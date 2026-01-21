Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 21.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άκουσε τι έχουν να σου πουν οι φίλοι σου και σταμάτα να το παίζεις θιγμένος, γιατί ακόμα κι αν έρχεσαι σε δύσκολη θέση με αυτά που σου λένε, το δικό σου το καλό έχουν κατά νου! Βέβαια για να το αντιληφθείς αυτό, πρέπει να είσαι υπομονετικός. Άστο κατάλαβα! Κάνε τις συζητήσεις που πρέπει, για να βελτιώσεις λίγο κάποια από τα πλάνα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι OK να ανεβάσεις τους τόνους και να απαιτείς με έντονο ή απότομο τρόπο οτιδήποτε θες. Κι ας λες ότι διεκδικείς όσα σου αξίζουν, ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτό δεν ισχύει. Μην εκνευριστείς με τους άλλους, ειδικά αν δεν έχεις τσεκάρει πρώτα τα πάντα.
Ταύρος
DO’S: Κράτησε αποστάσεις, μέτρησε τις δυνάμεις σου κι άσε τις παρορμητικές αποφάσεις ή κινήσεις για άλλη στιγμή. Φτιάξε μία λίστα ή ένα πρόγραμμα στο οποίο θα συμπεριλάβεις τις δουλειές που έχεις. Ωστόσο φρόντισε να βάλεις μέσα μόνο αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες. Διασφάλισε τα κεκτημένα σου στη δουλειά δια του διαλόγου.
DON’TS: Μην είσαι έντονος και μη βιάζεσαι, γιατί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές αντιδράσεις προς το πρόσωπό σου. Ή μπορεί και να σε οδηγήσει σε λάθη που υπό κανονικές συνθήκες ούτε καν θα έκανες! Μην κάνεις ούτε πεισματικές κινήσεις, γιατί τότε θα χαλάσεις τις καλές προοπτικές που υπάρχουν για σένα σήμερα.
Δίδυμοι
DO’S: Προτίμησε να αναλάβεις τον ρόλο του παρατηρητή στις συζητήσεις στις οποίες τυχαίνει να είσαι μπροστά. Περιόρισε τον εαυτό σου την στιγμή που σου έρχεται η παρόρμηση να χωθείς, χωρίς να σου έχει ζητήσει κανείς την άποψή σου, και να εκφράσεις με στόμφο τις αντιρρήσεις σου. Κοινώς διάλεξε με προσοχή πού και πώς θα μιλήσεις.
DON’TS: Μην κολλάς και μην αντιδράς έντονα σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Δεν περιμένουν όλοι εσένα πάντως, να το ξέρεις αυτό! Μην προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τους πάντες, γιατί έτσι θα εκτεθείς εσύ. Το ξέρω πως έχεις ορισμένες συμπάθειες, αλλά δεν είναι η μέρα να τις δείξεις με αυτόν τον τρόπο. Μη μένεις στα λόγια και μόνο εκεί.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να περιορίσεις την κυκλοθυμία σου λίγο, γιατί σήμερα έχει την τιμητική της, έτσι; Πρόσεξε τις συζητήσεις που κάνεις με τους φίλους σου, καθώς εύκολα μπορούν να εξελιχθούν σε καυγά. Από το πουθενά αυτό εντωμεταξύ. Τσέκαρε το ότι έχεις διεκπεραιώσει όλες τις υποχρεώσεις σου, για να μη βρεθείς εξαπίνης, σωστά;
DON’TS: Μην έχεις τη μύγα και μην θεωρείς πως οτιδήποτε λέγεται γύρω σου έχει εσένα ως στόχο. Άλλη όρεξη δεν είχε όλος ο κόσμος, παρά να ασχολείται μαζί σου! Άρα μην τα παίρνεις όλα και τόσο προσωπικά! Όχου! Μη διστάσεις να συζητήσεις για κάποιες οικονομικές συμφωνίες. Αν σε παίρνει, ζήτησε και το κάτι παραπάνω, μην το φοβηθείς.
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος με το αμόρε, τους φίλους ή τους συναδέλφους σου. Ποιος ξέρει τι θα ακούσεις πάλι; Άκουσε τι έχουν να σου πουν οι σημαντικοί για σένα άνθρωποι και δέξου και τις συμβουλές τους. Μάλιστα αυτό μπορεί να ενδυναμώσει τους μεταξύ σας δεσμούς. Πες «ναι» σε νέες δραστηριότητες ή συνεργασίες.
DON’TS: Μη γίνεσαι νευρικός λόγω του ότι έχεις αναλάβει υπερβολικές ευθύνες, οι οποίες όλο και αυξάνονται. Μην επηρεαστείς ούτε από τις πιέσεις που δέχεσαι. Μην αντιδράσεις με έντονο, απότομο ή και σπασμωδικό τρόπο λόγω του ότι δεν σου αρέσουν οι αντιδράσεις των απέναντι. Σπασμένο τηλέφωνο θα παίξουμε τώρα; Ήμαρτον πια!
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να κρατήσεις κάποιες αποφάσεις, αν θέλεις να μείνεις ανεπηρέαστος από τις εντάσεις ή από οτιδήποτε το αχρείαστο συμβαίνει εκεί. Απόφυγε να χωθείς εκεί που δεν σε έσπειρε κανείς, θέλοντας να υπερασπιστείς ορισμένα άτομα, καθώς αυτό όλο και θα δώσει στην ήδη έντονη ατμόσφαιρα που επικρατεί, έτσι;
DON’TS: Μην μπλέκεσαι σε καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις μετά εύκολα ή δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μη γίνεσαι απόλυτος- με τίποτα! Μην αφήνεις τις χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνεις να πάνε χαμένες. Μη διστάσεις να αξιοποιήσεις το καθαρό μυαλό σου – ελπίζω να είναι! – στις συνεννοήσεις που κάνεις σήμερα.
