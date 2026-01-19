Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο ηθοποιός της ταινίας «The One Battle After Another», Σον Πεν και η Βαλέρια Νικόφ έκαναν το ντεμπούτο των κοινών εμφανίσεών τους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές τον Νοέμβριο του 2024, λίγους μήνες μετά την δημοσίευση φωτογραφιών του ζευγαριού από τις διακοπές τους στην Ισπανία από την εφημερίδα Page Six.

«Είμαι ελεύθερος»

Η σχέση του Σον Πεν ήταν μια έκπληξη για τους θαυμαστές του, δεδομένου ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε δηλώσει στους The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι ήταν ικανοποιημένος με την εργένικη ζωή του και ότι ήθελε να αποφύγει περιττά δράματα στις σχέσεις του.

«Είμαι απλά ελεύθερος», είχε πει τότε. «Αν αποφασίσω να κάνω μια σχέση, θα συνεχίσω να είμαι ελεύθερος».

Μαζί παντού

Από τότε που έκαναν δημόσια τη σχέση τους, η Νικόφ έχει συνοδεύσει τον Πεν σε αρκετές εκδηλώσεις. Το ζευγάρι υποστήριξε τον Bono και το ντοκιμαντέρ του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2025, ακολουθούμενο από μια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Lumière τον Οκτώβριο, όπου ο Πεν ήταν επίτιμος καλεσμένος.

Πιο πρόσφατα, η Νικόφ και ο Πεν εντοπίστηκαν να κάνουν μια βόλτα μαζί στο Λος Άντζελες τον Ιανουάριο του 2026.

Ποια είναι λοιπόν η κοπέλα του Σον Πεν;

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο Instagram, η Βαλέρια Νικόφ εργάζεται ως ηθοποιός και μοντέλο. Έχει εμφανιστεί στην σειρά Emily in Paris και σε γαλλικές τηλεοπτικές εκπομπές όπως Mike και Don’t Worry About the Kids.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο πρακτορείο ταλέντων, σπούδασε υποκριτική τόσο στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών RADA όσο και στο Cours Florent.

Ως μοντέλο, η Νικόφ εκπροσωπείται από την Premium Models και έχει ποζάρει για μάρκες όπως Carolina Herrera, Dada Sport και Bonanza. Μπορεί επίσης να κάνει μποξ και να παίζει πιάνο.

Πριν ξεκινήσει τη σχέση του με τη Νικόφ ο Πεν δήλωσε στη The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν είχε σοβαρή σχέση και ότι ήταν «ενθουσιασμένος κάθε μέρα» που ήταν ελεύθερος εκείνη την περίοδο

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024

Το Page Six ανέφερε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2024 ότι ο Πεν είχε θεαθεί με τη Νικόφ ενώ βρισκόταν στη Μαδρίτη. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε να φιλιέται και να περπατάει χέρι-χέρι.

Τον επόμενο μήνα, η Νικόφ και ο Πεν θεάθηκαν μαζί στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, σύμφωνα με φωτογραφίες που απέκτησε πάλι το Page Six.

Ο Πεν και η Νικόφ έκαναν το ντεμπούτο τους ως δίδυμο στο κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2024 ενώ είχαν προηγηθεί συγκρούσεις με φιλόδοξους παπαράτσι που ήθελαν να «συλλάβουν» την πρωτιά.

Περπάτησαν στο κόκκινο χαλί στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές στο Μαρόκο, όπου ο Πεν τιμήθηκε με ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, σύμφωνα με το Associated Press.

Αγαπά την ιππασία

Εκτός από την πυγμαχία και τη γιόγκα, το επαγγελματικό βιογραφικό της Νικόφ περιλαμβάνει επίσης την ιππασία ως μία από τις δεξιότητές της. Στο Instagram της, έχει μοιραστεί φωτογραφίες της να ιππεύει άλογα σε φωτογραφήσεις για την Carolina Herrera καθώς και για άλλα brand.

«Ιππεύοντας το όνειρο», έγραψε to μοντέλο σε μια συλλογή φωτογραφιών από το editorial με θέμα την ιππασία που έκανε με την Dada Sports στην Ιταλία το 2023.

Μιλάει τέσσερις γλώσσες

Η Βαλέρια Νικόφ από τη Μολδαβία είναι πολύγλωσση. Σύμφωνα με το βιογραφικό της στο πρακτορείο ταλέντων, μιλάει γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ρωσικά.

Το μοντέλο συνοδεύει τις φωτογραφίες της στο Instagram σε πολλές γλώσσες, εναλλάσσοντας τις μεταξύ τους και περιστασιακά χρησιμοποιώντας άλλες γλώσσες που δεν αναφέρονται στο βιογραφικό της. Το 2023, έγραψε σε μια σειρά φωτογραφιών τη φράση «Tutto va bene», μια ιταλική φράση που σημαίνει «όλα είναι καλά».

Είναι φίλη με την Καμίλ Ραζά

Εκτός από τις φωτογραφήσεις και τα ταξίδια της, η Νικόφ μοιράζεται επίσης φωτογραφίες των φίλων της στο Instagram — μεταξύ των οποίων και η Καμίλ Ραζά, πρωταγωνίστρια της σειράς «Emily in Paris».

Το μοντέλο αποκάλεσε την ηθοποιό «ma femme», μια γαλλική φράση που μεταφράζεται ως «η γυναίκα μου», σε μια λεζάντα στο Instagram το 2022 και μοιράστηκε μια selfie της να ακουμπά στον ώμο της Ραζά το 2023.

Οι δύο φίλες έχουν επίσης συνεργαστεί επαγγελματικά. Η Ραζά και η Νικόφ φωτογραφήθηκαν το 2018 στην πρεμιέρα της ταινίας Paris Pigalle στο Παρίσι, μια γαλλική κωμωδία στην οποία και οι δύο έπαιξαν. Η Νικόφ έκανε επίσης μια σύντομη εμφάνιση στην σειρά Emily in Paris ως μπάρμαν.

Οι θεοί του τραύματος

Ο Πεν μίλησε για το ότι δεν ήθελε να «σπάσει ξανά η καρδιά του από τον έρωτα» πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση του με τη Νικόφ.

Πριν ξεκινήσει τη σχέση του με τη Νικόφ ο Πεν δήλωσε στη The New York Times τον Ιούνιο του 2024 ότι δεν είχε σοβαρή σχέση και ότι ήταν «ενθουσιασμένος κάθε μέρα» που ήταν ελεύθερος εκείνη την περίοδο.

Πρόσθεσε ότι αν επρόκειτο να ξανασυνδεθεί, θα έπρεπε να νιώθει «ελεύθερος» — δεν ήθελε να έχει να κάνει με ρομαντικά δράματα ή επισκέψεις από «τους θεούς του τραύματος».

«Δεν πρόκειται να πληγωθώ», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Δεν αισθάνομαι ότι θα πληγωθεί ξανά η καρδιά μου από τον έρωτα».

Ο Πεν ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Μαντόνα από το 1985 έως το 1989, τη Ρόμπιν Ράιτ από το 1996 έως το 2010 και την Αυστραλή ηθοποιό Λέιλα Τζορτζ από το 2020 έως το 2022. Έχει επίσης συνδεθεί με τη Σαρλίζ Θερόν, τη Σκάρλετ Γιόχανσον και την ηθοποιό Όλγα Κοροτιάεβα.

*Με στοιχεία από people.com