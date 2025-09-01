magazin
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:49
Σεισμός στη Χαλκιδική
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 19:25
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»
Go Fun 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:10

«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Σε νέα συνέντευξή της στους Sunday Times η Ρόμπιν Ράιτ αποκαλύπτει γιατί μετανιώνει ως μητέρα, το λόγο που εγκατέλειψε τις ΗΠΑ, τη σχέση της με τον Σον Πεν και το νέο έρωτα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Η Ρόμπιν Ράιτ, 59, είναι μια ακόμη διάσημη που εγκατέλειψε την πατρίδα της, τις ΗΠΑ, για να εγκατασταθεί στη νέα πατρίδα της, τη Βρετανία.

Η Ρόμπιν Ράιτ, σε συνέντευξή της στην βρετανική εφημερίδα The Sunday Times, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, 31 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι μαζί με τον σύντροφό της, τον αρχιτέκτονα Χένρι Σμιθ, νοικιάζουν ένα σπίτι στην αγγλική ακτή.

«Είναι απελευθερωτικό να έχεις κάνει τον κύκλο», δήλωσε η Ράιτ στην εφημερίδα. «Να έχεις τελειώσει με το ψάξιμο, την αναζήτηση και το να έχεις το 60% αυτού που ήθελες».

Η σταρ της σειράς House of Cards, η οποία γεννήθηκε στο Τέξας και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, ήταν ειλικρινής σχετικά με την επιθυμία της να φύγει από τις ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Η Αμερική είναι σάπια».

«Μου αρέσει πολύ να είμαι σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε για την Αγγλία. «Υπάρχει μια ελευθερία του να είσαι ο εαυτός σου εδώ πέρα. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Ζουν. Δεν είναι στο αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση, πανικοβλημένοι σε ένα τηλεφώνημα, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικής. Τα πάντα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα».

Σύμφωνα με τη σταρ της ταινίας Φόρεστ Γκαμπ, η απόφασή της να μετακομίσει είχε να κάνει πολύ με την παράνοια και τη φρενήρη ζωή στο Λος Άντζελες.

«Όλοι χτίζουν ένα τεράστιο σπίτι, και εγώ απλώς έχω βαρεθεί με όλα αυτά – μου αρέσει η ησυχία. Και βρήκα τον άνθρωπό μου. Επιτέλους», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον 52χρονο Σμιθ.

«Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;»

Η Ράιτ αφηγήθηκε πώς γνώρισε τον νυν σύντροφό της, αστειευόμενη ότι στην πρώτη συνάντηση με το νέο σύντροφό της, λογομάχησαν.

Η Ράιτ καθόταν σε μια παμπ και ζήτησε από έναν άνδρα να ταΐσει τον σκύλο του, όταν εκείνος την παρέπεμψε στον Σμιθ.

«Μου είπε, ‘Όχι, δεν είναι δικός μου ο σκύλος, είναι δικός του’», θυμάται για την πρώτη τους συνάντηση. «Ο Χένρι στεκόταν στο μπαρ, 1,88 μέτρα ύψος, έβαλε το ποτήρι του κάτω, ήρθε κοντά μου και με άρπαξε από τους ώμους», αφηγήθηκε η πρώην σύντροφος του Σον Πεν. «Μου είπε, ‘Ποια στο διάολο είσαι;’ Και εγώ είπα, ‘Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;’ Και αυτό ήταν όλο».

«Είναι ένας γλυκός και απλά ένας καλός, αξιοπρεπής ενήλικας. Είναι άνδρας», συνέχισε για τον Σμιθ.

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τους Sunday Times, η Ράιτ δήλωσε ότι ήταν «τόσο χαλαρωτικό» να νιώθει ότι την «βλέπουν και την αγαπούν για αυτό που είναι» μετά την αρχή της σχέσης της με τον Σμιθ.

«Αυτό ακριβώς ήθελα», μοιράστηκε. «Κλείνω τα 60 και σκέφτομαι, ‘Είναι αυτό;’. Μου αρέσει να είμαι μόνη και το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά σκέφτομαι, ‘Θέλω να γεράσω με κάποιον, να ταξιδέψω και να δω τον κόσμο’».

