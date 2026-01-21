newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική – Πρόκειται για την 7η κατάσχεση
Κόσμος 21 Ιανουαρίου 2026 | 01:30

Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική – Πρόκειται για την 7η κατάσχεση

Νέο ρεσάλτο πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και έπλεε στην Καραϊβική.

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατασχέθηκε χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω), όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).

Κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta δεν υπήρξαν απρόοπτα, αναφέρει η SouthCom

Πρόκειται για την έβδομη κατάσχεση τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατά του τάνκερ Sagitta, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η απαγωγή του… πετρελαίου

Η Βενεζουέλα διαθέτει πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου — περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Και μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επικαλέστηκε μια υποτιθέμενη εμπλοκή του ομολόγου του της Βενεζουέλας σε διακίνηση ναρκωτικών – κάτι που ασφαλώς λίγοι πίστεψαν ως δικαιολογία σε όλο τον πλανήτη- προκειμένου, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά την απαγωγή του Μαδούρο, οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ
Berlingske 20.01.26

Οι ΗΠΑ είχαν βάλει στο μάτι την Γροιλανδία λίγο πριν αναλάβει ο Τραμπ

Παρότι παρουσιάζεται σαν ξαφνική επιθετικότητα του Τραμπ, εφημερίδα της Δανίας αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να αλιεύσουν πληροφορίες ήδη από τις αρχές του 2025, πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του ο Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20.01.26

Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα έρθει να μας σώσει» – «Θα δείτε» τι θα γίνει με Γροιλανδία
Κολακευτικά λόγια για Ματσάδο 20.01.26 Upd: 22:26

Τραμπ: «Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα έρθει να μας σώσει» - «Θα δείτε» τι θα γίνει με Γροιλανδία

Για «365 νίκες σε 365 ημέρες» μίλησε ο Τραμπ - Έγιναν «10.000 συλλήψεις εγκληματιών» στη Μινεσότα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δικαιολογώντας τη διαβόητη ICE και την αντιμεταναστευτική του πολιτική

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Champions League 21.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν, με τον τεχνικό των «ερυθρόλευκων» να εκφράζει τη σιγουριά του πως αν η ομάδα του έχει πίστη στις δυνατότητές της, τότε μπορεί να προκριθεί στα νοκ άουτ του Champions League.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πρωταγωνίστησε στο 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν και μετά το ματς δήλωσε πως έκανε… απλώς τη δουλειά του! - Τι δήλωσε ο Παναγιώτης Ρέτσος για το σπουδαίο αποτέλεσμα.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό (vid)

Η Ρεάλ ήταν καταιγιστική απέναντί στη Μονακό (6-1), όμως το σημαντικότερο σημαντικό είναι ότι επέτρεψε στον Ολυμπιακό να την πλησιάσει στον πόντο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν πλέον 8 βαθμούς, έναντι 9 των Μονεγάσκων.

Σύνταξη
Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 21.01.26

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1: Σε λεπτή βαθμολογική ισορροπία με τον Ολυμπιακό (vid)

Η ισοπαλία ανάμεσα σε Κοπεγχάγη και Νάπολι, στη Δανία (1-1), τις έφερε αμφότερες στους οκτώ βαθμούς, όσους δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη νίκη του επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Σπόρτινγκ-Παρί 2-1: Ασταμάτητος και τρομερός Λουίς Σουάρες, εκτοξεύτηκαν 6οι οι Πορτογάλοι (vid)

Με δυο γκολ του Σουάρες η Σπόρτινγκ νίκησε 2-1 την Παρί που ήταν φλύαρη ενώ σωστά δεν μέτρησαν τρία γκολ των Γάλλων. Το 2-1 στο 90’ με τη… σφραγίδα του 38χρονου Ουρουγουανού. Στην 5η θέση η Παρί

Βάιος Μπαλάφας
Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Champions League 21.01.26

Η βαθμολογία της League Phase μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

O Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στη Λεβερκούζεν, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ προκρίνεται στα νοκ-άουτ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
