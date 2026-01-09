Πέθανε ο «τελευταίος playboy» Φιλίπ Ζινό – Η Γκρέις Κέλι τον μίσησε, η Καρολίνα τον παντρεύτηκε, το Μονακό τον εξόρισε

Ο Φιλίπ Ζινό, πρώτος σύζυγος της πριγκίπισσας Καρολίνα του Μονακό που τον παντρεύτηκε κόντρα στην επιθυμία της μητέράς της Γκρέις Κέιλι, πέθανε στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Τον θάνατο του ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η κόρη του Bικτόρια.

Ο Ζινό, ο άνδρας που κάποτε χαρακτηρίστηκε ως ο «μόνος γνήσιος playboy στη Γαλλία» και «αυτοκράτορας της νύχτας» σκανδάλισε το πριγκιπάτο και πρωταγωνίστησε στο μεγαλύτερο (επίσημο) ερωτικό σκάνδαλο στον οίκο των Γκριμάλντι.

Κοσμοπολίτης, ορκισμένος γυναικάς και γόης, ο αστός bon vivant που η Κέλι και ο σύζυγός της Ρενιέ θεωρούσαν τυχοδιώκτη πέθανε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

«Ο Φιλίπ Ζινό ήταν συνεπής με τις αξίες του. Ο ίδιος άλλωστε δεν πίστεψε ποτέ στη συζυγική πίστη, δηλώνοντας πως ένας άνδρας σέβεται τη γυναίκα του όταν φροντίζει να κρατάει κρυφές τις εξωσυζυγικές του περιπέτειες και ερωμένες» σχολιάζει το Point de vue.

Ο θάνατος του σηματοδοτεί για το Paris Match το φινάλε μιας εποχής όπου «οι κύκλοι των γαλαζοαίματων ήταν σε ανοιχτό πόλεμο με τους θνητούς που τολμούσαν να πλησιάζουν πριγκίπισσες για να τις κατακτήσουν ως λάφυρα φήμης και ζωής».

«Χοντρούλα»

Ο Ζινό, γιος ισχυρού πολιτικού αλλά χωρίς γαλαζοαίματο γονίδιο επάνω του. δεν είχε ούτε πύργους ούτε βασιλικά αίματα. Είχε όμως εμπειρία, γοητεία και ήξερε πώς να ξεχωρίσει ανάμεσα σε άλλους μνηστήρες της 19χρονης Καρολίνα όταν τη γνώρισε σε νυχτερινό κέντρο. Ήταν άλλωστε και 17 χρόνια μεγαλύτερος της.

Σύμφωνα με τον αστικό μύθο η γνωριμία τους ήταν κάθε άλλο παρά ρομαντική· λέγεται πως η πρώτη του κουβέντα προς την πριγκίπισσα ήταν ένα πείραγμα για τα κιλά της -«Είσαι χοντρούλα ε;» φέρεται να της είπε πειράζοντας την. Το σχόλιο του ξεχώρισε ανάμεσα σε όσα είχε συνηθίσει να ακούει η Καρολίνα από τους δεκάδες κόλακες του παλατιού.

Για τον πρίγκιπα Ρενιέ και τη θρυλική Γκρέις Κέλι, ο Ζινό ήταν φτιαγμένος από το υλικό του εφιάλτη. Ένας άνδρας κατά πολύ μεγαλύτερος από την κόρη τους, με αμφίβολη οικονομική επιφάνεια –οι φήμες της εποχής έλεγαν πως οι τράπεζες που επικαλείτο ήταν ανύπαρκτες– και μια φήμη που τον ήθελε να «κυνηγά» γυναίκες με την ίδια ευκολία που έκλεινε (μη επιβεβαιωμένα) επιχειρηματικά deals ο Ζινό ήταν κόκκινο πανί.

Η Γκρέις Κέλι είχε τόση απέχθεια για τον «κυνηγό» της Καρολίνα που έκανε απέλπιδα προσπάθεια να απομονώσει την κόρη της στα νησιά Γκαλαπάγκος. Η απόπειρα της απέτυχε οικτρά και επυρσοκρότητσε.

Αποφασισμένη να παντρευτεί τον άνδρα που οι γονείς της απέρριπταν, επέστρεψε από το θέρετρο πιο αποφασισμένη από ποτέ να τον παντρευτεί.

Κλεμμένο σχέδιο, 200 διαμάντια

Το ταξίδι στο χωροχρόνο επιβεβαιώνει πως ο γάμος της Καρολίνα με τον Παριζιάνο τραπεζίτη ήταν ένα γεγονός που μονοπώλησε τους τίτλους της αίγλης το 1978.

Εκείνο το καλοκαίρι, στο κλείσιμο του Ιουνίου, η ατμόσφαιρα στο Μονακό ήταν φορτισμένη με μια πρωτοφανή έξαψη καθώς το επιβλητικό γενοβέζικο φρούριο που στεγάζει το Παλάτι των Γκριμάλντι άνοιξε τις πύλες του για να γιορτάσει την ένωση της 21χρονης τότε πριγκίπισσας Καρολίνας με τον Ζινό.

Ο χορός, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 28ης Ιουνίου, αμέσως μετά την πολιτική τελετή και λίγο πριν το θρησκευτικό μυστήριο, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της κοινωνικής ζωής της εποχής. Οι γονείς της νύφης, Ρενιέ και Κέλι, υπήρξαν οι οικοδεσπότες μιας βραδιάς όπου η γαλαζοαίματη αριστοκρατία συναντήθηκε με την αφρόκρεμα του παγκόσμιου τζετ σετ.

Η πριγκίπισσα Γκρέις, η οποία είχε αφήσει πίσω της τη λαμπρή καριέρα της ως Γκρέις Κέλι για να γίνει η κυρίαρχη ντίβα του Μονακό, έλαμπε μέσα σε μια εντυπωσιακή τουαλέτα που έφτανε ως το έδαφος. Το κεφάλι της κοσμούσε η περίφημη διαμαντένια τιάρα του οίκου Van Cleef & Arpels, ενώ στο πλευρό της ο πρίγκιπας Ρενιέ φορούσε με υπερηφάνεια τα στρατιωτικά του παράσημα.

Η νύφη, από την πλευρά της, επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα λεπτό δαντελένιο φόρεμα με ασορτί σάλι και μακριά λευκά γάντια, στροβιλιζόμενη στην πίστα φορώντας τη δική της πλατινένια τιάρα, ένα αριστούργημα με περισσότερα από 200 διαμάντια.

Η επόμενη ημέρα βρήκε το ζευγάρι στην εσωτερική αυλή του Παλατιού για τη θρησκευτική τελετή, η οποία έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τη θρησκευτική της κατάνυξη αλλά και για το παρασκήνιο του νυφικού.

Η Καρολίνα είχε απευθυνθεί στον Marc Bohan του οίκου Christian Dior, όμως η προετοιμασία εξελίχθηκε σε θρίλερ. Σύμφωνα με τις αναφορές της εποχής, οι λεπτομέρειες του σχεδίου διέρρευσαν στον τύπο λίγο πριν τη μεγάλη μέρα, γεγονός που ανάγκασε τον σχεδιαστή να προχωρήσει σε αστραπιαίες αλλαγές και τροποποιήσεις την τελευταία στιγμή, ώστε η εμφάνιση της πριγκίπισσας να παραμείνει μοναδική.

Ανάμεσα στους 650 εκλεκτούς καλεσμένους που παρακολούθησαν το λουσμένο στον μεσογειακό ήλιο μυστήριο ήταν η βασίλισσα Άννα της Ρουμανίας και ο Άγα Χαν IV, ο άνθρωπος που συχνά χαρακτηριζόταν ως ο «πλέον δικτυωμένος άνδρας στον κόσμο».

Η παρουσία της διεθνούς τραπεζικής ελίτ, όπως ο βαρώνος Γκι ντε Ρότσιλντ, μαζί με είδωλα του κινηματογράφου όπως η Άβα Γκάρντνερ, ο Κάρι Γκραντ και ο Φρανκ Σινάτρα, προσέδωσε στην τελετή μια αύρα που δύσκολα θα μπορούσε να επαναληφθεί σε άλλη βασιλική αυλή.

Πολύ δημόσια προδοσία

Παρά το ονειρικό ξεκίνημα και τη λάμψη των κοσμημάτων, ο γάμος της Καρολίνας με τον Φιλίπ Ζινό δεν άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στο διαζύγιο μόλις δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 1980, χωρίς να αποκτήσει παιδιά.«Η σχέση ράγισε ως καθρέφτης πολύ γρήγορα, ο Ζινό δεν ήταν ο άνθρωπος που θα μπορούσε να περιοριστεί στα βασιλικά καθήκοντα ή στη συζυγική μονοτονία» έγραφαν οι κοσμικές στήλες δύο χρόνια μετά.

Η ελευθεριάζουσα φύση του και οι συνεχείς εμφανίσεις του σε κλαμπ όπως το Xenon της Νέας Υόρκης χωρίς τη σύζυγό του, έγιναν γρήγορα το αγαπημένο θέμα των ταμπλόιντ.

Η υπομονή των Γκριμάλντι εξαντλήθηκε το καλοκαίρι του 1980, όταν κυκλοφόρησαν οι φωτογραφίες του Ζινό με την Τζιανίνα Φάτσιο –τη μετέπειτα σύζυγο του σκηνοθέτη Ρίντλεϊ Σκοτ– πάνω σε ένα γιοτ στα τουρκικά παράλια.

