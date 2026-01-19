magazin
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Fizz 19 Ιανουαρίου 2026 | 13:35

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο ηθοποιός της ταινίας «The One Battle After Another», Σον Πεν και η Βαλέρια Νικόφ έκαναν το ντεμπούτο των κοινών εμφανίσεών τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες μετά την δημοσίευση φωτογραφιών του ζευγαριού από τις διακοπές τους στην Ισπανία από την εφημερίδα Page Six.

«Είμαι ελεύθερος»

Η σχέση του Σον Πεν ήταν μια έκπληξη για τους θαυμαστές του, δεδομένου ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει στους The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι ήταν ικανοποιημένος με την εργένικη ζωή του και ότι ήθελε να αποφύγει περιττά δράματα στις σχέσεις του.

«Είμαι απλά ελεύθερος», είχε πει τότε. «Αν αποφασίσω να κάνω μια σχέση, θα συνεχίσω να είμαι ελεύθερος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)

Μαζί παντού

Από τότε που έκαναν δημόσια τη σχέση τους, η Νικόφ έχει συνοδεύσει τον Πεν σε αρκετές εκδηλώσεις. Το ζευγάρι υποστήριξε τον Bono και το ντοκιμαντέρ του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2025, ακολουθούμενο από μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Lumière τον Οκτώβριο, όπου ο Πεν ήταν επίτιμος καλεσμένος.

Πιο πρόσφατα, η Νικόφ και ο Πεν εντοπίστηκαν να κάνουν μια βόλτα μαζί στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2026.

Το ζευγάρι υποστήριξε τον Bono και το ντοκιμαντέρ του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2025, ακολουθούμενο από μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Lumière τον Οκτώβριο, όπου ο Πεν ήταν επίτιμος καλεσμένος

YouTube thumbnail

Ποια είναι λοιπόν η κοπέλα του Σον Πεν;

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Instagram, η Βαλέρια Νικόφ εργάζεται ως ηθοποιός και μοντέλο. Έχει εμφανιστεί στην σειρά Emily in Paris και σε γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές όπως Mike και Don’t Worry About the Kids.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο πρακτορείο ταλέντων, σπούδασε υποκριτική τόσο στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών RADA όσο και στο Cours Florent.

Ως μοντέλο, η Νικόφ εκπροσωπείται από την Premium Models και έχει ποζάρει για μάρκες όπως Carolina Herrera, Dada Sport και Bonanza. Μπορεί επίσης να κάνει μποξ και να παίζει πιάνο.

Πριν ξεκινήσει τη σχέση του με τη Νικόφ ο Πεν δήλωσε στη The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν είχε σοβαρή σχέση και ότι ήταν «ενθουσιασμένος κάθε μέρα» που ήταν ελεύθερος εκείνη την περίοδο

YouTube thumbnail

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024

Το Page Six ανέφερε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2024 ότι ο Πεν είχε θεαθεί με τη Νικόφ ενώ βρισκόταν στη Μαδρίτη. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να φιλιέται και να περπατάει χέρι-χέρι.

Τον επόμενο μήνα, η Νικόφ και ο Πεν θεάθηκαν μαζί στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με φωτογραφίες που απέκτησε πάλι το Page Six.

Ο Πεν και η Νικόφ έκαναν το ντεμπούτο τους ως δίδυμο στο κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2024 ενώ είχαν προηγηθεί συγκρούσεις με φιλόδοξους παπαράτσι που ήθελαν να «συλλάβουν» την πρωτιά.

Περπάτησαν στο κόκκινο χαλί στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές στο Μαρόκο, όπου ο Πεν τιμήθηκε με ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, σύμφωνα με το Associated Press.

Αγαπά την ιππασία

Εκτός από την πυγμαχία και τη γιόγκα, το επαγγελματικό βιογραφικό της Νικόφ περιλαμβάνει επίσης την ιππασία ως μία από τις δεξιότητές της. Στο Instagram της, έχει μοιραστεί φωτογραφίες της να ιππεύει άλογα σε φωτογραφήσεις για την Carolina Herrera καθώς και για άλλα brand.

«Ιππεύοντας το όνειρο», έγραψε to μοντέλο σε μια συλλογή φωτογραφιών από το editorial με θέμα την ιππασία που έκανε με την Dada Sports στην Ιταλία το 2023.

