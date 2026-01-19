magazin
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Δέκα καράτια – Γιατί ο Πρίγκιπας Ρενιέ χάρισε διακριτικά ένα δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier στη Γκρέις Κέλι;
Fizz 19 Ιανουαρίου 2026 | 15:10

Δέκα καράτια – Γιατί ο Πρίγκιπας Ρενιέ χάρισε διακριτικά ένα δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων Cartier στη Γκρέις Κέλι;

Ο Ρενιέ του Μονακό έκανε πρόταση γάμου στη Γκρέις Κέλι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1955.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Η Γκρεις Γκρέις με την απαράμιλλη ομορφιά και το ταλέντο στην υποκριτική, που της χάρισε ένα Όσκαρ, έγινε πριγκίπισσα το 1956, μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Ρενιέ, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης στο Παλάτι του Πρίγκιπα του Μονακό, που είχε προγραμματιστεί για να υποστηρίξει το ταξίδι της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 1955, όταν ο Ρενιέ της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Το πρώτο δαχτυλίδι με το οποίο της έκανε την πρόταση ήταν ένα δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης, ενώ το δεύτερο ήταν ένα δαχτυλίδι Cartier με σμαραγδένιο πετράδι, το πιο διάσημο από τα δύο.

Παραμένει ένα από τα πιο ακριβά δαχτυλίδια αρραβώνων στην ιστορία και έχει επηρεάσει τα δαχτυλίδια αμέτρητων γυναικών σήμερα, από τη Beyoncé έως την Amal Clooney.

Photo: Flickr

Η στιγμή της επιλογής

«Έχουμε φωτογραφίες τους να κοιτάζουν τα παράθυρα του καταστήματος Cartier στην Rue de la Paix στο Παρίσι», δήλωσε στη Vogue ο Pierre Rainero, διευθυντής εικόνας, κληρονομιάς και στυλ της Cartier. «Δεν ξέρω αν ήταν ήδη παντρεμένοι ή αρραβωνιασμένοι, αλλά ίσως ήταν η στιγμή που επέλεγαν αυτό το δαχτυλίδι».

Ο Rainero πρόσθεσε ότι το αρχείο της Cartier διαθέτει αποδείξεις για τη μεταφορά του δαχτυλιδιού από το Παρίσι σε ένα κατάστημα Cartier στο Μονακό.

Η ιστορία από την αρχή

Η Γκρέις Κέλι είχε δύο ιστορικά δαχτυλίδια αρραβώνων. Αν και το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της είναι το πιο εμβληματικό, στην πραγματικότητα πήρε δύο δαχτυλίδια αρραβώνων από τον Ρενιέ. Κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν σκόπιμο, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι το δεύτερο δαχτυλίδι ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων.

Το πρώτο δαχτυλίδι, με το οποίο ο Ρενιέ της έκανε την επίσημη πρόταση, ήταν ένα δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης, με εναλλασσόμενα κόκκινα ρουμπίνια και διαμάντια από την οικογένεια του Ρενιέ. Ο συνδυασμός λευκών και κόκκινων πετρών τιμούσε τη σημαία του Μονακό, σύμφωνα με τη Vogue.

Αν και το σμαραγδένιο δαχτυλίδι της είναι το πιο εμβληματικό, στην πραγματικότητα πήρε δύο δαχτυλίδια αρραβώνων από τον Ρενιέ. Κάποιοι λένε ότι αυτό ήταν σκόπιμο, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι το δεύτερο δαχτυλίδι ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων

YouTube thumbnail

Αντί για το δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης

Ο Ρενιέ έδωσε στη Γκρέις το δεύτερο δαχτυλίδι της, το εμβληματικό διαμάντι σε σμαραγδένια κοπή με δύο πλαϊνά πετράδια και στυλ μπαγκέτα, ενώ εκείνη γυρνούσε την ταινία High Society (Υψηλή Κοινωνία). Η ταινία ήταν η τελευταία της Γκρέις πριν εγκαταλείψει την καριέρα της ως ηθοποιός για να ασχοληθεί με τα royal καθήκοντά της.

Σύμφωνα με το Brides, όταν ο πρίγκιπας Ρενιέ έμαθε ότι η Γκρέις θα φορούσε ένα μεγάλο ψεύτικο δαχτυλίδι αρραβώνων στην ταινία, προσφέρθηκε να της χαρίσει ένα επιπλέον.