Ζυγός
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις και να εξωτερικεύσεις τη δημιουργικότητά σου πιο εύκολα, αλλά και να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου πιο άνετα. Βάλε τον εαυτό σου κάτω και σκέψου πόσα πολλά έχεις καταφέρει στη ζωή σου μέχρι τώρα. Κάνε έναν μίνι απολογισμό δηλαδή. Μετά βρες τον καλύτερο τρόπο, για να σε επιβραβεύσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τα πράγματα να γίνουν έντονα έως και εκρηκτικά, επειδή η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη ή επειδή οι ανασφάλειές σου βγαίνουν εκ νέου στην επιφάνεια. Μην αμφιβάλλεις για τις πληροφορίες τις οποίες έχεις ήδη διασταυρώσει εξαιτίας των δεύτερων σκέψεων που κάνεις. Στα ερωτικά, μην χάσεις τις ισορροπίες σου λόγω καβγάδων.
Σκορπιός
DO’S: Πρόσεχε σήμερα, γιατί η φάση στις διαπροσωπικές σου σχέσεις μπορεί εύκολα να ξεφύγει. Προσπάθησε να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους και να αποφύγεις τις υπερβολές ή τους καβγάδες. Διαχειρίσου ψύχραιμα την ένταση που υπάρχει στο σπίτι, γιατί αν δεν το κάνεις, μπορεί εύκολα να επηρεάσει και τους γύρω σου αυτό το πράγμα.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου μακριά από τους περίεργους. Μην επηρεάζεσαι από απόψεις τρίτων, όταν προσπαθείς να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου. Άντε μπας και ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο μέσα σου. Μην αφήσεις την παρατηρητικότητά σου να πάει χαμένη. Κοινώς κράτα σημειώσεις για ό,τι σου φαίνεται ύποπτο!
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, προκειμένου να μπορέσεις να εξετάσεις τα πάντα σφαιρικά. Να δεις το bigger picture ένα πράγμα! Προσπάθησε και να κατανοήσεις τις μικρές λεπτομέρειες, γιατί μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά! Δοκίμασε έναν διαφορετικό τρόπο, για να κάνεις ό,τι έχεις να κάνεις σήμερα. Γιατί όχι;
DON’TS: Μην έχεις ένταση στον τρόπο με τον οποίο μιλάς ή αντιλαμβάνεσαι όσα ακούς και βλέπεις. Στα επαγγελματικά, μη βιάζεσαι και μην είσαι νευρικός, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε παρανοήσεις. Το θέλεις αυτό; Δε νομίζω! Μην απαντάς με αντιδραστικό τρόπο. Μην αφήσεις κανέναν να χωθεί στις δουλειές σου χωρίς να του το ζητήσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Εξέτασε προσεκτικά τις οικονομικές προτάσεις που ίσως σου γίνουν σήμερα, γιατί έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον. Ίσως, μάλιστα, να σου βγουν και σε καλό, έτσι; Δες πώς- και εάν- μπορείς να προχωρήσεις ορισμένες συνεργασίες σου. Όταν παίρνεις μέρος σε διαπραγματεύσεις, φρόντισε να είσαι διεκδικητικός, γιατί κανείς δεν θα σου χαριστεί.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για το αν φαίνεσαι αξιόπιστος είτε γιατί προκύπτουν ξαφνικά έξοδα είτε γιατί συνειδητοποιείς ότι ήδη υπάρχουν κάποια που πρέπει να καλυφθούν. Βέβαια μην τα αμελήσεις κι άλλο κιόλας, έτσι; Στα ερωτικά, μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αρχίσεις τις υπερβολές, γιατί αυτές θα φέρουν εντάσεις, κάτι που δεν θέλουμε!
Υδροχόος
DO’S: Ξεπέρασε την υπερένταση και την κυκλοθυμία, αν θέλεις να μπορέσεις να δεις πιο καθαρά τα πράγματα γύρω σου. Σκέψου out of the box και λίγο πιο δημιουργικά, για να μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου και να δράσεις όπως θέλεις και πρέπει. Έχεις όμορφες ιδέες που βγάζουν μάτι- με την καλή έννοια- μένει μόνο να τις αξιοποιήσεις.
DON’TS: Μη γίνεις αντιδραστικός ή και απότομος λόγω του ότι βγαίνουν πολλά στην φόρα που σε εκνευρίζουν είτε στο σπίτι είτε στον τομέα της οικογένειας. Μην είσαι έντονος, όταν απαντάς στα όσα ακούς ή όταν διεκδικείς όσα θέλεις. Μη διστάσεις να μοιραστείς μέρος των σκέψεών σου- έστω με τους δικούς σου ανθρώπους. Θα σου βγει σε καλό!
Ιχθύες
DO’S: Κάτσε λίγο μόνος σου μακριά από όλους και σκέψου, ώστε να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να επικοινωνήσεις πολλά από αυτά που θέλεις. Πάντως αυτό θα βοηθήσει κατά πολύ και την ψυχολογική σου κατάσταση. Πρέπει να ανέβεις λίγο, ναι; Συζήτησε παρασκηνιακά μεν, απλοποίησε τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου δε.
DON’TS: Μην αφήσεις την υπερένταση που νιώθεις να σε εμποδίσει από το να δεις τα πάντα γύρω σου καθαρά. Μην κάνεις σπασμωδικές και αντιδραστικές κινήσεις, γιατί δεν θα σε ωφελήσουν καθόλου- μα καθόλου, λέμε! Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά, γιατί ούτε που θα μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει, αλλά ούτε και που θα ηρεμήσεις.