Μιλάει τέσσερις γλώσσες

Η Βαλέρια Νικόφ από τη Μολδαβία είναι πολύγλωσση. Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο πρακτορείο ταλέντων, μιλάει γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ρωσικά.

Το μοντέλο συνοδεύει τις φωτογραφίες της στο Instagram σε πολλές γλώσσες, εναλλάσσοντας τις μεταξύ τους και περιστασιακά χρησιμοποιώντας άλλες γλώσσες που δεν αναφέρονται στο βιογραφικό της. Το 2023, έγραψε σε μια σειρά φωτογραφιών τη φράση «Tutto va bene», μια ιταλική φράση που σημαίνει «όλα είναι καλά».

YouTube thumbnail

Είναι φίλη με την Καμίλ Ραζά

Εκτός από τις φωτογραφήσεις και τα ταξίδια της, η Νικόφ μοιράζεται επίσης φωτογραφίες των φίλων της στο Instagram — μεταξύ των οποίων και η Καμίλ Ραζά, πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris».

Το μοντέλο αποκάλεσε την ηθοποιό «ma femme», μια γαλλική φράση που μεταφράζεται ως «η γυναίκα μου», σε μια λεζάντα στο Instagram το 2022 και μοιράστηκε μια selfie της να ακουμπά στον ώμο της Ραζά το 2023.

Οι δύο φίλες έχουν επίσης συνεργαστεί επαγγελματικά. Η Ραζά και η Νικόφ φωτογραφήθηκαν το 2018 στην πρεμιέρα της ταινίας Paris Pigalle στο Παρίσι, μια γαλλική κωμωδία στην οποία και οι δύο έπαιξαν. Η Νικόφ έκανε επίσης μια σύντομη εμφάνιση στην σειρά Emily in Paris ως μπάρμαν.

Οι θεοί του τραύματος

Ο Πεν μίλησε για το ότι δεν ήθελε να «σπάσει ξανά η καρδιά του από τον έρωτα» πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση του με τη Νικόφ.

Πριν ξεκινήσει τη σχέση του με τη Νικόφ ο Πεν δήλωσε στη The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν είχε σοβαρή σχέση και ότι ήταν «ενθουσιασμένος κάθε μέρα» που ήταν ελεύθερος εκείνη την περίοδο.

Πρόσθεσε ότι αν επρόκειτο να ξανασυνδεθεί, θα έπρεπε να νιώθει «ελεύθερος» — δεν ήθελε να έχει να κάνει με ρομαντικά δράματα ή επισκέψεις από «τους θεούς του τραύματος».

«Δεν πρόκειται να πληγωθώ», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Δεν αισθάνομαι ότι θα πληγωθεί ξανά η καρδιά μου από τον έρωτα».

Ο Πεν ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Μαντόνα από το 1985 έως το 1989, τη Ρόμπιν Ράιτ από το 1996 έως το 2010 και την Αυστραλή ηθοποιό Λέιλα Τζορτζ από το 2020 έως το 2022. Έχει επίσης συνδεθεί με τη Σαρλίζ Θερόν, τη Σκάρλετ Γιόχανσον και την ηθοποιό Όλγα Κοροτιάεβα.

*Με στοιχεία από people.com

Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

inWellness
inTown
Stream magazin
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Αντίο 19.01.26

Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά
Σοκ 19.01.26

Αστέρας του Χάρι Πότερ πήγε να βοηθήσει γυναίκα που έκλαιγε στον δρόμο και «έφαγε» κουτουλιά

Ο Πίτερ Μάλαν τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν παρενέβη για να σταματήσει έναν άνδρα που επιτίθετο βίαια σε γυναίκα στη Γλασκώβη, αφού την είδε αναστατωμένη και να κλαίει στον δρόμο

Σύνταξη
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους
Fizz 18.01.26

Έρωτας τέλος: Μέγκαν Φοξ και MGK βάζουν ξανά «τελεία» στην σχέση τους μετά τη γέννηση της κόρης τους

Παρότι έγιναν πρόσφατα γονείς, η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly δεν είναι πια ζευγάρι. Ό,τι υπήρξε ρομαντικά ανάμεσά τους έχει τελειώσει, με προτεραιότητα πλέον το παιδί τους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- 20 μέρες υπουργό- να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
