Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
23.01.2026 | 08:52
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τέιλορ Σουίφτ: Η νεαρότερη γυναίκα που μπαίει στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών
Fizz 23 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Τέιλορ Σουίφτ: Η νεαρότερη γυναίκα που μπαίει στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών

Η διάκριση αυτή κατατάσσει την 14 φορές βραβευμένη με Grammy Τέιλορ Σουίφτ ανάμεσα στους πιο καταξιωμένους δημιουργούς όλων των εποχών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Ευτυχία: Την κατακτάμε με μια πιο στωική και αποστασιοποιημένη στάση ζωής

Spotlight

Η Τέιλορ Σουίφτ, στα 36 της χρόνια, θα γίνει η δεύτερη νεότερη δημιουργός που εισάγεται στο Songwriters Hall of Fame (Αίθουσα της Δόξας των Τραγουδοποιών), ακολουθώντας τον Στίβι Γουόντερ (Stevie Wonder), ο οποίος ήταν 33 ετών όταν τιμήθηκε το 1983, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Πότε θα γίνει η τελετή και ποιοι άλλοι παίρνουν τη διάκριση

Η Σουίφτ θα εισαχθεί μαζί με την Αλάνις Μόρισετ (Alanis Morissette), τον Κένι Λόγκινς (Kenny Loggins) και τα μέλη των Kiss, Πολ Στάνλεϊ (Paul Stanley) και Τζιν Σίμονς (Gene Simmons). Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Marriott Marquis στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοινώθηκε στο CBS Mornings.

«Έχουν γράψει κυριολεκτικά το σάουντρακ της ζωής μας. Τα τραγούδια με τα οποία χορεύουμε, κλαίμε και διασκεδάζουμε», είπε ο δημοσιογράφος σε θέματα πολιτισμού ‘Αντονι Μέισον (Anthony Mason), στο CBS Mornings πριν την ανακοίνωση των ονομάτων.

Το Songwriters Hall of Fame ιδρύθηκε το 1969

Ο θεσμός έτει ως προϋπόθεση για την ένταξη των δημιουργών την κατοχή ενός αξιοσημείωτου ρεπερτορίου, ενώ το δικαίωμα υποψηφιότητας αποκτάται 20 χρόνια μετά την πρώτη τους εμπορική κυκλοφορία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Τέιλορ Σουίφτ: Σε συνεχή ανοδική τροχιά

Η Τέιλορ Σουίφτ, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της τέσσερα βραβεία Grammy για το «’Αλμπουμ της Χρονιάς», συνεχίζει την ιστορική της πορεία στη βιομηχανία.

Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, με τίτλο «The Life of a Showgirl», κατέγραψε πωλήσεις-ρεκόρ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με το Billboard και την Luminate.

Τον περασμένο Μάιο η σταρ ανακοίνωσε ότι αγόρασε τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής της εξασφαλίζοντας επίσημα την κυριότητα του συνόλου των πρωτότυπων ηχογραφήσεών της συμπεριλαμβανομένων των έξι πρώτων άλμπουμ της.

Αργότερα το ίδιο έτος, η περιοδεία-φαινόμενο «Eras Tour» έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία μιας κινηματογραφικής συναυλίας, καθώς και μιας σειράς ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων στο Disney+, η οποία καταγράφει την τεράστια επιτυχία της περιοδείας

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Economy
Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

Δημόσιο χρέος: Μειώνεται ή παραμένει στα ύψη το ελληνικό χρέος;

inWellness
inTown
Stream magazin
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Σαλβαντόρ Νταλί: Το απεγνωσμένο άλμα προς το μεγαλείο
Ο φανφαρόνος 23.01.26

Σαλβαντόρ Νταλί: Ανασφάλεια

Ζωή γεμάτη συνεχή παιχνίδια, πολλά χρήματα, ανομολόγητες σκέψεις και τρελά σχέδια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία στην Αττική: Στο ίδιο έργο θεατές – Τα νότια προάστια μετρούν τις πληγές τους
Τι λένε ειδικοί 23.01.26

Στο ίδιο έργο θεατές: Υπάρχει τρόπος να οχυρωθεί η Αττική; - Αυτοψίες στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές

Η κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική ανέδειξε με τραγικό τρόπο πως η πρωτεύουσα είναι ανοχύρωτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές - Τι μέρα μπορούν να ληφθούν

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)
Europa League 23.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του επί της Μπέτις με 2-0, «κλείδωσε» την πρόκριση και έχει κάποιες πιθανότητες ακόμη και για το Top 8 – Πώς μπορεί να τον… βοηθήσει ο Παναθηναϊκός, που δεδομένα θα είναι στο Top 24.

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμ: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πότε θ
Γραμμή 6 23.01.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ - Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι σταθμοί που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη της κυκλοφορίας σήμερα το πρωί για τους συρμούς της Γραμμής 6 του Τραμ, λόγω έργων ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας

Σύνταξη
Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ
Δυναστεία 23.01.26

Αυτό είναι το αμερικανικό The Crown – Η σειρά Kennedy μας βάζει στα άδυτα της πιο διάσημης οικογένειας των ΗΠΑ

Προτού μπουν στο Λευκό Οίκο, προτού οι «κατάρες» και τα σκάνδαλα γεμίσουν τον Τύπο, η νέα σειρά του Netflix Kennedy μας βάζει στα άδυτα της οικογένειας - εικόνα των ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model
English edition 23.01.26

Bank of Greece Governor Calls for Shift in Growth Model

Speaking at the Hellenic Institute of Customer Service (HICS), the central banker covered a wide range of issues related to the domestic market and the Greek economy, stressing that investments are crucial for future growth.

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης
Στη Άνω Γλυφάδα 23.01.26

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

