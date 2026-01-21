Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Δυο γκολ ενεργητικό, μηδέν παθητικό, ένας κυνικός Ολυμπιακός στην επίθεση και ένας Τζολάκης και μία άμυνα που καθάριζαν τα πάντα, ήταν τα σημεία της νίκης με 2-0 επί της Λεβερκούζεν. Στο ματς αυτό, οι «ερυθρόλευκοι»… εξαργύρωσαν προηγούμενες εμφανίσεις κατά τις οποίες είχαν βιώσει τα αντίθετα συναισθήματα, δηλαδή το να παίζουν πολύ καλά και να μην σκοράρουν, χάνοντας βαθμούς. Σε αυτό ακριβώς το στοιχείο στάθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, βάλαμε δύο γκολ δεν δεχθήκαμε κανένα και αποζημιωθήκαμε για αυτό που είχε συμβεί και σε άλλα παιχνίδια γιατί και με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και την PSV είχαμε κάνει καλά παιχνίδια αλλά δεν είχαμε πάρει τίποτα, παρόλο που μας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα πήραμε τη νίκη.

Είμαστε στο σωστό, ακολουθούμε μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή και μένει ακόμη ένα παιχνίδι που αν νικήσουμε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες για να προκριθούμε, το ίδιο όμως και ο Άγιαξ. Θα πάμε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι ελπίζοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο έτρεξαν και προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε και ήταν πολύ απαιτητικό. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι».