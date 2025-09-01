Ο Σον Πεν θα είναι επίτιμος καλεσμένος του Φεστιβάλ Lumiere με την υπογραφή του Τιερί Φρεμό

Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν θα είναι ο επίτιμος καλεσμένος στο φετινό Lumiere, μια εκδήλωση αφιερωμένη στην κινηματογραφική κληρονομιά, υπό την αιγίδα του διευθυντή του Φεστιβάλ των Καννών, Τιερί Φρεμό.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται στην πόλη της Λυών τιμά κάθε χρόνο κλασικές ταινίες, εμβληματικούς σκηνοθέτες αλλά και ηθοποιούς.

«Απόλυτης ομορφιάς»

Ο Πεν πρόκειται να παρουσιάσει την ταινία του «Ταξίδι στην άγρια φύση» (2007), η οποία κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ το 2008. Η ταινία, εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Κρίστοφερ Μακάντλς, έχει πρωταγωνιστή τον Εμίλ Χιρς, ο οποίος υποδύεται έναν πτυχιούχο κολεγίου από εύπορη οικογένεια που αποφασίζει να αφήσει πίσω τους την προνομιούχα ζωή και να ταξιδέψει στην Αλάσκα, σε έναν αγώνα δρόμου για την πολυπόθητη ελευθερία.

Το Φεστιβάλ Lumiere περιέγραψε την ταινία ως «μια σημαντική ταινία για την ελευθερία και την αχανή έκταση της Αμερικής. Ένα κλασικό [έργο] της δεκαετίας του 2000, απόλυτης ομορφιάς».

Νέα κινηματογραφικά βήματα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης θα εμφανιστεί στη συνέχεια στην πολυαναμενόμενη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπενίτσιο Ντελ Τόρο. Η ταινία, εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του Τόμας Πίντσον του 1990, είναι ένα κράμα πολιτικής σάτιρας, μαύρης κωμωδίας και ταινίας δράσης.

Ο Πεν ήταν επίσης εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας «Worlds of War», του θρίλερ του Τζέιμς Στρονγκ που βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Ρωσίδας δημοσιογράφου και ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Άννα Πολιτκόφσκαγια.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ο Μάικλ Μαν θα παραλάβει το Βραβείο Lumiere στην 17η έκδοση του Φεστιβάλ Lumière στη Λυών αυτό το φθινόπωρο.

Μεταξύ των προηγούμενων τιμώμενων προσώπων του Lumiere συγκαταλέγονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Κλιντ Ίστγουντ, ο Μάρτιν Σκορσέζε, η Τζέιν Φόντα, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, ο Κουέντιν Ταραντίνο και ο Τιμ Μπάρτον, καθώς και ευρωπαϊκοί αστέρες, όπως η Ιζαμπέλ Ιπέρ και η Κατρίν Ντενέβ.

Η 17η έκδοση του Φεστιβάλ Lumiere θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου, ενώ το πλήρες πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

*Με πληροφορίες από: Variety