DO’S: Άκουσε τι έχουν να σου πουν οι φίλοι σου και σταμάτα να το παίζεις θιγμένος, γιατί ακόμα κι αν έρχεσαι σε δύσκολη θέση με αυτά που σου λένε, το δικό σου το καλό έχουν κατά νου! Βέβαια για να το αντιληφθείς αυτό, πρέπει να είσαι υπομονετικός. Άστο κατάλαβα! Κάνε τις συζητήσεις που πρέπει, για να βελτιώσεις λίγο κάποια από τα πλάνα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι OK να ανεβάσεις τους τόνους και να απαιτείς με έντονο ή απότομο τρόπο οτιδήποτε θες. Κι ας λες ότι διεκδικείς όσα σου αξίζουν, ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτό δεν ισχύει. Μην εκνευριστείς με τους άλλους, ειδικά αν δεν έχεις τσεκάρει πρώτα τα πάντα.