν ήχο που συνέδεσε μπλουζ, τζαζ, κάντρι, φολκ και ψυχεδέλεια. Δημιούργησαν μια πιστή κοινότητα που τους ακολουθούσε στις περιοδείες και συνέχισαν να παίζουν και μετά τον θάνατο του Garcia, μετεξελισσόμενοι στους Dead & Company μαζί με τον John Mayer.

Η Darla Sagos, που ταξίδεψε από το Σιάτλ για την τελετή, είπε ότι είχε ανησυχήσει όταν, μετά τις τρεις εμφανίσεις των Dead & Company στο Σαν Φρανσίσκο το περασμένο καλοκαίρι, δεν ανακοινώθηκαν νέες συναυλίες. «Συνήθως ήξερες πάντα πού θα παίξει μετά», σημείωσε.

View this post on Instagram A post shared by Bobby Weir (@bobweir)



Ο θάνατος του Bob Weir ανακοινώθηκε στις 10 Ιανουαρίου μέσω Instagram. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, αλλά κατέληξε λόγω υποκείμενων προβλημάτων στους πνεύμονες. Τον επιζούν η σύζυγός του και οι δύο κόρες του, που ήταν παρούσες στην εκδήλωση.

Η κόρη του, Monet Weir, χαρακτήρισε τον θάνατό του αιφνίδιο και απροσδόκητο, τονίζοντας ότι ο πατέρας της πίστευε βαθιά πως η μουσική και η κληρονομιά των Grateful Dead έπρεπε να τον ξεπεράσουν.

«Η αμερικανική μουσική μπορεί να ενώνει», είπε, κλείνοντας με τη φράση που ακούστηκε επανειλημμένα μέσα στη μέρα: «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί».