Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες
Ο Σον Πεν βρέθηκε στην φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών και εν αγνοία του έκανε το διαδίκτυο να παραληρεί.
- Έρχεται η «Σελήνη του Χιονιού» - Πότε θα είναι ορατή και γιατί ονομάζεται έτσι
- Η «Ιθάκη» πλαγιοκοπεί το ΠΑΣΟΚ – Ο Τσίπρας έλκει τους 40+ του Ανδρουλάκη
- Κρήτη: Στην εντατική 19χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη
- Πώς η επιτυχία του Πελέ «γέννησε» τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής – Κομπίνες, ατυχήματα, βαρβαρότητα
Ο Σον Πεν έχει γίνει θέμα συζήτησης τα τελευταία εικοσιτετράωρα, χωρίς να το έχει επιδιώξει (έτσι λειτουργεί δυστυχώς το διαδίκτυο), μετά την κάπως αλλόκοτη, κάπως αντιπροσωπευτική της εποχής μας, εμφάνιση του στις Χρυσές Σφαίρες.
Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα β’ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Steven J. Lockjaw στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another», έγινε viral όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο το οποίο τον έδειχνε να κάνει μια περίεργη γκριμάτσα που θύμιζε εργαζόμενο που επιστρέφει στο γραφείο μετά από καλοκαιρινές διακοπές.
Το κερασάκι στην τούρτα; Μια φωτογραφία στην οποία ο ηθοποιός εθεάθη να καπνίζει εντός του ξενοδοχείου Beverly Hilton Hotel στο Λος Άντζελες, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων – ενόσω ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κοινωνικοποιούνταν.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή
Το E! News δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο που δείχνει τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο να χαμογελούν ο ένας στον άλλον καθώς αγκαλιάζονται, ενόσω οι φωτογράφοι προσπαθούν να απαθανατίσουν τη στιγμή. Όταν οι δύο ηθοποιοί τελειώνουν τη συζήτησή τους, ποζάρουν για μια φωτογραφία.
@enews This Leonardo DiCaprio and Timothée Chalamet moment? No notes. ☝ #GoldenGlobes #AwardsSeason ♬ original sound – E! News
Στο τέλος του βίντεο, η κάμερα στρέφεται προς τον Σον Πεν, ο οποίος κοιτάει ελαφρώς απελπισμένος το κενό, με τα μαλλιά του να αιωρούνται.
Φυσικά, οι θαυμαστές δεν έχασαν χρόνο και, κάτω από το βίντεο θα βρείτε μια σειρά από σχόλια τα οποία «προσκυνούν» το μεγαλείο του ηθοποιού (ή καλύτερα τη διάθεση του, με την οποία ταυτίζονται πολλοί).
«Αν ο Ιανουάριος του 2026 είχε πρόσωπο, θα ήταν ακριβώς αυτή η φωτογραφία του Σον Πεν», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Ο Σον Πεν στο τέλος μοιάζει με κάποιον που παρακολουθεί τις Χρυσές Σφαίρες στο σπίτι του».
Τσιγάρο κανείς;
Κι αν νομίζατε ότι ο Σον Πεν έκλεψε την παράσταση μόνο για την βαριεστημένη του διάθεση, είστε γελασμένοι. Σε ένα ακόμη viral στιγμιότυπο που κατέκλυσε το διαδίκτυο, ο ηθοποιός μετέτρεψε το Beverly Hilton σε χώρο καπνιστών, την ώρα που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνομιλούσε με την Κέιτ Χάντσον – ακριβώς από δίπλα του.
Αν και πολλοί υπέθεσαν ότι η εικόνα έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη (πλέον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά), πρόκειται για πραγματική φωτογραφία.
Το viral πλέον στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στο X από τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Ben Fritz (@benfritz), ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα «Αυτό δεν μπορεί να είναι νόμιμο».
Λίγο αργότερα, η φωτογραφία αναδημοσιεύτηκε από χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι δεν άργησαν να την κάνουν meme.
This can’t be legal. pic.twitter.com/hBp0D7O6jt
— Ben Fritz (@benfritz) January 12, 2026
- ΕΚΠΟΙΖΩ: Καταχρηστικές αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας
- Ο φόβος της Παρί γι’ «αρπαγή» του Λουίς Ενρίκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Κλίντον δεν εμφανίστηκε στο Κογκρέσο για να καταθέσει – Ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων
- Φοινικούντα: «Μπήκε αλλά δεν πυροβόλησε» – Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου «εκτελεστή» του κάμπινγκ
- Ιράν: Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με διώξεις που επισύρουν τη θανατική ποινή
- Παίρνει Φιζέλ για αντί – Σίλβα η ΑΕΚ (vid)
- Το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής»
- Αν ο πρώτος μήνας του 2026 είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν οι viral στιγμές του Σον Πεν στις Χρυσές Σφαίρες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις