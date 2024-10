Phil Lesh: Ο αντισυμβατικός μπασίστας των Grateful Dead πέθανε στα 84 του χρόνια

Πέθανε ο Phil Lesh, ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead και μπασίστας του συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της τριαντάχρονης πορείας τους. Ήταν 84 ετών.

Η ανακοίνωση έγινε την Παρασκευή (25 Οκτωβρίου) σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Instagram.

«Ο Phil Lesh, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί. Στο πλευρό του βρισκόταν η οικογένειά του», ανέφερε η δήλωση.

«Ο Phil προσέφερε απέραντη χαρά σε όλους όσους βρίσκονταν κοντά του και αφήνει πίσω του μια κληρονομιά μουσικής και αγάπης. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας Lesh αυτή τη στιγμή».

Ο Lesh παντρεύτηκε τη σύζυγό του Jill το 1984 και το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τον Grahame και τον Brian.

H πορεία του Phil Lesh

Ο Philip Chapman Lesh γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1940 στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια. Στα νεανικά του χρόνια έπαιζε βιολί, προτού μεταπηδήσει στην τρομπέτα, ενώ ήταν μαθητής στο Λύκειο του Μπέρκλεϊ, όπου ανέπτυξε μια γοητεία για την avant-garde κλασική μουσική και την free jazz.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ το 1961, ο Lesh έγινε φίλος με τον Tom Constanten. Μερικά χρόνια αργότερα, ενώ εργαζόταν εθελοντικά στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό KPFA, ο Lesh γνώρισε και έγινε φίλος με τον Jerry Garcia. Το 1964, ο Garcia έπεισε τον Lesh να γίνει μπασίστας στο νέο του ροκ συγκρότημα, που τότε ονομαζόταν The Warlocks, παρά το γεγονός ότι ο Lesh δεν είχε παίξει ποτέ μπάσο στο παρελθόν.

Η αντισυμβατική προσέγγιση του Lesh έγινε βασικό στοιχείο του επιδραστικού ήχου των Grateful Dead. Αναφέρεται ως συν-δημιουργός σε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, όπως τα «Truckin’», «Box of Rain» και «Unbroken Chain».

Η ζωή μετά τους Grateful Dead

Μετά τη διάλυση των Grateful Dead το 1995, ο Lesh συνέχισε να παίζει με off-shoot συγκροτήματα όπως οι The Other Ones και οι The Dead και με τη δική του μπάντα, Phil Lesh and Friends.

Τον Απρίλιο του 2005, ο Lesh κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του Searching for the Sound: Η ζωή μου με τους Grateful Dead.

Την επόμενη χρονιά ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, τον οποίο αφαίρεσε λίγους μήνες αργότερα. Τον Οκτώβριο του 2015, ο Lesh υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση για καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Lesh γιόρτασε τα 84α γενέθλιά του με μια συναυλία στο Capitol Theatre στο Port Chester της Νέας Υόρκης.

Μόλις πριν από δύο ημέρες, η MusiCares, ένας οργανισμός που βοηθά μουσικούς που χρειάζονται οικονομική ή ιατρική βοήθεια, ανακοίνωσε ότι τιμά τον Lesh μαζί με τα μέλη των Grateful Dead, Mickey Hart, Bill Kreutzmann και Bobby Weir, ως πρόσωπα της χρονιάς 2025 για τις φιλανθρωπικές τους δράσεις.

*Mε πληροφορίες από: The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Wikimedia Commons