«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»: Στο νοσοκομείο ο Πιρς Μόργκαν μετά από πτώση – Υποβλήθηκε σε αντικατάσταση ισχίου

Ο Πιρς Μόργκαν βρέθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από μια πτώση, η οποία κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό και χειρουργείο στο ισχίο.

Ο Βρετανός παρουσιαστής έκανε γνωστό ότι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Λονδίνου, αφού σκόνταψε σε εστιατόριο. Η πτώση αποδείχθηκε ιδιαίτερα βαριά, καθώς υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να προχωρήσουν σε αντικατάσταση ισχίου.

Την ενημέρωση τη μοιράστηκε ο ίδιος μέσω του X, ανεβάζοντας φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν από ένα μικρό σκαλοπάτι την ώρα που έτρωγε εκτός σπιτιού, ενώ σχολίασε με σαρκασμό ότι η νέα χρονιά ξεκίνησε με τον πιο… «εκκωφαντικό» τρόπο.

Παρότι αρχικά το περιστατικό έμοιαζε ασήμαντο, οι εξετάσεις έδειξαν ότι το κάταγμα ήταν τόσο σοβαρό, ώστε δεν υπήρχε άλλη λύση πέρα από τη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να κινείται με πατερίτσες για περίπου έξι εβδομάδες, ενώ για τουλάχιστον τρεις μήνες δεν θα μπορεί να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις.

«Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ»

Ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο, πάντως, δεν έχασε το γνωστό του χιούμορ. Σε νέα ανάρτηση αστειεύτηκε γράφοντας: «Κατηγορώ τον Ντόναλντ Τραμπ», ανεβάζοντας selfie με σηκωμένο τον αντίχειρα, ενώ δημοσίευσε και την ακτινογραφία που αποτυπώνει τον τραυματισμό του.

‼ BREAKING NEWS ‼

1. Tripped on small step.

2. In a London hotel restaurant. (🙄)

3. Fractured femur.

4. So badly I needed new hip.

5. Recovering in hospital.

6. Crutches for 6wks

7. No long-haul for 12 wks.

8. New Year off to a cracking start!

9. I blame Donald Trump. pic.twitter.com/dnFpYTPnDe — Piers Morgan (@piersmorgan) January 18, 2026



Ένα απρόσεκτο βήμα στάθηκε αρκετό για να τον στείλει στο χειρουργείο, όχι όμως και για να του στερήσει τη διάθεση για χιούμορ.