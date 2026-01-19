Δέκα καράτια – Γιατί ο Πρίγκιπας Ρενιέ χάρισε διακριτικά ένα δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier στη Γκρέις Κέλι;

Η Γκρεις Γκρέις με την απαράμιλλη ομορφιά και το ταλέντο στην υποκριτική, που της χάρισε ένα Όσκαρ, έγινε πριγκίπισσα το 1956, μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Ρενιέ, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης στο Παλάτι του Πρίγκιπα του Μονακό, που είχε προγραμματιστεί για να υποστηρίξει το ταξίδι της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 1955, όταν ο Ρενιέ της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Το πρώτο δαχτυλίδι με το οποίο της έκανε την πρόταση ήταν ένα δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης, ενώ το δεύτερο ήταν ένα δαχτυλίδι Cartier με σμαραγδένιο πετράδι, το πιο διάσημο από τα δύο.

Παραμένει ένα από τα πιο ακριβά δαχτυλίδια αρραβώνων στην ιστορία και έχει επηρεάσει τα δαχτυλίδια αμέτρητων γυναικών σήμερα, από τη Beyoncé έως την Amal Clooney.

Η στιγμή της επιλογής

«Έχουμε φωτογραφίες τους να κοιτάζουν τα παράθυρα του καταστήματος Cartier στην Rue de la Paix στο Παρίσι», δήλωσε στη Vogue ο Pierre Rainero, διευθυντής εικόνας, κληρονομιάς και στυλ της Cartier. «Δεν ξέρω αν ήταν ήδη παντρεμένοι ή αρραβωνιασμένοι, αλλά ίσως ήταν η στιγμή που επέλεγαν αυτό το δαχτυλίδι».

Ο Rainero πρόσθεσε ότι το αρχείο της Cartier διαθέτει αποδείξεις για τη μεταφορά του δαχτυλιδιού από το Παρίσι σε ένα κατάστημα Cartier στο Μονακό.

Η ιστορία από την αρχή

Η Γκρέις Κέλι είχε δύο ιστορικά δαχτυλίδια αρραβώνων. Αν και το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της είναι το πιο εμβληματικό, στην πραγματικότητα πήρε δύο δαχτυλίδια αρραβώνων από τον Ρενιέ. Κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν σκόπιμο, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι το δεύτερο δαχτυλίδι ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων.

Το πρώτο δαχτυλίδι, με το οποίο ο Ρενιέ της έκανε την επίσημη πρόταση, ήταν ένα δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης, με εναλλασσόμενα κόκκινα ρουμπίνια και διαμάντια από την οικογένεια του Ρενιέ. Ο συνδυασμός λευκών και κόκκινων πετρών τιμούσε τη σημαία του Μονακό, σύμφωνα με τη Vogue.

Αντί για το δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης

Ο Ρενιέ έδωσε στη Γκρέις το δεύτερο δαχτυλίδι της, το εμβληματικό διαμάντι σε σμαραγδένια κοπή με δύο πλαϊνά πετράδια και στυλ μπαγκέτα, ενώ εκείνη γυρνούσε την ταινία High Society (Υψηλή Κοινωνία). Η ταινία ήταν η τελευταία της Γκρέις πριν εγκαταλείψει την καριέρα της ως ηθοποιός για να ασχοληθεί με τα royal καθήκοντά της.

Σύμφωνα με το Brides, όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ έμαθε ότι η Γκρέις θα φορούσε ένα μεγάλο ψεύτικο δαχτυλίδι αρραβώνων στην ταινία, προσφέρθηκε να της χαρίσει ένα επιπλέον.

Το δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων με τρεις πέτρες έγινε γνωστό για το τεράστιο διαμάντι σε σμαραγδένιο κόψιμο στο κέντρο του. Η Γκρέις το φορούσε αντί για το δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης για χρόνια.

Στο οικογενειακό σπίτι της Γκρέις

Είναι γνωστό ότι ο πρίγκιπας Ρενιέ έκανε πρόταση γάμου στη Γκρέις Κέλι στην Πενσυλβάνια.

Η Γκρέις γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια σε μια εύπορη οικογένεια. Ήταν στο οικογενειακό τους σπίτι στο East Falls, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1955, που ο Ρενιέ της έκανε πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 5 Ιανουαρίου 1956, μέσω συνέντευξης τύπου στο Philadelphia Country Club.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων με τρεις πέτρες της Γκρέις Κέλι είναι ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία. Σύμφωνα με το Brides, κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια το 1956

38,8 εκατομμύρια δολάρια

Γνωστό για την απίστευτη αξία του, το δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων της Γκρέις «κουβαλούσε» ένα εντυπωσιακό διαμάντι 10,48 καρατίων. Εκείνη την εποχή, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δαχτυλίδια αρραβώνων στον κόσμο και παραμένει ιστορικό μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η αξία του δαχτυλιδιού εκτιμάται σε περίπου 38,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο γάμος με την υψηλή τηλεθέαση

Η Γκρέις Κέλι και ο Πρίγκιπας Ρενιέ παντρεύτηκαν στην πόλη του Μονακό. Ο γάμος τους διήρκεσε δύο ημέρες. Την πρώτη μέρα, στις 18 Απριλίου 1956, πραγματοποιήθηκε η πολιτιστική τελετή στην αίθουσα του θρόνου του Παλατιού του Πρίγκιπα, ενώ την επόμενη μέρα, η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.

Ο γάμος, στον οποίο παρευρέθηκαν πάνω από 600 άτομα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού και παρακολουθήθηκε από πάνω από 30 εκατομμύρια άτομα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Το νυφικό της Γκρέις φτιάχτηκε από την ενδυματολόγο της, Χέλεν Ρόουζ, και της το χάρισε η MGM Studios. Από τότε έχει εμπνεύσει τα νυφικά άλλων διάσημων γυναικών, από την Κέιτ Μίντλετον μέχρι τη Ναόμι Μπάιντεν

«Κάτι αδιανόητο»

«Ήταν μια απίστευτη εκδήλωση, που άφησε βαθιά σημάδια στους ανθρώπους», δήλωσε ο μοναδικός γιος και διάδοχος του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Αλβέρτος, στο περιοδικό People το 2017.

Συνέχισε λέγοντας: «Η σημασία που είχε για τους ανθρώπους ήταν απίστευτη. Για εμάς, ήταν — και θα πρέπει να ρωτήσετε τις αδελφές μου [την πριγκίπισσα Καρολίνα και την πριγκίπισσα Στεφανία] — ο γάμος των γονιών μας. Αλλά αυτό που σήμαινε για το Μονακό, για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και το πώς η ιστορία τους συνεχίζει να γοητεύει τους ανθρώπους, είναι κάτι αδιανόητο».

Πού βρίσκονται τώρα τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Γκρέις Κέλι;

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1982, η Γκρέις Κέλι έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, στο δρόμο της Τούρμπια, στο Μονακό. Σύμφωνα με το Brides, τα δαχτυλίδια της περιήλθαν στην κατοχή του Οίκου των Γκριμάλντι, της βασιλεύουσας οικογένειας του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Έκτοτε παραμένουν υπό τη φροντίδα τους, με εξαίρεση το 2016, όταν δανείστηκαν στο μέγαρο της Cartier στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπου εκτέθηκαν προσωρινά.

*Με στοιχεία από people.com