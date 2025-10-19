magazin
Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια
Culture Live 19 Οκτωβρίου 2025

Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

«Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα» γράφει ο o David Marchese στους New York Times προλογίζοντας τη συνέντευξή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Η ζωή θέλει…περιπέτεια! Ανακαλύπτοντας τα απρόσμενα οφέλη της

Spotlight

Η νέα ταινία του Σον Πεν, «One Battle After Another», είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον και με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τεϊάνα Τέιλορ, είναι ένα θρίλερ για πολιτικούς τρομοκράτες που βρίσκονται σε φυγή σε μια Αμερική που μοιάζει πολύ με τη σημερινή, αν και πιο προχωρημένη προς τον αυταρχικό λευκό εθνικισμό. Αλλά η ταινία είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Είναι γεμάτη με στιγμές παράξενου χιούμορ, δίκαιης οργής και συγκίνησης. Αυτή η ισχυρή μίξη σημαίνει ότι είναι πιθανό να προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις.

Αυτό την κάνει ιδανική για τον Σον Πεν. Ο ηθοποιός είναι επίσης, με τον δικό του τρόπο, ένα είδος υποκινητή, πάντα πρόθυμος να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Το κάνει αυτό στην υποκριτική του, φυσικά: κέρδισε Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» και «Milk». Το κάνει στο περιστασιακό, κάπως εκκεντρικό δημοσιογραφικό του έργο, και το κάνει ως φανερός υποστηρικτής των δημοκρατικών πολιτικών του απόψεων.

Η δουλειά μου ως ηθοποιός είναι ακριβώς η ίδια με τη δουλειά ενός τεχνίτη, ενός συγκολλητή ή ενός εκπροσώπου της CORE. Το θέμα είναι απλώς ποιο σφυρί θα πάρεις εκείνη την ημέρα για να συνεισφέρεις

Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα. Η καλύτερη απόδειξη αυτού είναι η μακροχρόνια ανθρωπιστική οργάνωσή του, Community Organized Relief Effort (CORE), η οποία προσφέρει βοήθεια επιτόπου σε μέρη όπως η Αϊτή, το Σουδάν, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μίλησα με τον Πεν για πρώτη φορά πριν από μερικές εβδομάδες στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια» γράφει o David Marchese στους New York Times και συνεχίζει: «Συζητήσαμε σε ένα δωμάτιο γεμάτο προσωπικά αναμνηστικά, από φωτογραφίες της οικογένειάς του και διάσημων φίλων του μέχρι μια εντυπωσιακή συλλογή μαχαιριών.

»Ο μεγάλος σκύλος του μπαινόβγαινε στο δωμάτιο, οι υδραυλικοί δούλευαν θορυβωδώς στην πλούσια ιδιοκτησία του και ο καπνός από τα πολλά τσιγάρα του κρεμόταν στον αέρα. Ο 65χρονος ήταν ακριβώς αυτό που ήλπιζα: ειλικρινής, αστείος, βασανισμένος, λίγο ιδιότροπος, συνειδητοποιημένος για τη μεγαλομανία του και, όπως πάντα, χωρίς φόβο να την εκφράσει».

-Είσαι ένα άτομο που ασχολείται με την πολιτική. Βοηθάς στη λειτουργία μιας οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχεις πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο αυτό, αναρωτιέσαι ποτέ για τη χρησιμότητα της τέχνης;

Αυτό θα είναι λίγο εκτός θέματος, αλλά ίσως με θετικό τρόπο. Πάντα ένιωθα ενστικτωδώς ότι όλα είναι το ίδιο. Η δουλειά μου ως ηθοποιός είναι ακριβώς η ίδια με τη δουλειά ενός τεχνίτη, ενός συγκολλητή ή ενός εκπροσώπου της CORE. Το θέμα είναι απλώς ποιο σφυρί θα πάρεις εκείνη την ημέρα για να συνεισφέρεις. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν ένας θεατής πάει να δει μια ταινία και αναγνωρίσει κάτι από την ιστορία ή από έναν χαρακτήρα που του είναι οικείο και τον κάνει να νιώσει λιγότερο μόνος για μια στιγμή, αυτό δεν διαφέρει από το να ξαναχτίσεις ένα σπίτι για κάποιον. Είναι όλα το ίδιο πράγμα.

