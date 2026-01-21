magazin
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 21.01.2026]
Ημερήσια 21 Ιανουαρίου 2026 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 21.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Άκουσε τι έχουν να σου πουν οι φίλοι σου και σταμάτα να το παίζεις θιγμένος, γιατί ακόμα κι αν έρχεσαι σε δύσκολη θέση με αυτά που σου λένε, το δικό σου το καλό έχουν κατά νου! Βέβαια για να το αντιληφθείς αυτό, πρέπει να είσαι υπομονετικός. Άστο κατάλαβα! Κάνε τις συζητήσεις που πρέπει, για να βελτιώσεις λίγο κάποια από τα πλάνα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι OK να ανεβάσεις τους τόνους και να απαιτείς με έντονο ή απότομο τρόπο οτιδήποτε θες. Κι ας λες ότι διεκδικείς όσα σου αξίζουν, ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτό δεν ισχύει. Μην εκνευριστείς με τους άλλους, ειδικά αν δεν έχεις τσεκάρει πρώτα τα πάντα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Κράτησε αποστάσεις, μέτρησε τις δυνάμεις σου κι άσε τις παρορμητικές αποφάσεις ή κινήσεις για άλλη στιγμή. Φτιάξε μία λίστα ή ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμπεριλάβεις τις δουλειές που έχεις. Ωστόσο φρόντισε να βάλεις μέσα μόνο αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες. Διασφάλισε τα κεκτημένα σου στη δουλειά δια του διαλόγου.

DON’TS: Μην είσαι έντονος και μη βιάζεσαι, γιατί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό σου. Ή μπορεί και να σε οδηγήσει σε λάθη που υπό κανονικές συνθήκες ούτε καν θα έκανες! Μην κάνεις ούτε πεισματικές κινήσεις, γιατί τότε θα χαλάσεις τις καλές προοπτικές που υπάρχουν για σένα σήμερα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προτίμησε να αναλάβεις τον ρόλο του παρατηρητή στις συζητήσεις στις οποίες τυχαίνει να είσαι μπροστά. Περιόρισε τον εαυτό σου την στιγμή που σου έρχεται η παρόρμηση να χωθείς, χωρίς να σου έχει ζητήσει κανείς την άποψή σου, και να εκφράσεις με στόμφο τις αντιρρήσεις σου. Κοινώς διάλεξε με προσοχή πού και πώς θα μιλήσεις.

DON’TS: Μην κολλάς και μην αντιδράς έντονα σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Δεν περιμένουν όλοι εσένα πάντως, να το ξέρεις αυτό! Μην προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τους πάντες, γιατί έτσι θα εκτεθείς εσύ. Το ξέρω πως έχεις ορισμένες συμπάθειες, αλλά δεν είναι η μέρα να τις δείξεις με αυτόν τον τρόπο. Μη μένεις στα λόγια και μόνο εκεί.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να περιορίσεις την κυκλοθυμία σου λίγο, γιατί σήμερα έχει την τιμητική της, έτσι; Πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις με τους φίλους σου, καθώς εύκολα μπορούν να εξελιχθούν σε καυγά. Από το πουθενά αυτό εντωμεταξύ. Τσέκαρε το ότι έχεις διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις σου, για να μη βρεθείς εξαπίνης, σωστά;

DON’TS: Μην έχεις τη μύγα και μην θεωρείς πως οτιδήποτε λέγεται γύρω σου έχει εσένα ως στόχο. Άλλη όρεξη δεν είχε όλος ο κόσμος, παρά να ασχολείται μαζί σου! Άρα μην τα παίρνεις όλα και τόσο προσωπικά! Όχου! Μη διστάσεις να συζητήσεις για κάποιες οικονομικές συμφωνίες. Αν σε παίρνει, ζήτησε και το κάτι παραπάνω, μην το φοβηθείς.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος με το αμόρε, τους φίλους ή τους συναδέλφους σου. Ποιος ξέρει τι θα ακούσεις πάλι; Άκουσε τι έχουν να σου πουν οι σημαντικοί για σένα άνθρωποι και δέξου και τις συμβουλές τους. Μάλιστα αυτό μπορεί να ενδυναμώσει τους μεταξύ σας δεσμούς. Πες «ναι» σε νέες δραστηριότητες ή συνεργασίες.

DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός λόγω του ότι έχεις αναλάβει υπερβολικές ευθύνες, οι οποίες όλο και αυξάνονται. Μην επηρεαστείς ούτε από τις πιέσεις που δέχεσαι. Μην αντιδράσεις με έντονο, απότομο ή και σπασμωδικό τρόπο λόγω του ότι δεν σου αρέσουν οι αντιδράσεις των απέναντι. Σπασμένο τηλέφωνο θα παίξουμε τώρα; Ήμαρτον πια!

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να κρατήσεις κάποιες αποφάσεις, αν θέλεις να μείνεις ανεπηρέαστος από τις εντάσεις ή από οτιδήποτε το αχρείαστο συμβαίνει εκεί. Απόφυγε να χωθείς εκεί που δεν σε έσπειρε κανείς, θέλοντας να υπερασπιστείς ορισμένα άτομα, καθώς αυτό όλο και θα δώσει στην ήδη έντονη ατμόσφαιρα που επικρατεί, έτσι;

DON’TS: Μην μπλέκεσαι σε καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις μετά εύκολα ή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μη γίνεσαι απόλυτος- με τίποτα! Μην αφήνεις τις χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνεις να πάνε χαμένες. Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις το καθαρό μυαλό σου – ελπίζω να είναι! – στις συνεννοήσεις που κάνεις σήμερα.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις και να εξωτερικεύσεις τη δημιουργικότητά σου πιο εύκολα, αλλά και να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου πιο άνετα. Βάλε τον εαυτό σου κάτω και σκέψου πόσα πολλά έχεις καταφέρει στη ζωή σου μέχρι τώρα. Κάνε έναν μίνι απολογισμό δηλαδή. Μετά βρες τον καλύτερο τρόπο, για να σε επιβραβεύσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τα πράγματα να γίνουν έντονα έως και εκρηκτικά, επειδή η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη ή επειδή οι ανασφάλειές σου βγαίνουν εκ νέου στην επιφάνεια. Μην αμφιβάλλεις για τις πληροφορίες τις οποίες έχεις ήδη διασταυρώσει εξαιτίας των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Στα ερωτικά, μην χάσεις τις ισορροπίες σου λόγω καβγάδων.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόσεχε σήμερα, γιατί η φάση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Προσπάθησε να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους και να αποφύγεις τις υπερβολές ή τους καβγάδες. Διαχειρίσου ψύχραιμα την ένταση που υπάρχει στο σπίτι, γιατί αν δεν το κάνεις, μπορεί εύκολα να επηρεάσει και τους γύρω σου αυτό το πράγμα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου μακριά από τους περίεργους. Μην επηρεάζεσαι από απόψεις τρίτων, όταν προσπαθείς να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου. Άντε μπας και ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο μέσα σου. Μην αφήσεις την παρατηρητικότητά σου να πάει χαμένη. Κοινώς κράτα σημειώσεις για ό,τι σου φαίνεται ύποπτο!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, προκειμένου να μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα σφαιρικά. Να δεις το bigger picture ένα πράγμα! Προσπάθησε και να κατανοήσεις τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά! Δοκίμασε έναν διαφορετικό τρόπο, για να κάνεις ό,τι έχεις να κάνεις σήμερα. Γιατί όχι;

