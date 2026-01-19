Άλλη μια μάχη με τον βρετανικό Τύπο; Ξανά στα δικαστήρια ο πρίγκιπας Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στον μακροχρόνιο πόλεμό του με τον βρετανικό Τύπο, αυτή τη φορά απέναντι στην Associated Newspapers, εκδότρια της Daily Mail και της Mail on Sunday, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη δικαστική του μάχη, στην οποία κατηγορεί εφημερίδες για παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών — από υποκλοπές τηλεφωνικών μηνυμάτων και «blagging (δόλια απόσπαση πληροφοριών)» προσωπικών δεδομένων, έως παρακολουθήσεις και χρήση ιδιωτικών ερευνητών.

Μαζί του στο εδώλιο των εναγόντων βρίσκονται πρόσωπα με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα: ο Σερ Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σερ Σάιμον Χιουζ και η βαρόνη Ντορίν Λόρενς, μητέρα του δολοφονημένου Στίβεν Λόρενς.

«Παράλογες» οι κατηγορίες για την Associated Newspapers

Η Associated Newspapers απορρίπτει τις κατηγορίες ως «παράλογες» και δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί σθεναρά τις δημοσιογραφικές της πρακτικές. Σε αντίθεση με άλλους εκδοτικούς ομίλους, οι τίτλοι της Mail δεν είχαν εμπλακεί επίσημα στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών της δεκαετίας του 2000.

Ο πρώην αρχισυντάκτης Πολ Ντέικρ είχε διαβεβαιώσει την Έρευνα Λέβεσον το 2012 ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις hacking, παραδεχόμενος ωστόσο τη χρήση ιδιωτικών ερευνητών για την άντληση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων — πρακτική που, όπως είπε, σταμάτησε όταν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παρά το γνώριμο νομικό σκηνικό, το πολιτικό και προσωπικό πλαίσιο γύρω από τον πρίγκιπα Χάρι είναι αυτή τη φορά διαφορετικό. Όταν κατέθετε κατά του ομίλου Mirror το 2023, βρισκόταν στην πιο συγκρουσιακή φάση της δημόσιας ζωής του: η αυτοβιογραφία Spare και το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Μέγκαν Mαρκλ είχαν μόλις προηγηθεί, τροφοδοτώντας ανοιχτή ρήξη με τη βασιλική οικογένεια. Τότε, η παρουσία του στο δικαστήριο —η σημαντικότερη βασιλική κατάθεση στη σύγχρονη εποχή— είχε τη σφραγίδα της απομόνωσης και της αντιπαράθεσης.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η σύγκρουση»

Σήμερα, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ο Χάρι δηλώνει πως επιδιώκει συμφιλίωση με την οικογένειά του, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο BBC ότι «δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η σύγκρουση, η ζωή είναι πολύτιμη».

Τον Σεπτέμβριο συναντήθηκε με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση του καθεστώτος ασφαλείας του κατά τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 2026 οι Αγώνες Invictus θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ — η μεγαλύτερη δημόσια παρουσία του στη χώρα από την αποχώρησή του το 2020.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δίκης δεν αναμένεται συνάντηση με τον βασιλιά. Τα Ανάκτορα επιλέγουν να κρατήσουν αποστάσεις από μια τόσο υψηλού προφίλ νομική αντιπαράθεση, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει προγραμματισμένες υποχρεώσεις στη Σκωτία. Βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Χάρι αποφεύγει πλέον τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις συνεντεύξεις που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν εκ νέου τις σχέσεις του με την οικογένεια, σύμφωνα με το BBC.

Iδιαίτερα απαιτητική υπόθεση για τους ενάγοντες

Σε νομικό επίπεδο, η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική για τους ενάγοντες. Πολλές από τις καταγγελίες αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες, ενώ ο νόμος προβλέπει εξαετή προθεσμία για αγωγές παραβίασης ιδιωτικότητας. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της παραγραφής, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι πληροφορήθηκαν πρόσφατα την έκταση των πρακτικών αυτών.

Η Associated Newspapers αντιτείνει ότι δημιουργήθηκαν τεχνητά «σημεία αποκάλυψης» μέσω δημοσιευμάτων σε περιθωριακές ιστοσελίδες — ισχυρισμό που οι αντίδικοι αρνούνται κατηγορηματικά και θα κριθεί από το δικαστήριο.

Επιπλέον, μέρος της υπόθεσης βασίζεται σε καταθέσεις ιδιωτικών ερευνητών, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν αμειφθεί για τις μαρτυρίες τους, γεγονός που αναμένεται να εξεταστεί ως προς την αξιοπιστία τους. Ένταση έχει προκαλέσει και η περίπτωση του Γκάβιν Μπάροουζ, ο οποίος φέρεται να υπαναχώρησε από δήλωση που τον συνέδεε με παράνομες πρακτικές, ισχυριζόμενος ότι η υπογραφή του είχε πλαστογραφηθεί.

Η νομική ομάδα του Χάρι είχε επιχειρήσει να αποδείξει ότι οι παράνομες μέθοδοι ήταν «συστηματικές» στις εφημερίδες της Mail, ωστόσο ο δικαστής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει η διαδικασία να μετατραπεί σε γενική έρευνα για τον Τύπο. Κάθε καταγγελία θα εξεταστεί ξεχωριστά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη θέση των εναγόντων.

Παρά τα εμπόδια, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, εκτός αν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός — όπως συνέβη σε προηγούμενη αγωγή του κατά άλλου εκδοτικού ομίλου, σημειώνει το BBC. Πηγές κοντά του αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για την τελευταία μεγάλη δικαστική του σύγκρουση με τα ΜΜΕ, καθώς μετά το πέρας της δίκης σκοπεύει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες.