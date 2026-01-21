Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Στοπ στα φορτηγά
Κηφισός – Μόνο ΙΧ το πρωί • Πιλοτικό σχέδιο για κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο ποτάμι συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας
- Παράδοση εναντίον αριθμών - Η αρχαιότερη ζυθοποιία του κόσμου αλλάζει χέρια
- Αυτή είναι η «πρωταθλήτρια» των παραβάσεων του ΚΟΚ – Βροχή τα πρόστιμα των 350 ευρώ
- Περισσότερες απορίες, παρά απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την παραίτηση των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ
- 14χρονος μαθητής πήγε στο σχολείο με πιστόλι - Συνελήφθη και ο πατέρας του
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:
Κηφισός – Μόνο ΙΧ το πρωί
Στοπ στα φορτηγά
• Πιλοτικό σχέδιο για κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο ποτάμι συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας
• Πόσο θα διαρκέσει η εφαρμογή του μέτρου
• Στόχος η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
• Στο τραπέζι οι αλλαγές σε ωράρια και εφοδιασμούς
===========
Ταυτότητες
Τι θα ισχύσει με τις παλιές
• Μέχρι πότε θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και σε ποιες συναλλαγές
• Τι και από πότε θα ισχύσει με τις καινούργιες
===========
Η απάντηση της ΕΕ
Αμυντικές δαπάνες – ρεκόρ
===========
Και πάλι…
Πώς ο Τραμπ διχάζει την Ευρώπη
• Χωρίς κοινή γραμμή η ΕΕ για Γροιλανδία, Συμβούλιο Ειρήνης
===========
Δούκας – Γερουλάνος
Αμφισβητούν τη στρατηγική Ανδρουλάκη
• «Απέτυχε ο σχεδιασμός» το μήνυμά τους μέσω της Πολιτικής Γραμματείας
• 27 Μαρτίου το συνέδριο
===========
Αγροτικό
«Κύκνειο άσμα» για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς
===========
Εκθεση
Ο Καποδίστριας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους
===========
ΑΣΕΠ
Ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το 2026
===========
Hellenic Train
Με καθυστέρηση μηνών θα έρθουν τα νέα τρένα
===========
Μπερλινάλε
Δύο συμπαραγωγές της Ελλάδας στην 38η διοργάνωση
===========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
Ερυθρόλευκο πάθος, τελικός στο Αμστερνταμ και φουλ για πρόκριση
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Στοπ στα φορτηγά
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1: Αποτέλεσμα που εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό
- Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την Ελλάδα
- Μυθική εμφάνιση από τον Τζολάκη – Δείτε πως «κατέβασε ρολά» κόντρα στην Λεβερκούζεν (vid)
- Η Ιταλία στο έλεος του κυκλώνα Χάρι – H θάλασσα βγήκε στους δρόμους [βίντεο]
- Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να κερδίζει τελικούς
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια του Champions League (vids)
- Νέοι δασμοί των ΗΠΑ κατά της Ευρώπης για την Γροιλανδία, αλλά… διαφορετικοί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις