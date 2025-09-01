«Υπήρξα τραγική μητέρα»: Η Ρόμπιν Ράιτ για τη νέα ζωή στην Αγγλία, τον Σον Πεν και ένα «διάολο» – «Η Αμερική είναι χάος»

Η Ρόμπιν Ράιτ, 59, είναι μια ακόμη διάσημη που εγκατέλειψε την πατρίδα της, τις ΗΠΑ, για να εγκατασταθεί στη νέα πατρίδα της, τη Βρετανία.

Η Ρόμπιν Ράιτ, σε συνέντευξή της στην βρετανική εφημερίδα The Sunday Times, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, 31 Αυγούστου, αποκάλυψε ότι μαζί με τον σύντροφό της, τον αρχιτέκτονα Χένρι Σμιθ, νοικιάζουν ένα σπίτι στην αγγλική ακτή.

«Είναι απελευθερωτικό να έχεις κάνει τον κύκλο», δήλωσε η Ράιτ στην εφημερίδα. «Να έχεις τελειώσει με το ψάξιμο, την αναζήτηση και το να έχεις το 60% αυτού που ήθελες».

Η σταρ της σειράς House of Cards, η οποία γεννήθηκε στο Τέξας και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, ήταν ειλικρινής σχετικά με την επιθυμία της να φύγει από τις ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Η Αμερική είναι σάπια».

«Μου αρέσει πολύ να είμαι σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε για την Αγγλία. «Υπάρχει μια ελευθερία του να είσαι ο εαυτός σου εδώ πέρα. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Ζουν. Δεν είναι στο αυτοκίνητο μέσα στην κίνηση, πανικοβλημένοι σε ένα τηλεφώνημα, τρώγοντας ένα σάντουιτς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικής. Τα πάντα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα».

Σύμφωνα με τη σταρ της ταινίας Φόρεστ Γκαμπ, η απόφασή της να μετακομίσει είχε να κάνει πολύ με την παράνοια και τη φρενήρη ζωή στο Λος Άντζελες.

«Όλοι χτίζουν ένα τεράστιο σπίτι, και εγώ απλώς έχω βαρεθεί με όλα αυτά – μου αρέσει η ησυχία. Και βρήκα τον άνθρωπό μου. Επιτέλους», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον 52χρονο Σμιθ.

«Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;»

Η Ράιτ αφηγήθηκε πώς γνώρισε τον νυν σύντροφό της, αστειευόμενη ότι στην πρώτη συνάντηση με το νέο σύντροφό της, λογομάχησαν.

Η Ράιτ καθόταν σε μια παμπ και ζήτησε από έναν άνδρα να ταΐσει τον σκύλο του, όταν εκείνος την παρέπεμψε στον Σμιθ.

«Μου είπε, ‘Όχι, δεν είναι δικός μου ο σκύλος, είναι δικός του’», θυμάται για την πρώτη τους συνάντηση. «Ο Χένρι στεκόταν στο μπαρ, 1,88 μέτρα ύψος, έβαλε το ποτήρι του κάτω, ήρθε κοντά μου και με άρπαξε από τους ώμους», αφηγήθηκε η πρώην σύντροφος του Σον Πεν. «Μου είπε, ‘Ποια στο διάολο είσαι;’ Και εγώ είπα, ‘Ποιος στο διάολο είσαι εσύ;’ Και αυτό ήταν όλο».

«Είναι ένας γλυκός και απλά ένας καλός, αξιοπρεπής ενήλικας. Είναι άνδρας», συνέχισε για τον Σμιθ.

Σύμφωνα με τους Sunday Times, η Ράιτ δήλωσε ότι ήταν «τόσο χαλαρωτικό» να νιώθει ότι την «βλέπουν και την αγαπούν για αυτό που είναι» μετά την αρχή της σχέσης της με τον Σμιθ.

«Αυτό ακριβώς ήθελα», μοιράστηκε. «Κλείνω τα 60 και σκέφτομαι, ‘Είναι αυτό;’. Μου αρέσει να είμαι μόνη και το έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά σκέφτομαι, ‘Θέλω να γεράσω με κάποιον, να ταξιδέψω και να δω τον κόσμο’».

Η ηθοποιός ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τον Σον Πεν από το 1996 έως το 2010. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την κόρη Ντίλαν, 34 ετών, και τον γιο Χόπερ, 32 ετών.

«Έκανα μεγάλα λάθη ως μητέρα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robin Wright (@robingwright)

Στη συνέντευξή της η Πεν μίλησε για όσα μετανιώνει στη σχέση της με τον Σον Πεν και τα λάθη της ως γονιός.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως «δεν ήταν αρκετά αυστηρή» με την κόρη της, Ντίλαν, 34 ετών, και τον γιο της, Χόπερ, 32 ετών, όσο εκείνα μεγάλωναν, όπως αναφέρει η Page Six.

«Έχω τεράστιες τύψεις ως μητέρα και έχω πληρώσει τα λάθη που έκανα με τα παιδιά μου για πολλά χρόνια. Δεν ήμουν αρκετά αυστηρή μαζί τους», είπε η Ρόμπιν Ράιτ.

Ο Χόπερ είχε αποκαλύψει το 2017 τη μάχη του με τον εθισμό στη κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, ενώ η Ρόμπιν Ράιτ ανέφερε ότι και η Ντίλαν ήταν ιδαίτερα αντιδραστική στην εφηβεία της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robin Wright (@robingwright)

«Κάθε μέρα, όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, σκεφτόσουν: ‘Είναι ζωντανός; Είναι ζωντανή;’. Έζησα με αυτή την αγωνία για πολλά χρόνια και για τα δύο παιδιά μου», ανέφερε η ηθοποιός.

Στον αντίποδα, ο Σον Πεν ήταν πολύ πιο αυστηρός με τα παιδιά τους, αλλά συχνά απών λόγω της καριέρας του είπε η Ρόμπιν Ράιτ.

«Έλειπε τόσο συχνά. Ερχόταν, έπαιρνε τον ρόλο του ‘αστυνόμου’ και μετά έφευγε αφήνοντάς με, με τα απόνερα της συμπεριφοράς του», δήλωσε η σταρ. «Τότε εγώ προσπαθούσα να απαλύνω το πλήγμα. Ήμασταν και οι δύο στα άκρα. (Τα παιδια) δεν είχαν τη ‘γκρι ζώνη’, αυτό το πλαίσιο που τους δίνει σταθερότητα και που τελικά είχαν ανάγκη».

Σήμερα τόσο η Ντίλαν όσο και ο Χόπερ βρίσκονται «σε πολύ καλό σημείο στη ζωή τους».

Παρά τα προβλήματα στο γάμο τους, Ράιτ και Πεν έχουν πλέον καλές σχέσεις. Το 2023 η ηθοποιός είχε δηλώσει πως, αν και είχαν αποξενωθεί για χρόνια, πλέον είναι φίλοι.

«Το να χωρίζεις ενώ έχεις παιδιά είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή», είχε πει στο E! News. «Θα είμαστε πάντα οικογένεια, είτε είμαστε μαζί, είτε χωριστά».

Προσωπική ζωή γεμάτη τρικυμίες

Η πολυτάραχη προσωπική ζωή της Ρόμπιν Ράιτ έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης για δεκαετίες. Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Ντέιν Γουίδερσπουν, τον οποίο γνώρισε το 1984 στα γυρίσματα της σαπουνόπερας Santa Barbara. Παντρεύτηκαν το 1986, αλλά χώρισαν δύο χρόνια αργότερα.

Στη συνέχεια, το 1989, η Ράιτ συνδέθηκε με τον Σον Πεν, μετά το διαζύγιό του με τη Μαντόνα. Η σχέση τους υπήρξε έντονη, με συνεχείς χωρισμούς και επανασυνδέσεις.

Η ηθοποιός απέρριψε αρκετούς ρόλους, όπως αυτόν της Λαίδης Μάριαν στην ταινία Ρομπέν των Δασών: Ο πρίγκιπας των κλεφτών και της Άμπι ΜακΝτιρ στο The Firm, καθώς ήταν έγκυος. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, την Ντίλαν (γενν. 1991) και τον Χόπερ Τζακ (γενν. 1993).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robin Wright (@robingwright)

Ράιτ και Πεν παντρεύτηκαν το 1996, ωστόσο η σχέση τους τελείωσε οριστικά το 2010, μετά από αρκετές αναβολές του διαζυγίου τους.

Ακολούθησε μια σχέση με τον ηθοποιό Μπεν Φόστερ, με τον οποίο αρραβωνιάστηκε δύο φορές, το 2014 και το 2015, αλλά τελικά χώρισαν οριστικά τον Αύγουστο του 2015.

Στα τέλη του 2017, η Ράιτ άρχισε να βγαίνει με τον Κλεμάν Ζιροντέ, στέλεχος της εταιρείας μόδας Yves Saint Laurent, τον οποίο παντρεύτηκε σε μια μυστική τελετή στη Γαλλία, τον Αύγουστο του 2018.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robin Wright (@robingwright)

Ωστόσο, η σχέση τους δεν κράτησε πολύ, καθώς η ηθοποιός υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το καλοκαίρι του 2022, επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές».

Μετά από τρεις αποτυχημένους γάμους, η Ράιτ δηλώνει πως δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά. Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, θεωρεί τον γάμο «απλά περιττό», έχοντας βρει επιτέλους τον «άνθρωπό» της στο πρόσωπο του Χένρι Σμιθ, με τον οποίο πλέον ζει στην Αγγλία.