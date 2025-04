Η «αχαριστία» με τον Φάρκε και στο βάθος… Μουρίνιο

Το κλίμα στο Έλαντ Ρόουντ είναι πανηγυρικό μετά την επιστροφή της Λιντς στην Πρέμιερ Λιγκ, καθώς τα παγώνια εξασφάλισαν και μαθηματικά την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες και θέλει την διοίκηση του συλλόγου ν’ απομακρύνει τον Ντάνιελ Φάρκε από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, η Λιντς δεν είναι διατεθειμένη να πορευτεί με τον ίδιο προπονητή στην Πρέμιερ Λιγκ και είναι θέμα ημερών η ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.

Ο Φάρκε, ο οποίος κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος καθώς οδήγησε την ομάδα του στα «σαλόνια», περιμένει τις εξελίξεις αλλά οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν κρύβουν την αντίθεσή τους στην απόφαση των διοικούντων.

Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν δεικτικά, με τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας να κατηγορούν την διοίκηση της Λιντς για αχαριστία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του αγγλικού συλλόγου θεωρεί πως ο Φάρκε κέρδισε το δικαίωμα να είναι στον πάγκο της ομάδας και στην Πρέμιερ Λιγκ, επισημαίνοντας πως κανένα μέλος της διοίκησης δεν θα έπρεπε να κάνει σκέψεις απομάκρυνσης του Γερμανού προπονητή.

Απομένει να φανεί τις επόμενες μέρες αν όντως οι πληροφορίες περί αντικατάστασης του Φάρκε ήταν ακριβείς αν κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως είδαν το φως της δημοσιότητας και ονόματα υποψήφιων διαδόχων του Φάρκε στην τεχνική ηγεσία των «παγωνιών».

Ένας εξ αυτών είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο καθώς υπάρχουν ρεπορτάζ στην Αγγλία που αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος προπονητής είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ, αυτή την φορά από τον πάγκο της Λιντς.

Jose Mourinho joining Leeds United?! 😳💭

After being linked with both the Leeds and Rangers jobs, Alan Brazil is certain Jose Mourinho would PREFER to take over at Elland Road. 👀

Brazil’s talkSPORT co-host Sam Ellard agreed that the Special One would: «take a way back to the… pic.twitter.com/ffkPtZRyKD

— talkSPORT (@talkSPORT) April 24, 2025