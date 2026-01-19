magazin
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άλλη μια μάχη με τον βρετανικό Τύπο; Ξανά στα δικαστήρια ο πρίγκιπας Χάρι
Yποκλοπές & παρακολουθήσεις 19 Ιανουαρίου 2026 | 12:50

Άλλη μια μάχη με τον βρετανικό Τύπο; Ξανά στα δικαστήρια ο πρίγκιπας Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, κατηγορώντας την Daily Mail για παράνομες πρακτικές παραβίασης ιδιωτικότητας

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στον μακροχρόνιο πόλεμό του με τον βρετανικό Τύπο, αυτή τη φορά απέναντι στην Associated Newspapers, εκδότρια της Daily Mail και της Mail on Sunday, σύμφωνα με το BBC.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη δικαστική του μάχη, στην οποία κατηγορεί εφημερίδες για παράνομες πρακτικές συλλογής πληροφοριών — από υποκλοπές τηλεφωνικών μηνυμάτων και «blagging (δόλια απόσπαση πληροφοριών)» προσωπικών δεδομένων, έως παρακολουθήσεις και χρήση ιδιωτικών ερευνητών.

Μαζί του στο εδώλιο των εναγόντων βρίσκονται πρόσωπα με ισχυρό δημόσιο αποτύπωμα: ο Σερ Έλτον Τζον και ο σύζυγός του Ντέιβιντ Φέρνις, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, ο πρώην υπουργός των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σερ Σάιμον Χιουζ και η βαρόνη Ντορίν Λόρενς, μητέρα του δολοφονημένου Στίβεν Λόρενς.

YouTube thumbnail

«Παράλογες» οι κατηγορίες για την Associated Newspapers

Η Associated Newspapers απορρίπτει τις κατηγορίες ως «παράλογες» και δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί σθεναρά τις δημοσιογραφικές της πρακτικές. Σε αντίθεση με άλλους εκδοτικούς ομίλους, οι τίτλοι της Mail δεν είχαν εμπλακεί επίσημα στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών της δεκαετίας του 2000.

Ο πρώην αρχισυντάκτης Πολ Ντέικρ είχε διαβεβαιώσει την Έρευνα Λέβεσον το 2012 ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις hacking, παραδεχόμενος ωστόσο τη χρήση ιδιωτικών ερευνητών για την άντληση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων — πρακτική που, όπως είπε, σταμάτησε όταν διαπιστώθηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Παρά το γνώριμο νομικό σκηνικό, το πολιτικό και προσωπικό πλαίσιο γύρω από τον πρίγκιπα Χάρι είναι αυτή τη φορά διαφορετικό. Όταν κατέθετε κατά του ομίλου Mirror το 2023, βρισκόταν στην πιο συγκρουσιακή φάση της δημόσιας ζωής του: η αυτοβιογραφία Spare και το ντοκιμαντέρ του Netflix με τη Μέγκαν Mαρκλ είχαν μόλις προηγηθεί, τροφοδοτώντας ανοιχτή ρήξη με τη βασιλική οικογένεια. Τότε, η παρουσία του στο δικαστήριο —η σημαντικότερη βασιλική κατάθεση στη σύγχρονη εποχή— είχε τη σφραγίδα της απομόνωσης και της αντιπαράθεσης.

«Δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η σύγκρουση»

Σήμερα, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ο Χάρι δηλώνει πως επιδιώκει συμφιλίωση με την οικογένειά του, τονίζοντας σε συνέντευξή του στο BBC ότι «δεν έχει νόημα να συνεχίζεται η σύγκρουση, η ζωή είναι πολύτιμη».

Τον Σεπτέμβριο συναντήθηκε με τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επανεξέταση του καθεστώτος ασφαλείας του κατά τις επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 2026 οι Αγώνες Invictus θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ — η μεγαλύτερη δημόσια παρουσία του στη χώρα από την αποχώρησή του το 2020.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δίκης δεν αναμένεται συνάντηση με τον βασιλιά. Τα Ανάκτορα επιλέγουν να κρατήσουν αποστάσεις από μια τόσο υψηλού προφίλ νομική αντιπαράθεση, ενώ ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει προγραμματισμένες υποχρεώσεις στη Σκωτία. Βασιλικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Χάρι αποφεύγει πλέον τις δημόσιες παρεμβάσεις και τις συνεντεύξεις που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν εκ νέου τις σχέσεις του με την οικογένεια, σύμφωνα με το BBC.

YouTube thumbnail

Iδιαίτερα απαιτητική υπόθεση για τους ενάγοντες

Σε νομικό επίπεδο, η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική για τους ενάγοντες. Πολλές από τις καταγγελίες αφορούν γεγονότα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες, ενώ ο νόμος προβλέπει εξαετή προθεσμία για αγωγές παραβίασης ιδιωτικότητας. Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο της παραγραφής, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι πληροφορήθηκαν πρόσφατα την έκταση των πρακτικών αυτών.

Η Associated Newspapers αντιτείνει ότι δημιουργήθηκαν τεχνητά «σημεία αποκάλυψης» μέσω δημοσιευμάτων σε περιθωριακές ιστοσελίδες — ισχυρισμό που οι αντίδικοι αρνούνται κατηγορηματικά και θα κριθεί από το δικαστήριο.

Επιπλέον, μέρος της υπόθεσης βασίζεται σε καταθέσεις ιδιωτικών ερευνητών, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν αμειφθεί για τις μαρτυρίες τους, γεγονός που αναμένεται να εξεταστεί ως προς την αξιοπιστία τους. Ένταση έχει προκαλέσει και η περίπτωση του Γκάβιν Μπάροουζ, ο οποίος φέρεται να υπαναχώρησε από δήλωση που τον συνέδεε με παράνομες πρακτικές, ισχυριζόμενος ότι η υπογραφή του είχε πλαστογραφηθεί.

Η νομική ομάδα του Χάρι είχε επιχειρήσει να αποδείξει ότι οι παράνομες μέθοδοι ήταν «συστηματικές» στις εφημερίδες της Mail, ωστόσο ο δικαστής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτρέψει η διαδικασία να μετατραπεί σε γενική έρευνα για τον Τύπο. Κάθε καταγγελία θα εξεταστεί ξεχωριστά, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά τη θέση των εναγόντων.

Παρά τα εμπόδια, ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, εκτός αν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός — όπως συνέβη σε προηγούμενη αγωγή του κατά άλλου εκδοτικού ομίλου, σημειώνει το BBC. Πηγές κοντά του αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για την τελευταία μεγάλη δικαστική του σύγκρουση με τα ΜΜΕ, καθώς μετά το πέρας της δίκης σκοπεύει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

inWellness
inTown
Stream magazin
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26 Upd: 14:08

Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο