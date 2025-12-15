Συναντήθηκαν, αρραβωνιάστηκαν, έγινε πριγκίπισσα – Όταν η Γκρέις Κέλι έφυγε με τον Ρενιέ του Μονακό εγκαταλείποντας τον Όλεγκ Κάσινι

Αφού έγινε διάσημη ως ηθοποιός, η Γκρέις Κέλι βρήκε μια νέα ζωή ως πριγκίπισσα, αφού παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό τον Απρίλιο του 1956, εγκαταλείποντας στη συνέχεια την καριέρα της στο Χόλιγουντ.

Μια αναδρομή στον ρομαντικό δεσμό της Κέλι με τον πρίγκιπα αποκαλύπτει πόσο θυελλώδης ήταν πραγματικά αυτή η σχέση -ένα άρθρο του περιοδικού People από το 1983 αποκαλύπτει ότι η Γκρέις είχε μια διετή σχέση με τον Ρώσο σχεδιαστή μόδας Όλεγκ Κάσινι όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Ρενιέ, τον οποίο και τελικά αρραβωνιάστηκε μέσα σε λίγες μέρες.

Ο κρυφός αρραβώνας

Μιλώντας στο People μετά το θάνατό της, ο Κάσινι διηγήθηκε πώς είχε επισκεφτεί για πρώτη φορά τη Γκρέις στο Μονακό ενώ εκείνη γυρνούσε την ταινία Το Κυνήγι του Κλέφτη μετά από δική της προτροπή -του έστειλε μια καρτ ποστάλ που έγραφε: «Όσοι με αγαπούν, με ακολουθούν».

«Λοιπόν, άφησα τις συλλογές μου με φορέματα στην άκρη και πέταξα για τις Κάννες» είπε ο Κάσινι. «Ήταν ζεστή, αστεία και στοργική, αλλά και πολύ πειθαρχημένη όσον αφορά τη δουλειά της. Ποτέ δεν έμενε έξω μετά τις έντεκα το βράδυ. Μέχρι τότε η σχέση μας ήταν πλατωνική, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία που με ρώτησε ποιες ήταν οι προθέσεις μου. Της είπα ότι ήθελα να την παντρευτώ. Αρραβωνιαστήκαμε κρυφά».

Η εμφάνιση του Ρενιέ

Αλλά ο αρραβώνας δεν θα διαρκούσε, με τον Κάσινι να εξηγεί πώς όλα άλλαξαν όταν η Γκρέις συστήθηκε στον Πρίγκιπα Ρενιέ, «μέσω ενός διαφημιστικού τεχνάσματος για ένα άρθρο σε περιοδικό».

«Δεν το σκέφτηκα καθόλου αρνητικά, αρχικά. Η Γκρέις απλά μου είπε ότι ο Ρενιέ ήταν καλός, αλλά αυτό ήταν όλο» θυμήθηκε ο σχεδιαστής μόδας.

Το αρχικό ζευγάρι επέστρεψε στην Αμερική, με τη Γκρέις να πείθεται εν τω μεταξύ από τους γονείς της να μην παντρευτεί τον Κάσινι.

«Οι γονείς της την πίεσαν να μην το κάνει. Δεν την ξαναείδα μέχρι που μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι αρραβωνιάστηκε τον πρίγκιπα Ρενιέ» πρόσθεσε με πικρία.

«Ο Ρενιέ αναζητούσε μια σύντροφο μετά το τέλος της τετραετούς σχέσης του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Ζιζέλ Πασκάλ, η οποία τερματίστηκε εν μέρει λόγω της περιπέτειας της με τον Γκάρι Κούπερ και της επιθυμίας της να συνεχίσει την καριέρα της στην υποκριτική»

Η Γαλλίδα ηθοποιός

Όπως ανέφερε το People, «ο Ρενιέ αναζητούσε μια σύντροφο μετά το τέλος της τετραετούς σχέσης του με τη Γαλλίδα ηθοποιό Ζιζέλ Πασκάλ, η οποία τερματίστηκε εν μέρει λόγω της περιπέτειας της με τον Γκάρι Κούπερ και της επιθυμίας της να συνεχίσει την καριέρα της στην υποκριτική».

Σύμφωνα με το άρθρο του εξωφύλλου, η Πασκάλ «φέρεται να μην μπορούσε να κάνει παιδιά, και οι 20.500 κάτοικοι του Μονακό υπενθύμιζαν συνεχώς στον πρίγκιπα ότι έπρεπε να αποκτήσει έναν αρσενικό διάδοχο για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της κυριαρχίας των Γκριμάλντι. (Διαφορετικά, το Μονακό, σύμφωνα με τη συνθήκη, θα γινόταν γαλλικό προτεκτοράτο)».

Ανήμερα τα Χριστούγεννα

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον βιογράφο Άρθουρ Λιούις, «εμφανίστηκε η Γκρέις, όμορφη, οικονομικά υγιής και, το καλύτερο από όλα, γόνιμη».

Εμπιστευτικές πηγές ανέφεραν λεπτομερώς πώς, μετά από τη δίωρη συνάντησή τους, ο Ρενιέ είχε κανονίσει να συναντήσει ξανά τη Γκρέις σε μια οικογενειακή συγκέντρωση την ημέρα των Χριστουγέννων του 1955. Τρεις μέρες αργότερα, αρραβωνιάστηκαν.

Η οικογένεια Κέλι, σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, έμεινε έκπληκτη — με τον οικογενειακό φίλο Τζακ Έντελσταϊν να υποθέτει ότι ο πατέρας της Γκρέις, Τζον Μπρένταν «έψαχνε έναν πρίγκιπα για άντρα της. Δεν είχε υπολογίσει ότι θα βρει έναν άντρα που ήταν πρίγκιπας».

Η Γκρέις και ο Ρενιέ απέκτησαν τρία παιδιά: την Καρολίνα το 1957, τον Αλβέρτο το 1958 και τη Στεφανία το 1965.

Η προηγούμενη καριέρα

Δεκαεπτά χρόνια μετά την γέννηση του μικρότερου παιδιού τους, στις 14 Σεπτεμβρίου 1982, η Γκρέις Κέλι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία σε νοσοκομείο του Μονακό, αφού υπέστη μια ελαφριά αιμορραγία ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε από ύψος 30 μέτρων σε ένα φαράγγι.

Η πριγκίπισσα Στεφανί βρισκόταν στο κάθισμα του συνοδηγού τη στιγμή του ατυχήματος.

Πριν από τη βασιλική της ζωή, η Γκρέις, που καταγόταν από τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, υπήρξε όπως όλοι γνωρίζουμε μια πολυγραφότατη ηθοποιός. Ήταν πιο γνωστή για τις ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Σιωπηλός Μάρτυς» και «Τηλεφωνήσατε Ασφάλεια Αμέσου Δράσεως», αλλά εμφανίστηκε σε 11 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της ως ηθοποιός — συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Η Χωριατοπούλα», για την οποία κέρδισε Όσκαρ, και «Το Κυνήγι του Κλέφτη» — καθώς και σε δεκάδες θεατρικές παραγωγές.

*Με στοιχεία από people.com