Η απιστία ήταν πολύ δημόσια και ενοχλητικά προκλητική ακόμη και για την Καρολίνα που πλέον δεν είχε άλλη επιλογή από το να ανακοινώσει τον χωρισμό.

Vanity Fair και Le Point σε κοσμικά δημοσιεύματα της εποχής οργίαζαν με φήμες ότι ο Ρενιέ και η Γκρέις Κέλι πλήρωσαν ένα αστρονομικό ποσό στον Ζινό για να συναινέσει στο διαζύγιο και να εξαφανιστεί από τη ζωή της κόρης τους για πάντα.

Ο ίδιος αρνήθηκε τη φήμη πεισματικά μέχρι το τέλος, επιμένοντας στην οικονομική του ανεξαρτησία, ενώ είχε κατηγορήσει τον Τύπο και τους Γκριμάλντι, για το τέλος του γάμου τους που δύο χρόνια έριξε αυλαία.

«Είδαν την Καρολίνα δυστυχισμένη σε μια συγκεκριμένη στιγμή και όλα μεγαλοποιήθηκαν… Αυτό που πραγματικά ήθελα ήταν λίγος χρόνος για να μείνουμε η Καρολίνα κι εγώ μόνοι μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Όμως οι γονείς της παρενέβησαν και όλο αυτό κατέστη αδύνατο. Είχαμε κάποια προβλήματα, η Καρολίνα κι εγώ – όπως όλα τα ζευγάρια. Αλλά ως δημόσια πρόσωπα, δεν μας επετράπη η ιδιωτικότητα που χρειαζόμασταν για να τα ξεπεράσουμε» υποστήριξε.

Η αληθινή ελευθερία για την Καρολίνα ήρθε πολύ αργότερα, το 1992, όταν η Καθολική Εκκλησία παραχώρησε τελικά την ακύρωση του γάμου, μια διαδικασία επίπονη και μακροχρόνια που της επέτρεψε να νομιμοποιήσει τη σχέση της με τον δεύτερο σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, Στέφανο Κασιράγκι.

Η διαδρομή της Καρολίνας από εκείνο το γεμάτο υποσχέσεις βράδυ του 1978 μέχρι τους μετέπειτα γάμους της με τον Κασιράγκι και αργότερα με τον πρίγκιπα Ερνέστο Αύγουστο του Ανόβερου, παραμένει μια από τις πιο συναρπαστικές αφηγήσεις της σύγχρονης αριστοκρατίας.

Ο πρώτος της γάμος με τον Ζινό μπορεί να κατέληξε σε μια τυπική ακύρωση, όμως οι εικόνες της ίδιας να χορεύει φορώντας τα διαμάντια του Μονακό θα παραμείνουν για πάντα το απόλυτο σύμβολο μιας εποχής που η Ριβιέρα ήταν το κέντρο του κόσμου.

«Πραγματικός gentleman»

Η συνέχεια στη ζωή του Ζυνό ήταν εξίσου περιπετειώδης, αλλά μακριά από τα αυστηρά βλέμματα των Γκριμάλντι.

Έμπλεξε σε μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, υπήρξε ένας από τους επενδυτές που έχασαν περιουσίες στην απάτη του Μπέρναρντ Μάντοφ -του διαβόητου Αμερικανού εγκληματία και απατεώνα και εμπνευστή του πιο κερδοφόρου Σχήματος Πόντσι στην ιστορία- και συνέχισε να ζει μια ζωή γεμάτη έρωτες, γυναίκες και λάμψη.

Γεννημένος το 1940, γιος του Mισέλ Ζινό, αναπληρωτή δημάρχου Παρισιού και πρώην προέδρου της Maison de l’Europe, και της Lydia Thykjær, κόρης Δανού βιομηχάνου ο Ζινό παντρεύτηκε ξανά, απέκτησε παιδιά και παρέμεινε ενεργός στην κοινωνική ζωή της Μαδρίτης και του Παρισιού.

Παρά τη μάχη που έδωσε η Καρολίνα για δώδεκα ολόκληρα χρόνια ώστε να πετύχει την ακύρωση του γάμου τους από το Βατικανό –μια κίνηση απαραίτητη για να νομιμοποιηθούν θρησκευτικά τα παιδιά της Καρολίνα με τον Στέφανο Κασιράγκι– ο Ζυνό δεν κράτησε ποτέ κακία.

Έφυγε από τη ζωή ως ένας «αληθινός τζέντλεμαν» έγραψε στον αποχαιρετισμό της η κόρη του Βικτόρια.

Οι Γκριμάλντι τον έτρεμαν πάντα.