Βενεζουέλα: Νέο ρεσάλτο των ΗΠΑ σε τάνκερ στην Καραϊβική – Πρόκειται για την 7η κατάσχεση
Νέο ρεσάλτο πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και έπλεε στην Καραϊβική.
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα κατασχέθηκε χθες Τρίτη σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω), όπως ανακοινώθηκε από το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την Κεντρική και Νότια Αμερική (U.S. Southern Command ή SouthCom).
Κατά την επιχείρηση κατάσχεσης του τάνκερ Sagitta δεν υπήρξαν απρόοπτα, αναφέρει η SouthCom
Πρόκειται για την έβδομη κατάσχεση τάνκερ στο πλαίσιο της εκστρατείας των ΗΠΑ για τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, δεν υπήρξαν απρόοπτα κατά την επιχείρηση κατά του τάνκερ Sagitta, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.
This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681
— U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026
Η απαγωγή του… πετρελαίου
Η Βενεζουέλα διαθέτει πάνω από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου — περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Και μπορεί ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να επικαλέστηκε μια υποτιθέμενη εμπλοκή του ομολόγου του της Βενεζουέλας σε διακίνηση ναρκωτικών – κάτι που ασφαλώς λίγοι πίστεψαν ως δικαιολογία σε όλο τον πλανήτη- προκειμένου, όπως ο ίδιος δήλωσε μετά την απαγωγή του Μαδούρο, οι ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας.