DON’TS: Μην έχεις ένταση στον τρόπο με τον οποίο μιλάς ή αντιλαμβάνεσαι όσα ακούς και βλέπεις. Στα επαγγελματικά, μη βιάζεσαι και μην είσαι νευρικός, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε παρανοήσεις. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Μην απαντάς με αντιδραστικό τρόπο. Μην αφήσεις κανέναν να χωθεί στις δουλειές σου χωρίς να του το ζητήσεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εξέτασε προσεκτικά τις οικονομικές προτάσεις που ίσως σου γίνουν σήμερα, γιατί έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον. Ίσως, μάλιστα, να σου βγουν και σε καλό, έτσι; Δες πώς- και εάν- μπορείς να προχωρήσεις ορισμένες συνεργασίες σου. Όταν παίρνεις μέρος σε διαπραγματεύσεις, φρόντισε να είσαι διεκδικητικός, γιατί κανείς δεν θα σου χαριστεί.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για το αν φαίνεσαι αξιόπιστος είτε γιατί προκύπτουν ξαφνικά έξοδα είτε γιατί συνειδητοποιείς ότι ήδη υπάρχουν κάποια που πρέπει να καλυφθούν. Βέβαια μην τα αμελήσεις κι άλλο κιόλας, έτσι; Στα ερωτικά, μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αρχίσεις τις υπερβολές, γιατί αυτές θα φέρουν εντάσεις, κάτι που δεν θέλουμε!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ξεπέρασε την υπερένταση και την κυκλοθυμία, αν θέλεις να μπορέσεις να δεις πιο καθαρά τα πράγματα γύρω σου. Σκέψου out of the box και λίγο πιο δημιουργικά, για να μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου και να δράσεις όπως θέλεις και πρέπει. Έχεις όμορφες ιδέες που βγάζουν μάτι- με την καλή έννοια- μένει μόνο να τις αξιοποιήσεις.

DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός ή και απότομος λόγω του ότι βγαίνουν πολλά στην φόρα που σε εκνευρίζουν είτε στο σπίτι είτε στον τομέα της οικογένειας. Μην είσαι έντονος, όταν απαντάς στα όσα ακούς ή όταν διεκδικείς όσα θέλεις. Μη διστάσεις να μοιραστείς μέρος των σκέψεών σου- έστω με τους δικούς σου ανθρώπους. Θα σου βγει σε καλό!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Κάτσε λίγο μόνος σου μακριά από όλους και σκέψου, ώστε να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να επικοινωνήσεις πολλά από αυτά που θέλεις. Πάντως αυτό θα βοηθήσει κατά πολύ και την ψυχολογική σου κατάσταση. Πρέπει να ανέβεις λίγο, ναι; Συζήτησε παρασκηνιακά μεν, απλοποίησε τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου δε.

DON’TS: Μην αφήσεις την υπερένταση που νιώθεις να σε εμποδίσει από το να δεις τα πάντα γύρω σου καθαρά. Μην κάνεις σπασμωδικές και αντιδραστικές κινήσεις, γιατί δεν θα σε ωφελήσουν καθόλου- μα καθόλου, λέμε! Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά, γιατί ούτε που θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει, αλλά ούτε και που θα ηρεμήσεις.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Wall Street: Βουτιά διά χειρός… Τραμπ – Η μεγαλύτερη πτώση σε 3 μήνες για τον S&P500

Vita.gr
Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

Σφίξε, άφησε, χαλάρωσε: Πώς να φροντίσεις σωστά το πυελικό έδαφος

World
Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

Δασμοί Τραμπ: Πιέσεις στην ΕΕ για ενεργοποίηση του εμπορικού «μπαζούκα»

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10
Social 20.01.26
Social 20.01.26

Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10

Από τον Τζέιντεν Σμιθ στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την αναπάντεχα ισχυρή Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, αυτό είναι το χρηματιστήριο των influencers που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν πολύ

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»
Σπίθες 20.01.26
Σπίθες 20.01.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη – Ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μάργκο Ρόμπι απόλαυσαν την ερωτική ιστορία «στην πραγματικότητα»

Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκαλύπτει τη χημεία του με τη συμπρωταγωνίστριά του, Μάργκο Ρόμπι, στη νέα διασκευή της κλασικής πλέον ταινίας, Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26
Μπαράζ καταγγελιών 20.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Αφαιρέθηκε από νέα ταινία της Amazon μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο ρόλος του Τίμοθι Μπάσφιλντ κόπηκε από τη ρομαντική κομεντί You Deserve Each Other της Amazon MGM. Ο ηθοποιός αντιμετωπίζει πολλαπλές καταγγελίες και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 20 Ιανουαρίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»
Σύρραξη 19.01.26
Σύρραξη 19.01.26

Πόλεμος μέχρις εσχάτων: Ο Μπρούκλιν καταγγέλλει τους Μπέκαμ για «χειραγώγηση, ταπείνωση, απληστία» – «Δεν είναι οικογένεια, είναι πολυεθνική»

Σοκαριστικά είναι όσα καταγγέλλει δημόσια ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για την οικογένεια του με την αυτοκρατορία των Ντέιβιντ και Βικτόρια να φλέγεται σε δημόσια θέα

Σύνταξη
Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι'αυτο;
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26
Νιώθεις πεσμένος; 19.01.26

Blue Monday: Είναι όντως η «Μπλε Δευτέρα» η πιο στενάχωρη μέρα του χρόνου και τι να κάνουμε γι’αυτο;

H τρίτη Δευτέρα του Γενάρη έχει βαφτιστεί Blue Monday και διεκδικεί τον τίτλο της πιο στενάχωρης μέρας του έτους. Οι Βρετανοί Σαμαρείτες, λανσάρουν ως αντίδοτο τη Brew Monday, με τσάι και συμπάθεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου
«I blame Donald Trump» 19.01.26
«I blame Donald Trump» 19.01.26

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται ο Πιρς Μόργκαν, μετά από πτώση σε εστιατόριο που του προκάλεσε σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό. Ο παρουσιαστής υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου και αναρρώνει, χωρίς να χάνει το γνωστό του χιούμορ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 
Εκθαμβωτικός 19.01.26 
Εκθαμβωτικός 19.01.26

«Πάντα ήθελα να κάνω τις γυναίκες όμορφες» – O Βαλεντίνο για την επανάσταση του Valentino, μια προφορική ιστορία σαγήνης 

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι μέσα από τις δημιουργίες του Οίκους Valentino δεν έκαναν σεξ στις γυναίκες, τους έκαναν έρωτα για οργασμό αφόρητα θηλυκής γοητείας στο δημόσιο, κόκκινο χαλί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;
TikTok 19.01.26
TikTok 19.01.26

«Αηδιαστικά μορφωμένοι» – Το νέο trend των social media θα μας κάνει πιο έξυπνους, ή απλά πιο ενοχλητικούς;

Τα social media γεμίζουν με influencers που μας λένε πώς να γίνουμε πιο διανοούμενοι. Μια υπέροχη, διδακτική ιδέα – ή απλώς ένα ακόμα πρόσχημα για να κάνουμε επίδειξη;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ
Champions League 20.01.26
Champions League 20.01.26

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα
Μόνο αλήθειες 20.01.26
Μόνο αλήθειες 20.01.26

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι φούσκα» – Ο προφήτης Εντ Ζίτρον και η κατάρρευση της μεγάλης απάτης του 21ου αιώνα

Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως η πανάκεια για κάθε πρόβλημα της ανθρωπότητας, ο Εντ Ζίτρον έχει καταφέρει να γίνει ο πιο θορυβώδης και ουσιαστικός επικριτής της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση
Μπάσκετ 20.01.26
Μπάσκετ 20.01.26

Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Betsson 107-113: «Ζωντανός» για πρόκριση, με νίκη στην 2η παράταση

Μετά από συγκλονιστικό ματς στην Πολωνία που κρίθηκε στις δύο παρατάσεις, ο Άρης Betsson επικράτησε της Σλασκ στην Πολωνία με 113-107 και παρέμεινε ζωντανός για πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 20.01.26
Μπάσκετ 20.01.26

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 93-74: Με εξαιρετικό Τολιόπουλο οι «πράσινοι»

Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει 21 πόντους και 5 ασίστ, στην καλύτερη εμφάνισή του με τα «πράσινα», ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εύκολα της Μπασκόνια (93-74) για βελτιώσει το ρεκόρ του στο 14-9.

