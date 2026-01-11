«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»
Ο Bob Weir, κιθαρίστας, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες και είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον Ιούλιο. Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο του θανάτου του.
Ο Bob Weir υπήρξε μία από τις κεντρικές φυσιογνωμίες των Grateful Dead, του συγκροτήματος που γεννήθηκε στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο το 1965 και καθόρισε την ψυχεδελική ροκ σκηνή, συνδυάζοντας ροκ, φολκ, μπλουζ και κάντρι με μακροσκελείς αυτοσχεδιασμούς. Μαζί με τον Τζέρι Γκαρσία και τα υπόλοιπα μέλη, δημιούργησαν ένα φαινόμενο που ξεπέρασε τη μουσική, με μια τεράστια και αφοσιωμένη κοινότητα θαυμαστών, τους περίφημους Deadheads.
Στο συγκρότημα, ο Bob Weir ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο ρόλο του στη ρυθμική κιθάρα και για τη συμβολή του σε εμβληματικά τραγούδια όπως τα Playing in the Band, Sugar Magnolia και Truckin’. Μετά τον θάνατο του Γκαρσία το 1995, συνέχισε να κρατά ζωντανή την κληρονομιά των Grateful Dead μέσα από διάφορα σχήματα, πιο πρόσφατα με τους Dead & Company και το Bobby Weir & Wolf Bros.
«Έχω ακόμη πολλά να κάνω και δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»
Λίγους μήνες πριν, σε συνέντευξή του, είχε μιλήσει ανοιχτά για τον θάνατο με έναν τρόπο που πολλοί θεώρησαν χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του:
«Ανυπομονώ για τον θάνατο. Τον βλέπω ως το τελευταίο και καλύτερο δώρο για μια ζωή που έχει βιωθεί σωστά», είχε πει, προσθέτοντας ωστόσο ότι «έχω ακόμη πολλά να κάνω και δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη».
Ο Bob Weir αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Νατάσα και τις δύο κόρες τους. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη ροκ μουσική και για μια κουλτούρα που διαμόρφωσε γενιές ακροατών.