Λυπάμαι αν ανήκω σε μια τυχερή ομάδα λόγω του χρώματος του δέρματός μου ή του φύλου μου, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάρουν χρόνο

YouTube thumbnail

-Το «One Battle After Another» έχει πολλές τονικές διακυμάνσεις, αλλά κάποια μέρη είναι αρκετά ανατριχιαστικά, ιδιαίτερα την απεικόνιση μιας Αμερικής που κυβερνάται από φασιστικούς λευκούς εθνικιστές. Πόσο κοντά είμαστε στην Αμερική της ταινίας;

Είναι μια καλή ερώτηση που πρέπει να θέσουν όλοι. Τι είναι η Αμερική; Ξέρουμε ότι ποτέ δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή της προς όλους. Χρειάζεται χρόνος για να ωριμάσει, και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Λυπάμαι αν ανήκω σε μια τυχερή ομάδα λόγω του χρώματος του δέρματός μου ή του φύλου μου, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάρουν χρόνο. Ο πατέρας μου μπήκε στη μαύρη λίστα από τη χώρα για την οποία πολέμησε και ρίσκαρε τη ζωή του [κατά τη διάρκεια της μαύρης λίστας του Χόλιγουντ στις δεκαετίες του 1940 και του 1950]. Του είπαν ότι δεν θα μπορούσε να ξαναδουλέψει, αλλά δεν μπόρεσε να νιώσει πικρία για αυτό. Απλά είπε: «Είναι απλά εμπόδια στην πορεία της δημιουργίας μιας χώρας». Θέλω να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο απίστευτης, απρόβλεπτης και άσχημης κατάστασης, ηλιθιότητας, υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία, κατάχρησης της τεχνολογίας, αποσύνδεσης. Αυτός ο αγώνας για την ελευθερία, γίνεται μέσα από μια μάχη. Όλα όσα γιορτάζαμε πάντα στην Αμερική έγιναν μέσα από μια μάχη. Και μαντέψτε γιατί; Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση.

-Έχεις πει ότι πριν συνεργαστείς με τον Πολ Τόμας Άντερσον, ήσουν απογοητευμένος από την υποκριτική για περισσότερα από 15 χρόνια. Γιατί ήσουν τόσο καταθλιπτικός;

Για πολύ καιρό, η αξία μιας ταινίας για μένα βασιζόταν σε ένα καλό σενάριο, έναν καλό καστ, έναν καλό σκηνοθέτη και ένα θέμα που θα με έκανε να θέλω να δω την ταινία. Αυτά τα πράγματα ήταν αρκετά για κάποιο διάστημα. Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο συνειδητοποιείς τις θυσίες. Πρόκειται για το χρόνο, που δεν έχουμε περισσότερο. Δεν αρκεί να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σέβεσαι και συμπαθείς. Θέλεις το ίδιο πράγμα που βρίσκεις στην οικογένεια. Θέλεις να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, και δεν είχα αυτό το συναίσθημα από την ταινία του Γκας Βαν Σαντ «Milk». Έτσι συνέχισα να δέχομαι αυτές τις δουλειές που θεωρούσα καλές, με καλούς σκηνοθέτες και καλούς θεματικούς άξονες, αλλά μου έλειπε η οικογένειά μου, ο σκύλος μου, και είπα: «Τι στο διάολο κάνω εδώ;» Ένιωσα ότι ίσως είχα τελειώσει με όλα αυτά.

-Όταν εμφανίστηκες στη δεκαετία του ’80, έγινες φίλος με ανθρώπους όπως ο Τζακ Νίκολσον, ο Μπράντο, ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, ο Ντένις Χόπερ. Αυτές οι προσωπικότητες που είχαν μια αύρα επαναστατικότητας και ήταν επίσης αρκετά μεγαλύτεροι από εσένα. Τι αναζητούσες από τις σχέσεις σου με ανθρώπους όπως αυτοί;

Ξέρεις αυτό το αστείο πράγμα που κάνουμε μερικές φορές: Πόσο χρονών νιώθεις; Από μικρή ηλικία, και ακόμα και σήμερα, είναι πολύ συγκεκριμένο: Νιώθω 77 ετών. Όταν κοιτάζω στον καθρέφτη, περιμένω να εμφανιστεί αυτός ο τύπος. Ο πατέρας μου πέθανε στα 77. Εγώ είχα ήδη επιλέξει τα 77. Καλώ τον Δρ. Φρόιντ! Μήπως υπάρχει κάποια σχέση; Λοιπόν, θα ζήσω περισσότερο επειδή άρχισε να καπνίζει πολύ νωρίτερα και δεν έκανε πολλή άσκηση. Αλλά ναι, μου είναι πιο εύκολο να έχω μια φιλία όπου δεν θα σε κοιτάξουν περίεργα αν πεις, «Έι, θες να πάμε για ένα ποτό;». Σήμερα έχεις φίλους που θα πάρουν έναν πράσινο χυμό. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τον πράσινο χυμό. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με οτιδήποτε θέλει να κάνει κάποιος που δεν βλάπτει κανέναν άλλο. Μιλώ απλώς για τη δική μου προσωπική απόλαυση. Μου αρέσει να πίνω ένα ποτό με κάποιον. Επίσης, οι άνθρωποι που ανέφερες ήταν το είδος των ανθρώπων που με ενθουσίαζαν για τη δουλειά. Ήταν απλώς ενδιαφέροντες τύποι που μου άρεσαν πολύ, που ήταν απίστευτα γενναιόδωροι απέναντί μου ως φίλοι, αλλά και υποστηρικτές του είδους των ιστοριών που ήθελα να πω και του τρόπου με τον οποίο ήθελα να δουλεύω.

*Με στοιχεία από nytimes.com

World
ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

ΗΠΑ: Ποια πραγματική οικονομία; «Ολο το χαρτί» στα deals

World
Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

Χρυσός: Το ξέφρενο ράλι και το «δωράκι» στις αναδυόμενες οικονομίες

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» – Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ
Έργα σε χαρτί 19.10.25

«Ένας κόσμος αποκομμένος από τις δυσκολίες της αστικής ζωής» - Mια σπάνια έκθεση με σχέδια του Ρενουάρ

Τα λιγότερο γνωστά σχέδια του διάσημου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας έκθεσης που μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδικασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»
1999 19.10.25

Ο Λόρενς Φίσμπερν και ο Κιάνου Ριβς προπονούνταν 10 μήνες για τη σκηνή μάχης στο «Matrix»

«Ήμασταν όλοι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που κάναμε», σημείωσε ο πρωταγωνιστής του «Matrix» Λόρενς Φίσμπερν, σε πρόσφατη συζήτηση σχετικά με το sci-fi κινηματογραφικό φαινόμενο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» – Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν
Ζόρια 19.10.25

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ για την ταινία του Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο σταρ της σειράς «The Bear», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, αποκαλύπτει πώς το «Boss» τον επέλεξε για να πρωταγωνιστήσει σε μια βιογραφική ταινία, παρόλο που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα — αλλά το «Deliver Me from Nowhere» αποδείχθηκε μια δύσκολη δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Culture Live 18.10.25

Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία

«Είναι αλήθεια ότι ο ουρανός έχει γίνει πιο ήσυχος, αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία κρύβονται πληγωμένες ψυχές και πόλεις που έχουν γίνει ερείπια», λέει η Λίνα Ματζέντ Γιασίν, απόφοιτη αρχαιολογίας του Ισλαμικού Πανεπιστημίου της Γάζας

Σύνταξη
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
«Το όνειρο ζει» 17.10.25

ΗΠΑ: Άνδρας βανδάλισε και ούρησε μνημείο αφιερωμένο στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Για το περιστατικό συνελήφθη ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι ούρησε και στην συνέχεια ποδοπάτησε την αιώνια φλόγα, η οποία συμβολίζει το όραμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για δικαιοσύνη.

Σύνταξη
Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς
Eurostat 19.10.25

Νοικοκυριά με το πιστόλι στον κρόταφο: Το 43% χρωστάει σε δόσεις, ενοίκια, λογαριασμούς

Πάνω από τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δόσεις ενυπόθηκων δανείων, ενοίκια, λογαριασμούς, αγορές με πίστωση. Θηλιά το «ανεπίσημο» ιδιωτικό χρέος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες
Ελλάδα 19.10.25

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: «Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία» – Βίντεο και φωτογραφίες

​Στη συγκέντρωση, σύμφωνα με το κάλεσμα, συμμετέχουν «Ενεργοί πολίτες, συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες της μοιραίας αμαξοστοιχίας» στα Τέμπη.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ποιος την… Χάρι του
On Field 19.10.25

Ποιος την… Χάρι του

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε εμφάνιση καριέρας στο Άνφιλντ και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες
Ήταν στην ίδια αίθουσα 19.10.25

Λούβρο: Αυτό είναι το θρυλικό λευκό διαμάντι Regent, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, που δεν πήραν οι κλέφτες

Το διάσημο λευκό διαμάντι Regent, που εκτίθεται στην ίδια αίθουσα όπου έλαβε χώρα η κλοπή στο Λούβρο, δεν έγινε στόχος των δραστών. Η αξία του διαμαντιού υπερβαίνει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Μαραθώνια απολογία του 22χρονου για τη διπλή δολοφονία – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα
Ελλάδα 19.10.25

Επί 6 ώρες κατέθετε ο 22χρονος για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Αρνείται ότι πυροβόλησε τα θύματα

Ο 22χρονος που κατηγορείται ως φερόμενος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αρνείται ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν έξω, στη μηχανή, και δεν γνώριζε τα θύματα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ 19.10.25

Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO» σε ένα νέο, «σοκαριστικό» ντοκιμαντέρ, στο οποίο υποστηρίζεται πως έρευνα αποκαλύπτει 80ετή συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύνταξη
Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού
Κόσμος 19.10.25

Θρίαμβος Ερχιουρμάν στις «εκλογές» στα κατεχόμενα – Οι θέσεις του για την επίλυση του Κυπριακού

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα ως ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
Αντίο 19.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου

Έφυγε από τη ζωή ο Κοσμάς Φουντούκης, που είχε συμμετάσχει σε πλήθος παραστάσεων καθώς και σε πρωταγωνιτικούς ρόλους στο σήριαλ «Κόκκινος Κύκλος» του Πάνου Κοκκινόπουλου.

Σύνταξη
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και βλέπουν ψηλά! (vid)

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Βόλος επί του Πανσερραϊκού. Οι Θεσσαλοί «κάθισαν» μετά το 30’, όμως αντέδρασαν μετά το 67’ που ισοφαρίστηκαν με πέναλτι και πήραν τη νίκη με γκολ του Λάμπρου στο 90’.

Σύνταξη
Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
Χάρτης 19.10.25

Η πολυδιάστατη φύση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα - Ο δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση

Η Ελλάδα εκτός από τα υψηλά ποσοστά στην παιδική φτώχεια καταγράφει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά υλικής και κοινωνικής στέρησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιo: «Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο – Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως
Στα «μανταλάκια» 19.10.25

«Θραύση» κάνει το 13ωρο Κεραμέως στον διεθνή Τύπο - Ο νέος νόμος έχει γίνει θέμα παγκοσμίως

Διεθνή αντίκτυπο έχει το 13ωρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξη καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»
Film Workers for Palestine 19.10.25

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ δηλώνει ότι το μποϊκοτάζ των ισραηλινών ταινιών «δεν στοχεύει σε άτομα, αλλά εταιρείες»

«Δεν κάνουμε διακρίσεις σε βάρος κανενός ατόμου λόγω της εθνικότητας, της φυλής, της θρησκείας ή του φύλου του» υποστήριξε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, υποστηρίζοντας την πρωτοβουλία «Film Workers for Palestine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Εκπλήξεις στην 11άδα του αποψινού (19/10, 19.30) ντέρμπι στο Βικελίδης από τον Χιμένεθ, καθώς εκτός έμεινε ο Μορόν, με τον Καντεβέρε να ξεκινά στην κορυφή. Ντεμπούτο με τον Άρη κάνει Αλφαρελά.

Σύνταξη
Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
Σε τεντωμένο σκοινί 19.10.25 Upd: 20:30

Νέο κύμα ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας – Το Τελ Αβίβ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνές, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ διακόπτει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ
On Field 19.10.25

«Τρελαίνει» κόσμο ο Νίκο Παζ

Ο 21χρονος άσος της Κόμο εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, κάνοντας μεγάλο… πάρτι και κόντρα στην Γιουβέντους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
