Μπάγια Αντωνοπούλου: Το τάμα για τη δύσκολη εγκυμοσύνη

Η Μπάγια Αντωνοπούλου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της προσωπικής και οικογενειακής ζωής της. Η δημοσιογράφος βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για το πρώτο παιδί που περιμένει.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Περιμένοντας με αγωνία το πρώτο παιδί της

«Είμαι χαρούμενη. Είναι μια περίοδος που δεν θα την θεωρούσα όσο ιδανική όσο πίστευα αλλά είμαι καλά. Κάποια πράγματα συνέβησαν, όλα πέρασαν, όλα πήγαν καλά.

Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα και ανησυχία.

Η κάθε διαδρομή όμως, είναι μοναδική και δεν υπάρχει λάθος. Δεν χρειάζεται να νιώθεις δυνατή συνέχεια», είπε αρχικά η Μπάγια Αντωνοπούλου.

Τα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση

«Ο Νίκος είναι βράχος και από την αρχή ήταν έτσι. Στην αρχή ήμασταν φίλοι αλλά δεν μου το είχε εκφράσει και δεν το είχα καταλάβει. Ήταν πολύ κύριος.

Μετά το είπε. Έχει ήθος ο Νίκος, έχει αρχές από τη οικογένειά του. Όταν τον γνώρισα έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για οικογένεια, που να ήξερα ότι θα είναι η δική μου οικογένεια».

Μπάγια Αντωνοπούλου: Το τάμα στη Νάξο

Επίσης, η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε για το τάμα και τη δύσκολη διαδρομή μέχρι την εγκυμοσύνη, αναφέροντας: «Δεν πιάσαμε εύκολα παιδάκι. Αγχώθηκα και για αυτό το έκανα το τάμα. Το έκανα πέρσι το καλοκαίρι στην Νάξο.

Είχα πει θα το τάξω στην Παναγία της Τήνο και όταν έμεινα έγκυος στην αρχή δεν το πίστευα, έλεγα κάτι θα γίνει».

«Από τότε που μπήκα στη διαδικασία να μείνω έγκυος και να κάνω παιδί άλλαξαν πολλά. Η Μπάγια της έντασης που δούλευε πολύ, έχει φύγει.

Προσέχω πάρα πολύ… ότι τρώω τρώω αλλά προσέχω να είμαι καλά. Να οδηγήσω πιο προσεκτικά, να κοιμηθώ καλά.

Έχω φόβους αν κλότσησε το μωρό αν είναι καλά. Τα κακά σενάρια ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου αλλά έχω καταλάβει πως για να είναι καλά το παιδί μου, πρέπει να είμαι καλά και εγώ», κατέληξε η Μπάγια Αντωνοπούλου.