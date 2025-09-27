Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The New York Times, ο Σον Πεν μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ.

Αν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας «One Battle After Another», στην οποία υποδύεται έναν αδίστακτο υποστηρικτή της ανωτερότητας της λευκής φυλής, δήλωσε ότι διαφωνούσε με «σχεδόν όλα» όσα πίστευε ο Κερκ, υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε» πρόσωπα όπως ο αποθανών στο βωμό του «ανοιχτού διαλόγου» για κοινωνικά ζητήματα.

«Απόψεις»

«Χρειαζόμαστε αυτή τη συζήτηση», είπε ο Σον Πεν. «Πρέπει να το παλέψουμε και να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. [Οι πράξεις πολιτικής βίας] γίνονται της μόδας, και ο τρόπος για να τις εξαλείψουμε είναι οι άνθρωποι με συνείδηση και από τις δύο πλευρές να αναγνωρίσουν ότι αν κάποιος πιστεύει πραγματικά σε κάτι, τότε είναι φίλος σου».

Ο Πεν, ο οποίος έχει επικρίνει πολλάκις τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πολιτικός σύμμαχος του Κερκ, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές απόψεις ως «βάσιμες».

«Αναφέρομαι στο ότι αν [για παράδειγμα] κάποιος πιστεύει ότι η ανθρώπινη ζωή ξεκινά από τη σύλληψη, αν δεν μπορείς να καταλάβεις αυτή την ιδέα, τότε είσαι απλά ηλίθιος», είπε ο Πεν. «Και αν δεν είσαι διατεθειμένος να δεχθείς αυτή την ιδέα ως μια άποψη που είναι τόσο βαθιά ριζωμένη όσο η δική μου πεποίθηση, τότε, δεν ξέρω, άσε τη γυναίκα να αποφασίσει. Όλες αυτές είναι έγκυρες θέσεις», ανέφερε o Σον Πεν.

Η δολοφονία και η «κομμένη» κριτική

Ο Τσάλι Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley της Γιούτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Κερκ στο Truth Social, γράφοντας: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν διέθετε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από όλους, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

Την δολοφονία του Κερκ ακολούθησε εξόφθαλμη λογοκρισία, με τους πολίτες των ΗΠΑ να έρχονται αντιμέτωποι με κρατικά και επιχειρηματικά αντίποινα εάν επικρίνουν όσα πρέσβευε ο Τσάρλι Κερκ: άνθρωποι απολύονται από τις δουλειές τους αν ασκήσουν κριτική στην πολιτική ατζέντα του Κερκ, με τρανταχτό παράδειγμα το κόψιμο της βραδινής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, έπειτα από σχόλια για τον Κερκ, αλλά και την απόφαση του Florida Atlantic University να απομακρύνει καθηγητές που μοιράστηκαν στα social media «παρατηρήσεις τρίτων» σχετικά με τις «ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Κερκ».

Παράλληλα, Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι στην Οκλαχόμα έχουν προτείνει νομοθεσία που θα απαιτεί από κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας να κατασκευάσει ένα «Charlie Kirk Memorial Plaza» που θα περιλαμβάνει ένα άγαλμα του Κερκ, διαφορετικά θα επιβάλλονται μηνιαία πρόστιμα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Variety | ARTnews