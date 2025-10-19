Ο Σον Πεν άφησε τον εαυτό του να ξεφύγει για δεκαπέντε χρόνια. Όχι πια

Η νέα ταινία του Σον Πεν, «One Battle After Another», είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον και με συμπρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τεϊάνα Τέιλορ, είναι ένα θρίλερ για πολιτικούς τρομοκράτες που βρίσκονται σε φυγή σε μια Αμερική που μοιάζει πολύ με τη σημερινή, αν και πιο προχωρημένη προς τον αυταρχικό λευκό εθνικισμό. Αλλά η ταινία είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Είναι γεμάτη με στιγμές παράξενου χιούμορ, δίκαιης οργής και συγκίνησης. Αυτή η ισχυρή μίξη σημαίνει ότι είναι πιθανό να προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις.

Αυτό την κάνει ιδανική για τον Σον Πεν. Ο ηθοποιός είναι επίσης, με τον δικό του τρόπο, ένα είδος υποκινητή, πάντα πρόθυμος να προκαλέσει έντονα συναισθήματα και να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Το κάνει αυτό στην υποκριτική του, φυσικά: κέρδισε Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» και «Milk». Το κάνει στο περιστασιακό, κάπως εκκεντρικό δημοσιογραφικό του έργο, και το κάνει ως φανερός υποστηρικτής των δημοκρατικών πολιτικών του απόψεων.

Η αλαζονική στάση του Πεν απέναντι στη ζωή έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αλλά είναι δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς σοβαρά το βάθος της δέσμευσής του στα παγκόσμια ζητήματα. Η καλύτερη απόδειξη αυτού είναι η μακροχρόνια ανθρωπιστική οργάνωσή του, Community Organized Relief Effort (CORE), η οποία προσφέρει βοήθεια επιτόπου σε μέρη όπως η Αϊτή, το Σουδάν, ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μίλησα με τον Πεν για πρώτη φορά πριν από μερικές εβδομάδες στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια» γράφει o David Marchese στους New York Times και συνεχίζει: «Συζητήσαμε σε ένα δωμάτιο γεμάτο προσωπικά αναμνηστικά, από φωτογραφίες της οικογένειάς του και διάσημων φίλων του μέχρι μια εντυπωσιακή συλλογή μαχαιριών.

»Ο μεγάλος σκύλος του μπαινόβγαινε στο δωμάτιο, οι υδραυλικοί δούλευαν θορυβωδώς στην πλούσια ιδιοκτησία του και ο καπνός από τα πολλά τσιγάρα του κρεμόταν στον αέρα. Ο 65χρονος ήταν ακριβώς αυτό που ήλπιζα: ειλικρινής, αστείος, βασανισμένος, λίγο ιδιότροπος, συνειδητοποιημένος για τη μεγαλομανία του και, όπως πάντα, χωρίς φόβο να την εκφράσει».

-Είσαι ένα άτομο που ασχολείται με την πολιτική. Βοηθάς στη λειτουργία μιας οργάνωσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχεις πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο αυτό, αναρωτιέσαι ποτέ για τη χρησιμότητα της τέχνης;

Αυτό θα είναι λίγο εκτός θέματος, αλλά ίσως με θετικό τρόπο. Πάντα ένιωθα ενστικτωδώς ότι όλα είναι το ίδιο. Η δουλειά μου ως ηθοποιός είναι ακριβώς η ίδια με τη δουλειά ενός τεχνίτη, ενός συγκολλητή ή ενός εκπροσώπου της CORE. Το θέμα είναι απλώς ποιο σφυρί θα πάρεις εκείνη την ημέρα για να συνεισφέρεις. Έτσι, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν ένας θεατής πάει να δει μια ταινία και αναγνωρίσει κάτι από την ιστορία ή από έναν χαρακτήρα που του είναι οικείο και τον κάνει να νιώσει λιγότερο μόνος για μια στιγμή, αυτό δεν διαφέρει από το να ξαναχτίσεις ένα σπίτι για κάποιον. Είναι όλα το ίδιο πράγμα.

-Το «One Battle After Another» έχει πολλές τονικές διακυμάνσεις, αλλά κάποια μέρη είναι αρκετά ανατριχιαστικά, ιδιαίτερα την απεικόνιση μιας Αμερικής που κυβερνάται από φασιστικούς λευκούς εθνικιστές. Πόσο κοντά είμαστε στην Αμερική της ταινίας;