Η ηθοποιός ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Σον Πεν από το 1996 έως το 2010. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την κόρη Ντίλαν, 34 ετών, και τον γιο Χόπερ, 32 ετών.

«Έκανα μεγάλα λάθη ως μητέρα»

Στη συνέντευξή της η Πεν μίλησε για όσα μετανιώνει στη σχέση της με τον Σον Πεν και τα λάθη της ως γονιός.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως «δεν ήταν αρκετά αυστηρή» με την κόρη της, Ντίλαν, 34 ετών, και τον γιο της, Χόπερ, 32 ετών, όσο εκείνα μεγάλωναν, όπως αναφέρει η Page Six.

«Έχω τεράστιες τύψεις ως μητέρα και έχω πληρώσει τα λάθη που έκανα με τα παιδιά μου για πολλά χρόνια. Δεν ήμουν αρκετά αυστηρή μαζί τους», είπε η Ρόμπιν Ράιτ.

Ο Χόπερ είχε αποκαλύψει το 2017 τη μάχη του με τον εθισμό στη κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, ενώ η Ρόμπιν Ράιτ ανέφερε ότι και η Ντίλαν ήταν ιδαίτερα αντιδραστική στην εφηβεία της.

«Κάθε μέρα, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, σκεφτόσουν: ‘Είναι ζωντανός; Είναι ζωντανή;’. Έζησα με αυτή την αγωνία για πολλά χρόνια και για τα δύο παιδιά μου», ανέφερε η ηθοποιός.

Στον αντίποδα, ο Σον Πεν ήταν πολύ πιο αυστηρός με τα παιδιά τους, αλλά συχνά απών λόγω της καριέρας του είπε η Ρόμπιν Ράιτ.

«Έλειπε τόσο συχνά. Ερχόταν, έπαιρνε τον ρόλο του ‘αστυνόμου’ και μετά έφευγε αφήνοντάς με, με τα απόνερα της συμπεριφοράς του», δήλωσε η σταρ. «Τότε εγώ προσπαθούσα να απαλύνω το πλήγμα. Ήμασταν και οι δύο στα άκρα. (Τα παιδια) δεν είχαν τη ‘γκρι ζώνη’, αυτό το πλαίσιο που τους δίνει σταθερότητα και που τελικά είχαν ανάγκη».

@thewowanthology Iconic famous couple: Robin Wright & Sean Penn #iconic #iconiccouples #robinwright #seanpenn #robinwrightpenn #love #lovestory #brokenheart #90scouple #90s #moviestars #actress #actor #hollywoodcouple #hollywoodstyle #90saesthetic #90sfashion #moviecouples #couplegoals #redcarpet #oscar #hollywoodactress #hollywoodactor #fypシ #fyp #foryoupage #aesthetic #oldmoney #redcarpetlooks #lovers ♬ How Can You Mend a Broken Heart – Orchestral – Al Green

Σήμερα τόσο η Ντίλαν όσο και ο Χόπερ βρίσκονται «σε πολύ καλό σημείο στη ζωή τους».

Παρά τα προβλήματα στο γάμο τους, Ράιτ και Πεν έχουν πλέον καλές σχέσεις. Το 2023 η ηθοποιός είχε δηλώσει πως, αν και είχαν αποξενωθεί για χρόνια, πλέον είναι φίλοι.

«Το να χωρίζεις ενώ έχεις παιδιά είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή», είχε πει στο E! News. «Θα είμαστε πάντα οικογένεια, είτε είμαστε μαζί, είτε χωριστά».

