Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Στοπ στα φορτηγά

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Κηφισός – Μόνο ΙΧ το πρωί

Στοπ στα φορτηγά

• Πιλοτικό σχέδιο για κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων στο ποτάμι συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας

• Πόσο θα διαρκέσει η εφαρμογή του μέτρου

• Στόχος η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

• Στο τραπέζι οι αλλαγές σε ωράρια και εφοδιασμούς

===========

Ταυτότητες

Τι θα ισχύσει με τις παλιές

• Μέχρι πότε θα μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και σε ποιες συναλλαγές

• Τι και από πότε θα ισχύσει με τις καινούργιες

===========

Η απάντηση της ΕΕ

Αμυντικές δαπάνες – ρεκόρ

===========

Και πάλι…

Πώς ο Τραμπ διχάζει την Ευρώπη

• Χωρίς κοινή γραμμή η ΕΕ για Γροιλανδία, Συμβούλιο Ειρήνης

===========

Δούκας – Γερουλάνος

Αμφισβητούν τη στρατηγική Ανδρουλάκη

• «Απέτυχε ο σχεδιασμός» το μήνυμά τους μέσω της Πολιτικής Γραμματείας

• 27 Μαρτίου το συνέδριο

===========

Αγροτικό

«Κύκνειο άσμα» για τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

===========

Εκθεση

Ο Καποδίστριας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

===========

ΑΣΕΠ

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το 2026

===========

Hellenic Train

Με καθυστέρηση μηνών θα έρθουν τα νέα τρένα

===========

Μπερλινάλε

Δύο συμπαραγωγές της Ελλάδας στην 38η διοργάνωση

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Ερυθρόλευκο πάθος, τελικός στο Αμστερνταμ και φουλ για πρόκριση