Είναι μια καλή ερώτηση που πρέπει να θέσουν όλοι. Τι είναι η Αμερική; Ξέρουμε ότι ποτέ δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή της προς όλους. Χρειάζεται χρόνος για να ωριμάσει, και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Λυπάμαι αν ανήκω σε μια τυχερή ομάδα λόγω του χρώματος του δέρματός μου ή του φύλου μου, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάρουν χρόνο. Ο πατέρας μου μπήκε στη μαύρη λίστα από τη χώρα για την οποία πολέμησε και ρίσκαρε τη ζωή του [κατά τη διάρκεια της μαύρης λίστας του Χόλιγουντ στις δεκαετίες του 1940 και του 1950]. Του είπαν ότι δεν θα μπορούσε να ξαναδουλέψει, αλλά δεν μπόρεσε να νιώσει πικρία για αυτό. Απλά είπε: «Είναι απλά εμπόδια στην πορεία της δημιουργίας μιας χώρας». Θέλω να σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο απίστευτης, απρόβλεπτης και άσχημης κατάστασης, ηλιθιότητας, υπερβολικής εξάρτησης από την τεχνολογία, κατάχρησης της τεχνολογίας, αποσύνδεσης. Αυτός ο αγώνας για την ελευθερία, γίνεται μέσα από μια μάχη. Όλα όσα γιορτάζαμε πάντα στην Αμερική έγιναν μέσα από μια μάχη. Και μαντέψτε γιατί; Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση.

-Έχεις πει ότι πριν συνεργαστείς με τον Πολ Τόμας Άντερσον, ήσουν απογοητευμένος από την υποκριτική για περισσότερα από 15 χρόνια. Γιατί ήσουν τόσο καταθλιπτικός;

Για πολύ καιρό, η αξία μιας ταινίας για μένα βασιζόταν σε ένα καλό σενάριο, έναν καλό καστ, έναν καλό σκηνοθέτη και ένα θέμα που θα με έκανε να θέλω να δω την ταινία. Αυτά τα πράγματα ήταν αρκετά για κάποιο διάστημα. Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο συνειδητοποιείς τις θυσίες. Πρόκειται για το χρόνο, που δεν έχουμε περισσότερο. Δεν αρκεί να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σέβεσαι και συμπαθείς. Θέλεις το ίδιο πράγμα που βρίσκεις στην οικογένεια. Θέλεις να είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, και δεν είχα αυτό το συναίσθημα από την ταινία του Γκας Βαν Σαντ «Milk». Έτσι συνέχισα να δέχομαι αυτές τις δουλειές που θεωρούσα καλές, με καλούς σκηνοθέτες και καλούς θεματικούς άξονες, αλλά μου έλειπε η οικογένειά μου, ο σκύλος μου, και είπα: «Τι στο διάολο κάνω εδώ;» Ένιωσα ότι ίσως είχα τελειώσει με όλα αυτά.

-Όταν εμφανίστηκες στη δεκαετία του ’80, έγινες φίλος με ανθρώπους όπως ο Τζακ Νίκολσον, ο Μπράντο, ο Τσαρλς Μπουκόφσκι, ο Ντένις Χόπερ. Αυτές οι προσωπικότητες που είχαν μια αύρα επαναστατικότητας και ήταν επίσης αρκετά μεγαλύτεροι από εσένα. Τι αναζητούσες από τις σχέσεις σου με ανθρώπους όπως αυτοί;

Ξέρεις αυτό το αστείο πράγμα που κάνουμε μερικές φορές: Πόσο χρονών νιώθεις; Από μικρή ηλικία, και ακόμα και σήμερα, είναι πολύ συγκεκριμένο: Νιώθω 77 ετών. Όταν κοιτάζω στον καθρέφτη, περιμένω να εμφανιστεί αυτός ο τύπος. Ο πατέρας μου πέθανε στα 77. Εγώ είχα ήδη επιλέξει τα 77. Καλώ τον Δρ. Φρόιντ! Μήπως υπάρχει κάποια σχέση; Λοιπόν, θα ζήσω περισσότερο επειδή άρχισε να καπνίζει πολύ νωρίτερα και δεν έκανε πολλή άσκηση. Αλλά ναι, μου είναι πιο εύκολο να έχω μια φιλία όπου δεν θα σε κοιτάξουν περίεργα αν πεις, «Έι, θες να πάμε για ένα ποτό;». Σήμερα έχεις φίλους που θα πάρουν έναν πράσινο χυμό. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με τον πράσινο χυμό. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με οτιδήποτε θέλει να κάνει κάποιος που δεν βλάπτει κανέναν άλλο. Μιλώ απλώς για τη δική μου προσωπική απόλαυση. Μου αρέσει να πίνω ένα ποτό με κάποιον. Επίσης, οι άνθρωποι που ανέφερες ήταν το είδος των ανθρώπων που με ενθουσίαζαν για τη δουλειά. Ήταν απλώς ενδιαφέροντες τύποι που μου άρεσαν πολύ, που ήταν απίστευτα γενναιόδωροι απέναντί μου ως φίλοι, αλλά και υποστηρικτές του είδους των ιστοριών που ήθελα να πω και του τρόπου με τον οποίο ήθελα να δουλεύω.

*Με στοιχεία από nytimes.com