Προσωπική ζωή γεμάτη τρικυμίες

Η πολυτάραχη προσωπική ζωή της Ρόμπιν Ράιτ έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για δεκαετίες. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Ντέιν Γουίδερσπουν, τον οποίο γνώρισε το 1984 στα γυρίσματα της σαπουνόπερας Santa Barbara. Παντρεύτηκαν το 1986, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια, το 1989, η Ράιτ συνδέθηκε με τον Σον Πεν, μετά το διαζύγιό του με τη Μαντόνα. Η σχέση τους υπήρξε έντονη, με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

Η ηθοποιός απέρριψε αρκετούς ρόλους, όπως αυτόν της Λαίδης Μάριαν στην ταινία Ρομπέν των Δασών: Ο πρίγκιπας των κλεφτών και της Άμπι ΜακΝτιρ στο The Firm, καθώς ήταν έγκυος. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την Ντίλαν (γενν. 1991) και τον Χόπερ Τζακ (γενν. 1993).

Ράιτ και Πεν παντρεύτηκαν το 1996, ωστόσο η σχέση τους τελείωσε οριστικά το 2010, μετά από αρκετές αναβολές του διαζυγίου τους.

Ακολούθησε μια σχέση με τον ηθοποιό Μπεν Φόστερ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε δύο φορές, το 2014 και το 2015, αλλά τελικά χώρισαν οριστικά τον Αύγουστο του 2015.

Στα τέλη του 2017, η Ράιτ άρχισε να βγαίνει με τον Κλεμάν Ζιροντέ, στέλεχος της εταιρείας μόδας Yves Saint Laurent, τον οποίο παντρεύτηκε σε μια μυστική τελετή στη Γαλλία, τον Αύγουστο του 2018.

Ωστόσο, η σχέση τους δεν κράτησε πολύ, καθώς η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το καλοκαίρι του 2022, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές».

Μετά από τρεις αποτυχημένους γάμους, η Ράιτ δηλώνει πως δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θεωρεί τον γάμο «απλά περιττό», έχοντας βρει επιτέλους τον «άνθρωπό» της στο πρόσωπο του Χένρι Σμιθ, με τον οποίο πλέον ζει στην Αγγλία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

World
Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

Σύνοδος Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης – Εναγκαλισμοί, επαναπροσεγγίσεις και εκκλήσεις για νέο status quo

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας
Ναι μεν αλλά 01.09.25

Εξακολουθεί να διχάζει η Κάρλα Σοφία Γκασκόν – Τι δήλωσε στο Φεστιβάλ Βενετίας

«Η τέχνη πρέπει να καταδικάζει τις φρικαλεότητες στον κόσμο και να είναι πολιτικά παρούσα. Αλλά όταν η πολιτική μπαίνει στην τέχνη, εκεί πάμε άσχημα», είπε μεταξύ άλλων η Κάρλα Σοφία Γκασκόν

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου – Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου
Στα σοκάκια 01.09.25

Κωνσταντίνος Βασάλος και Δανάη Βαρθολομάτου - Το κρυφτό από τους παπαράτσι της Μυκόνου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, όπου οι φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με τη Δανάη Βαρθολομάτου, συνεργάτιδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Η κάμερα τον εντόπισε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια.

Σύνταξη
«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»
Go Fun 01.09.25

«Δεν θέλω να πω αντίο»: Η Σάρον Όσμπορν μετά το θάνατο του Όζι – «Σιωπηλός θρήνος»

Περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ, Όζι Όσμπορν, η Σάρον Όσμπορν έκανε την πρώτη δημόσια κίνησή της, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του με έναν συγκινητικό τρόπο

Σύνταξη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Κατάπτυστο» 01.09.25

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»

«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.

Σύνταξη
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Φωτογραφίες 31.08.25

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι συγκινητικές φωτογραφίες με τον πατέρα του, μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη, μοιράστηκε συγκινητικές φωτογραφίες στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του και εκφράζοντας τον άρρηκτο δεσμό που τους ενώνει

Σύνταξη
Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
Βίντεο 31.08.25

Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που την αναγκάζει να ακυρώσει την αμερικανική περιοδεία και να αναβάλει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Σωκράτης Φάμελλος: Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο – Συμφωνία με Τσίπρα ότι χρειάζεται πρωτοβουλία

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη «η κυβέρνηση να φύγει το συντομότερο», για το πακέτο του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP
Ελλάδα 01.09.25

Ρόδος: Συνελήφθη οδηγός μηχανής που έτρεχε με 200 χλμ./ώρα – Παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και STOP

Ο άνδρας δεν είχε σταματήσει σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και τράπηκε σε φυγή αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Ρόδο - Μετά από μήνες εντοπίστηκε και συνελήφθη το περασμένο Σάββατο

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ
«Man's Best Friend» 01.09.25

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ροκάρει ένα Victoria’s Secret σύνολο που φόρεσε για πρώτη φορά η Ναόμι Κάμπελ

Σύμφωνα με τον στιλίστα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Τζάρετ Έλνερ, ένα από τα looks της στο μουσικό βίντεο του «Tears», ήταν ένα σετ εσωρούχων που η Ναόμι Κάμπελ φόρεσε το 2003.

Σύνταξη
Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία
Ελλάδα 01.09.25

Κρήτη: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση – Πάνω από 8.000 σελίδες η δικογραφία

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Γ. Γεραπετρίτης 01.09.25

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν - «Συνέπειες αν εμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση καλωδίου»

O υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε πως είναι βάσιμο το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση των δύο ηγετών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου.

Σύνταξη
Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media
AI 01.09.25

Η νέα γενιά influencers δεν είναι άνθρωποι – Η άνοδος του AI στα social media

Όμως η στροφή αυτή έχει αφήσει κάποιους ανθρώπους influencers, ιδίως εκείνους που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν AI στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, και τις ομάδες τους να φοβούνται για εκτόπιση ή περιθωριοποίηση.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε ο Ντέσερς

Ο Σίριλ Ντέσερς αποτελεί και επίσημα το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, με το Νιγηριανό επιθετικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Σύνταξη
Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό
Καφκικός ήρωας 01.09.25

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου εθελοντή που κατηγορείται για εμπρησμό

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει μέρα με τη μέρα, η κατακραυγή για την άδικη προφυλάκιση των δυο νέων, που συμμετείχαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα και κατηγορούνται για εμπρησμό

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χιλή
Χωρίς διακοπή αγώνα! 01.09.25

Τραγωδία στη Χιλή

Θάνατος φιλάθλου στη διάρκεια του ντέρμπι Κόλο-Κόλο – Ουνιβερσιδάδ δε Τσίλε

Γιώργος Μαζιάς
Εθνική ομάδα: Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο
Στίβος 01.09.25

Οι 19 αθλητές με τους οποίους θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα το Τόκιο

Αυτή είναι η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (13-21/9) στο Τόκιο, μετά τις τελευταίες προσθαφαιρέσεις από τη World Athletics και τις εθνικές ομοσπονδίες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα
Κόσμος 01.09.25

Ισραήλ: Ξεκινά η κλήση 60.000 εφέδρων για την επίθεση και κατοχή στη Γάζα

Από αύριο ξεκινά η σταδιακή κλήση 60.000 εφέδρων για την ολοκληρωτική επίθεση και κατοχή στη Γάζα, με την εκδίωξη των κατοίκων από τους καταυλισμούς τους και τον εκτοπισμό τους στη Ράφα

Σύνταξη
Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ
Fizz 01.09.25

Harry Potter: Αδύνατο ένα reunion χαρακτήρων για τον Κρις Κολόμπους λόγω των τρανσφοβικών σχολίων της Ρόουλινγκ

Ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών «Harry Potter», Κρις Κολόμπους, τόνισε ότι τα τρανσφοβικά σχόλια της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχουν διαρρήξει τις σχέσεις με το καστ, καθιστώντας αδύνατη μια επανένωση

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
Ο φονικός Εγκέλαδος 01.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Ποντένσε στο λιμάνι του και ο κόσμος του Ολυμπιακού στον έβδομο ουρανό (vids, pics)

Ο Πορτογάλος έφτασε σήμερα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και η υποδοχή στο Ελ. Βενιζέλος ήταν απίστευτη. «Θέλω να μείνω δέκα χρόνια» δήλωσε ο Ποντένσε

Σύνταξη
Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα»
Βενεζουέλα 01.09.25

Μαδούρο: «Με την ενίσχυση του πολεμικού τους στόλου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος»

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος στη χώρα με την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, δήλωσε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο