Τα «παιδικά» που μας μεγάλωσαν ήταν του Ρότζερ Άλερς: Πέθανε ο συν-σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»
Ο Ρότζερ Άλερς, συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών» και βασικό στέλεχος της «αναγέννησης» της Disney Animation, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, σε ηλικία 76 ετών
Ο Ρότζερ Άλερς, ένας από τους ανθρώπους που σφράγισαν τη χρυσή εποχή του animation της Disney και συν-σκηνοθέτης του εμβληματικού «Βασιλιά των Λιονταριών», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.
«Ο κόσμος είναι λίγο πιο σκοτεινός χωρίς εκείνον»
Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο βετεράνος επόπτης οπτικών εφέ Ντέιβ Μπόσερτ, στενός φίλος και συνεργάτης του, με ανάρτηση στα social media. Όπως ανέφερε, οι δυο τους αντάλλασσαν email μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ο Άλερς ταξίδευε στην Αίγυπτο, γεγονός που κάνει την απώλεια ακόμη πιο αιφνίδια και δύσκολη να γίνει πιστευτή. Τον περιέγραψε ως έναν χαρισματικό δημιουργό και βασικό πυλώνα της «αναγέννησης» της Disney Animation.
Ο Ντέιβ Μπόσερτ, θυμούμενος τη συνεργασία τους, μίλησε για έναν άνθρωπο με σπάνια γενναιοδωρία και ενθουσιασμό, που μετέδιδε χαρά σε όσους βρίσκονταν γύρω του. «Ο κόσμος είναι λίγο πιο σκοτεινός χωρίς εκείνον», έγραψε, αποχαιρετώντας τον φίλο του.
Ο Βασιλιάς των Λιονταριών
Μαζί με τον Ρομπ Μίνκοφ, ο Άλερς υπέγραψε τη σκηνοθεσία του «Βασιλιά των Λιονταριών» (1994), μιας ταινίας που θεωρείται από τις κορυφαίες στην ιστορία της Disney. Με τις φωνές των Μάθιου Μπρόντερικ, Τζέρεμι Άιρονς και Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, το φιλμ γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας τα 771 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στην αρχική του προβολή. Το ριμέικ του 2019 ξεπέρασε τα 1,6 δισ. δολάρια, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες ταινίες όλων των εποχών.
Με δημόσια δήλωσή του, ο CEO της Disney Μπομπ Άιγκερ απέτισε φόρο τιμής στον Άλερς, χαρακτηρίζοντάς τον δημιουργικό οραματιστή που κατανοούσε βαθιά τη δύναμη της αφήγησης, του συναισθήματος και της μουσικής. Όπως σημείωσε, το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης εποχής στο animation και θα συνεχίσει να εμπνέει για πολλά χρόνια.
Η φιλμογραφία των παιδικών μας χρόνων ήταν του Ρότζερ Άλερς
Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Ρότζερ Άλερς άφησε πίσω του μια πλούσια και πολυσχιδή φιλμογραφία στον χώρο του animation. Ξεκινώντας ως σχεδιαστής και animator, συμμετείχε σε παραγωγές όπως τα Animalympics (1980), Tron (1982), Rock & Rule (1983), «Όλιβερ και η Παρέα του» (1988), «Η Μικρή Γοργόνα» (1989), «Οι Σωτήρες Κάτω στην Αυστραλία» (1990), «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» (1991) και «Αλαντίν» (1992).
Το πιο εμβληματικό του έργο παραμένει η συν-σκηνοθεσία του «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (1994) μαζί με τον Rob Minkoff, ενώ ακολούθησε ενεργή παρουσία ως σεναριογράφος και story developer σε τίτλους όπως «Ο Αυτοκράτορας έχει Κέφια» (2000), «Λίλο & Στιτς» (2002), «Επιστροφή στο Νέβερλαντ» (2002) και «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών 1½» (2004). Ως σκηνοθέτης υπέγραψε επίσης το «Open Season» (2006) και το υποψήφιο για Όσκαρ μικρού μήκους The Little Matchgirl, ενώ αργότερα συνεργάστηκε στο The Prophet (2014) και εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στην ιστορία του animation.
*Με πληροφορίες από: Variety, Κεντρική Φωτογραφία: ‘The Making Of’ Beauty And The Beast (1991) Disney Classic, Πηγή: Ιnstagram @rogerallers
