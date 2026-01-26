Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Η Μπάγια Αντωνοπούλου, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
Η δημοσιογράφος, σε έξοδό της το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είναι έγκυος.
Η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία σύντροφό της, μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας, γεγονός που είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Μπάγια Αντωνοπούλου: Πότε έρχεται ο γάμος
«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.
Όσον αφορά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Νίκος.,.. η ίδια αποκάλυψε: «Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα 3 χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα».
«Θα παντρευτούμε σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και θα είναι στην Αθήνα», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Μπάγια Αντωνοπούλου.