Το δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων με τρεις πέτρες έγινε γνωστό για το τεράστιο διαμάντι σε σμαραγδένιο κόψιμο στο κέντρο του. Η Γκρέις το φορούσε αντί για το δαχτυλίδι αιώνιας αγάπης για χρόνια.

Στο οικογενειακό σπίτι της Γκρέις

Είναι γνωστό ότι ο πρίγκιπας Ρενιέ έκανε πρόταση γάμου στη Γκρέις Κέλι στην Πενσυλβάνια.

Η Γκρέις γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια σε μια εύπορη οικογένεια. Ήταν στο οικογενειακό τους σπίτι στο East Falls, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων του 1955, που ο Ρενιέ της έκανε πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 5 Ιανουαρίου 1956, μέσω συνέντευξης τύπου στο Philadelphia Country Club.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων με τρεις πέτρες της Γκρέις Κέλι είναι ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία. Σύμφωνα με το Brides, κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια το 1956

YouTube thumbnail

38,8 εκατομμύρια δολάρια

Γνωστό για την απίστευτη αξία του, το δεύτερο δαχτυλίδι αρραβώνων της Γκρέις «κουβαλούσε» ένα εντυπωσιακό διαμάντι 10,48 καρατίων. Εκείνη την εποχή, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δαχτυλίδια αρραβώνων στον κόσμο και παραμένει ιστορικό μέχρι σήμερα.

Το δαχτυλίδι αρραβώνων με τρεις πέτρες της Γκρέις Κέλι είναι ένα από τα πιο ακριβά στην ιστορία. Σύμφωνα με το Brides, κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια το 1956.

Σήμερα, η αξία του δαχτυλιδιού εκτιμάται σε περίπου 38,8 εκατομμύρια δολάρια.

Ο γάμος με την υψηλή τηλεθέαση

Η Γκρέις Κέλι και ο Πρίγκιπας Ρενιέ παντρεύτηκαν στην πόλη του Μονακό. Ο γάμος τους διήρκεσε δύο ημέρες. Την πρώτη μέρα, στις 18 Απριλίου 1956, πραγματοποιήθηκε η πολιτιστική τελετή στην αίθουσα του θρόνου του Παλατιού του Πρίγκιπα, ενώ την επόμενη μέρα, η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.

Ο γάμος, στον οποίο παρευρέθηκαν πάνω από 600 άτομα, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του παγκόσμιου κοινού και παρακολουθήθηκε από πάνω από 30 εκατομμύρια άτομα σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Το νυφικό της Γκρέις φτιάχτηκε από την ενδυματολόγο της, Χέλεν Ρόουζ, και της το χάρισε η MGM Studios. Από τότε έχει εμπνεύσει τα νυφικά άλλων διάσημων γυναικών, από την Κέιτ Μίντλετον μέχρι τη Ναόμι Μπάιντεν

YouTube thumbnail

«Κάτι αδιανόητο»

«Ήταν μια απίστευτη εκδήλωση, που άφησε βαθιά σημάδια στους ανθρώπους», δήλωσε ο μοναδικός γιος και διάδοχος του ζευγαριού, ο πρίγκιπας Αλβέρτος, στο περιοδικό People το 2017.

Συνέχισε λέγοντας: «Η σημασία που είχε για τους ανθρώπους ήταν απίστευτη. Για εμάς, ήταν — και θα πρέπει να ρωτήσετε τις αδελφές μου [την πριγκίπισσα Καρολίνα και την πριγκίπισσα Στεφανία] —  ο γάμος των γονιών μας. Αλλά αυτό που σήμαινε για το Μονακό, για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, και το πώς η ιστορία τους συνεχίζει να γοητεύει τους ανθρώπους, είναι κάτι αδιανόητο».

Το νυφικό της Γκρέις φτιάχτηκε από την ενδυματολόγο της, Χέλεν Ρόουζ, και της το χάρισε η MGM Studios. Από τότε έχει εμπνεύσει τα νυφικά άλλων διάσημων γυναικών, από την Κέιτ Μίντλετον μέχρι τη Ναόμι Μπάιντεν.

