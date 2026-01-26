Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Η δημοσιογράφος, σε έξοδό της το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είναι έγκυος.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχτηκε πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία σύντροφό της, μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας, γεγονός που είχε αποκαλύψει η ίδια μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Πότε έρχεται ο γάμος

«Τέσσερα χρόνια που ήμασταν μαζί, ο σύντροφός μου δεν μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στη σχέση μας, το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι έχω μάθει να μαγειρεύω», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Όσον αφορά την πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Νίκος.,.. η ίδια αποκάλυψε: «Με τον Νίκο είχαμε πει από την αρχή της σχέσης ότι κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε, η πρόταση άργησε να γίνει. Στα 3 χρόνια ξεκίνησα να τον ρωτάω. Τελικά μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν η μόνη φορά που δεν το περίμενα».

«Θα παντρευτούμε σύντομα, θα είναι μέσα στο 2026. Ο γάμος θα γίνει σε εκκλησία και θα είναι στην Αθήνα», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας η Μπάγια Αντωνοπούλου.