Σύνταξη
Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω
Αποτυχία; 20.01.26
Αποτυχία; 20.01.26

Ο Τραμπ είπε πως το Συμβούλιο Ειρήνης «μπορεί» να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και μετά έκανε πίσω

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καιρός: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία – Υποχρεωτική παύση εργασιών
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26
Τι ανακοινώθηκε 20.01.26

Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την κακοκαιρία - Υποχρεωτική παύση εργασιών

H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία
Κανόνες Τραμπ 20.01.26
Κανόνες Τραμπ 20.01.26

Γροιλανδία: Η Ρωσία παρακολουθεί από μακριά – Και ίσως βλέπει την «ιδανική λύση» στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Γροιλανδία είναι για τις ΗΠΑ, ό,τι η Κριμαία για τη Ρωσία. Και πως λόγω των ενεργειών Τραμπ, οι «προοπτικές διατήρησης του ΝΑΤΟ ως ενοποιημένου στρατιωτικοπολιτικού μπλοκ» είναι μειωμένες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26
«Ας φάνε παντεσπάνι» 20.01.26

Πάρτι, crypto, πόζα και ματωμένα supercar ενώ το Ιράν φλέγεται – Oργή για τη χλιδή των γόνων της ιρανικής ελίτ

Οι απόγονοι της θρησκευτικής και πολιτικής ελίτ του Ιράν ζουν μια ζωή βουτηγμένη στη χλιδή και την υπερβολή πυροδοτώντας περισσότερη οργή στη χώρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Επίθεση Δούκα και Γερουλάνου σε Ανδρουλάκη με πρόφαση τη «βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, που φροντίζουν με τη στάση τους να μην κουνηθεί

Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν τον τελευταίο καιρό, εξαπέλυσαν εμμέσως νέα επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για τη στρατηγική του κόμματος και τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενισχύοντας την εσωστρέφεια και τις εσωκομματικές έριδες που δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα κόμμα, πόσο μάλλον στη κούρσα για την εξουσία

Σύνταξη
Καιρός: Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη – Οι 7 κόκκινες περιοχές – Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία
Live η πορεία του καιρού 20.01.26
Live η πορεία του καιρού 20.01.26

Ακραίας επικινδυνότητας η κακοκαιρία την Τετάρτη - Οι 7 κόκκινες περιοχές - Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Λόγω της επικινδυνότητας της κακοκαιρίας κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύνταξη
Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26
Έρευνες σε εξέλιξη 20.01.26

Ισπανία: Στους 42 οι νεκροί του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Συνεχίζουν να ανασύρουν νεκρούς

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί κι άλλο στην Ισπανία, καθώς υπάρχουν 43 αγνοούμενοι. Εξιτήριο από τα νοσοκομεία έχουν πάρει 86 τραυματίες, ενώ εννέα ακόμη παραμένουν στις ΜΕΘ.

Σύνταξη
Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση
Μπάσκετ 20.01.26
Μπάσκετ 20.01.26

Αμφίβολος για το παιχνίδι με την Εφές ο Μιλουτίνοφ, υπέστη διάσειση

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποκάλυψε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι πως η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη είναι αμφίβολη λόγω διάσεισης

Σύνταξη
Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Οι υπογράφουσες 20.01.26
Οι υπογράφουσες 20.01.26

Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι
Champions League 20.01.26

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι

LIVE: Κοπεγχάγη – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κοπεγχάγη – Νάπολι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
Champions League 20.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

LIVE: Βιγιαρεάλ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Άγιαξ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ
Champions League 20.01.26

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ

LIVE: Τότεναμ – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 20.01.26

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό
Champions League 20.01.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

