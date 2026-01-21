sports betsson
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21 Ιανουαρίου 2026 | 01:01

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Spotlight

Δυο γκολ ενεργητικό, μηδέν παθητικό, ένας κυνικός Ολυμπιακός στην επίθεση και ένας Τζολάκης και μία άμυνα που καθάριζαν τα πάντα, ήταν τα σημεία της νίκης με 2-0 επί της Λεβερκούζεν. Στο ματς αυτό, οι «ερυθρόλευκοι»… εξαργύρωσαν προηγούμενες εμφανίσεις κατά τις οποίες είχαν βιώσει τα αντίθετα συναισθήματα, δηλαδή το να παίζουν πολύ καλά και να μην σκοράρουν, χάνοντας βαθμούς. Σε αυτό ακριβώς το στοιχείο στάθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, βάλαμε δύο γκολ δεν δεχθήκαμε κανένα και αποζημιωθήκαμε για αυτό που είχε συμβεί και σε άλλα παιχνίδια γιατί και με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και την PSV είχαμε κάνει καλά παιχνίδια αλλά δεν είχαμε πάρει τίποτα, παρόλο που μας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα πήραμε τη νίκη.

Είμαστε στο σωστό, ακολουθούμε μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή και μένει ακόμη ένα παιχνίδι που αν νικήσουμε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες για να προκριθούμε, το ίδιο όμως και ο Άγιαξ. Θα πάμε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι ελπίζοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο έτρεξαν και προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε και ήταν πολύ απαιτητικό. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι».

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Vita.gr
Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)

Με δυο γκολ του Σουάρες η Σπόρτινγκ νίκησε 2-1 την Παρί που ήταν φλύαρη ενώ σωστά δεν μέτρησαν τρία γκολ των Γάλλων. Το 2-1 στο 90’ με τη… σφραγίδα του 38χρονου Ουρουγουανού. Στην 5η θέση η Παρί

Βάιος Μπαλάφας
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο