Τέιλορ Σουίφτ: Η νεαρότερη γυναίκα που μπαίει στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών

Η Τέιλορ Σουίφτ, στα 36 της χρόνια, θα γίνει η δεύτερη νεότερη δημιουργός που εισάγεται στο Songwriters Hall of Fame (Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών), ακολουθώντας τον Στίβι Γουόντερ (Stevie Wonder), ο οποίος ήταν 33 ετών όταν τιμήθηκε το 1983, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Πότε θα γίνει η τελετή και ποιοι άλλοι παίρνουν τη διάκριση

Η Σουίφτ θα εισαχθεί μαζί με την Αλάνις Μόρισετ (Alanis Morissette), τον Κένι Λόγκινς (Kenny Loggins) και τα μέλη των Kiss, Πολ Στάνλεϊ (Paul Stanley) και Τζιν Σίμονς (Gene Simmons). Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοινώθηκε στο CBS Mornings.

«Έχουν γράψει κυριολεκτικά το σάουντρακ της ζωής μας. Τα τραγούδια με τα οποία χορεύουμε, κλαίμε και διασκεδάζουμε», είπε ο δημοσιογράφος σε θέματα πολιτισμού ‘Αντονι Μέισον (Anthony Mason), στο CBS Mornings πριν την ανακοίνωση των ονομάτων.

Το Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1969

Ο θεσμός έτει ως προϋπόθεση για την ένταξη των δημιουργών την κατοχή ενός αξιοσημείωτου ρεπερτορίου, ενώ το δικαίωμα υποψηφιότητας αποκτάται 20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμπορική κυκλοφορία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τέιλορ Σουίφτ: Σε συνεχή ανοδική τροχιά

Η Τέιλορ Σουίφτ, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της τέσσερα βραβεία Grammy για το «’Αλμπουμ της Χρονιάς», συνεχίζει την ιστορική της πορεία στη βιομηχανία.

Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, με τίτλο «The Life of a Showgirl», κατέγραψε πωλήσεις-ρεκόρ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Billboard και την Luminate.

Τον περασμένο Μάιο η σταρ ανακοίνωσε ότι αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της εξασφαλίζοντας επίσημα την κυριότητα του συνόλου των πρωτότυπων ηχογραφήσεών της συμπεριλαμβανομένων των έξι πρώτων άλμπουμ της.

Αργότερα το ίδιο έτος, η περιοδεία-φαινόμενο «Eras Tour» έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής συναυλίας, καθώς και μιας σειράς ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων στο Disney+, η οποία καταγράφει την τεράστια επιτυχία της περιοδείας