Πού βρίσκονται τώρα τα δαχτυλίδια αρραβώνων της Γκρέις Κέλι;

Στις 14 Σεπτεμβρίου 1982, η Γκρέις Κέλι έχασε τη ζωή της σε τροχαίο, στο δρόμο της Τούρμπια, στο Μονακό. Σύμφωνα με το Brides, τα δαχτυλίδια της περιήλθαν στην κατοχή του Οίκου των Γκριμάλντι, της βασιλεύουσας οικογένειας του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Έκτοτε παραμένουν υπό τη φροντίδα τους, με εξαίρεση το 2016, όταν δανείστηκαν στο μέγαρο της Cartier στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, όπου εκτέθηκαν προσωρινά.

*Με στοιχεία από people.com

World
Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Πιερρακάκης: Να φέρουμε απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα
Κόσμος 19.01.26

Όταν μια υπερδύναμη γερνά: Ιστορικό χαμηλό γεννήσεων και τέταρτη χρονιά μείωσης πληθυσμού στην Κίνα

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης εντείνει τις ανησυχίες για τη γήρανση του πληθυσμού, τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις στην Κίνα

Σύνταξη
Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις
Επικαιρότητα 19.01.26

Δουδωνής για Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ευτυχώς λήξει το 1986 – Μόνο η ακροδεξιά και ο Πλεύρης εκφράζουν τέτοιες απόψεις

Τα πυρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού για τις δηλώσεις πως οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Σύνταξη
Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»
«Διχάζει» 19.01.26

Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις σε όσα είπε για τις αμβλώσεις – «Θέτει σε αμφισβήτηση θεμελιώδες δικαίωμα»

Η Μαρία Καρυστιανού αμφισβήτησε το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, επικαλούμενη την «ηθική». Προέταξε την επαγγελματική της ιδιότητά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο προβληματική τη δήλωσή της. «Βροχή» οι αντιδράσεις από κοινοβουλευτικά κόμματα και βουλευτές καθώς «στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μόνο η ακροδεξιά αμφισβητεί αυτή την κατάκτηση».

Σύνταξη
Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ζέλσον ενόψει Λεβερκούζεν: «Τελικός για εμάς το παιχνίδι – Να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς υποσχέσθηκε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα τα δώσουν όλα στον «τελικό» του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν ενώ στάθηκε και στην στήριξη του κόσμου.

Σύνταξη
«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» – Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς
47 εκείνη, 78 εκείνος 19.01.26

«Η μέρα που παντρεύτηκα τον Σαλμάν Ρούσντι και πέθανε η καλύτερή μου φίλη» - Η τραγωδία της Ρέιτσελ Ελίζα Γκρίφιθς

Η τραγωδία χτύπησε την ημέρα του γάμου της μυθιστοριογράφου και ποιήτριας Ρέιτσελ Ελάιζα Γκρίφιθς. Στη συνέχεια, ήρθε η επίθεση με μαχαίρι που σχεδόν σκότωσε τον συγγραφέα και σύζυγό της, Σαλμάν Ρούσντι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω
Κοινωνικό πρόβλημα 19.01.26

Όταν η καινοτομία χτυπά σε τοίχο: Βανδαλισμοί ακινητοποίησαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα στο Αιγάλεω

Πιλοτική εφαρμογή για τη βιώσιμη κινητικότητα ανεστάλη προσωρινά από τον Δήμο Αιγάλεω, μετά από σοβαρά περιστατικά καταστροφής όπως υποστηρίζει.

Σύνταξη
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες
Αθλητισμός & Σπορ 19.01.26

Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια είναι η πρώτη ιδιώτης που συμμετέχει στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Άντζελες» στηρίζοντας πρωταθλητές και πρωταθλήτριες.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ισπανία: Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα ανάμεσα στον πρώτο εκτροχιασμό και τη σύγκρουση – Τι καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί
Σιδηροδρομική τραγωδία 19.01.26

Τα μοιραία 20 δευτερόλεπτα: Γιατί δεν λειτούργησε το αυτόματο σύστημα πέδησης - Τι καταγγέλλουν οι ισπανοί μηχανοδηγοί

Όσο περνούν οι ώρες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, έρχονται στο φως νέα στοιχεία - Για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή

Σύνταξη
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Αιωρούμενα σωματίδια 19.01.26

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
