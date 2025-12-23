Ράσελ Μπραντ: Δύο νέες καταγγελίες για βιασμό – Ο πρώην της Κέιτι Πέρι κατηγορείται για επτά σεξουαλικά εγκλήματα

Νέες διαστάσεις στη δικαστική περιπέτεια του Ράσελ Μπραντ, καθώς η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε την άσκηση δύο νέων ποινικών διώξεων για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εις βάρος του διάσημου ηθοποιού, κωμικού, επιδραστικού alt-right influencer και πρώην της Κέιτι Πέρι.

Οι νέες αυτές κατηγορίες έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη βαρύ κατηγορητήριο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των γυναικών που καταγγέλλουν τον Μπραντ για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο πενηντάχρονος πλέον καλλιτέχνης, ο οποίος τον περασμένο Μάιο είχε δηλώσει αθώος στις αρχικές κατηγορίες που αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές γυναίκες, καλείται τώρα να αντιμετωπίσει πρόσθετες καταγγελίες για περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα το 2009.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της έρευνας που ξεκίνησε το 2023, μετά τις αποκαλύψεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης που συγκλόνισαν την παγκόσμια βιομηχανία του θεάματος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με δύο νέες κατηγορίες, οι οποίες αφορούν δύο επιπλέον γυναίκες.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή Ταρικ Φαρούκι, ο οποίος ηγείται της έρευνας, τα θύματα λαμβάνουν ήδη υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς, ενώ οι αρχές παροτρύνουν οποιονδήποτε διαθέτει σχετικές πληροφορίες ή έχει επηρεαστεί από την υπόθεση να προσέλθει και να μιλήσει στην αστυνομία.

Ο Λάιονελ Ίνταν, επικεφαλής εισαγγελέας της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS), διευκρίνισε ότι οι νέες αυτές διώξεις αφορούν αδικήματα που τελέστηκαν το 2009.

Οι εισαγγελείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή του ηθοποιού στο δικαστήριο, τονίζοντας παράλληλα ότι η συνέχιση των ποινικών διαδικασιών αποτελεί ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.

Ο Μπραντ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών τον επόμενο μήνα για να απαντήσει στις νέες αυτές κατηγορίες.

Το χρονικό

Οι αρχικές κατηγορίες εις βάρος του Μπραντ αφορούσαν περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 1999 και 2005.

Η έρευνα των αρχών πυροδοτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από μια κοινή δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής Dispatches του Channel 4 και της εφημερίδας Sunday Times.

Στο πλαίσιο αυτών των καταγγελιών, ο παρουσιαστής κατηγορείται για τον βιασμό μιας γυναίκας σε ξενοδοχείο το 1999, μετά από μια θεατρική εκδήλωση στο Μπόρνμουθ, καθώς και για τον βιασμό μιας εργαζόμενης στην τηλεόραση σε μπαρ του Σόχο το 2004.

Επιπλέον, ο Μπραντ κατηγορείται για απρεπή επίθεση εις βάρος γυναίκας σε τηλεοπτικό σταθμό το 2001, καθώς και για σεξουαλική επίθεση σε υπάλληλο ραδιοφωνικού σταθμού κατά την περίοδο 2004-2005, όταν εργαζόταν για την εκπομπή Big Brother’s Big Mouth.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί σθεναρά όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι όλες οι σχέσεις του ήταν συναινετικές, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε πως κατά το παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα «άστατος» στην προσωπική του ζωή.

Δίκη-μαμούθ

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης προμηνύεται μακρά και επίπονη. Μια δίκη διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων έχει ήδη προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο δικαστήριο Southwark Crown Court το ερχόμενο καλοκαίρι, η οποία θα αφορά τις αρχικές πέντε κατηγορίες.

Παραμένει άγνωστο αν οι δύο νέες κατηγορίες θα συνεκδικαστούν ή αν θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής δικαστικής διαδικασίας, κάτι που αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά την εμφάνιση του Μπραντ στο δικαστήριο τον προσεχή μήνα.

Η υπόθεση του Ράσελ Μπραντ θεωρείται ορόσημο για το βρετανικό κίνημα #MeToo, καθώς αφορά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αμφιλεγόμενους καλλιτέχνες της χώρας.

Κέιτι Πέρι: «Ο Ράσελ Μπραντ μου ζήτησε διαζύγιο με ένα γραπτό μήνυμα»

Πριν ο Ράσελ Μπραντ βρεθεί στο στόχαστρο των σοβαρών δικαστικών ερευνών που συγκλονίζουν σήμερα τη Βρετανία, είχε κάνει πρωτοσέλιδα για τον αιφνίδιο γάμο του με την Κέιτι Πέρι.

Η ιστορία τους, που ξεκίνησε με έναν εξωτικό γάμο στην Ινδία και έληξε άδοξα με ένα σύντομο γραπτό μήνυμα, επανέρχεται συχνά στο προσκήνιο, ειδικά τώρα που οι καταγγελίες εις βάρος του Μπραντ πληθαίνουν.

Επιπλέον οι αποκαλύψεις της Πέρι για τον έλεγχο που ασκούσε ο Μπραντ και την αδυναμία του να διαχειριστεί την τεράστια επιτυχία της, ρίχνουν νέο φως στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου που σήμερα καλείται να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.

Ο ινδικός γάμος και η αρχή του τέλους

Η γνωριμία τους έγινε το 2009 στα βραβεία του MTV, όπου η χημεία τους ήταν άμεση. Μετά από έναν χρόνο έντονου φλερτ, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 2010 σε μια υπερπολυτελή τελετή στο Ρατζαστάν της Ινδίας, περιτριγυρισμένο από τίγρεις και εξωτική πολυτέλεια.

Ωστόσο, η πραγματικότητα της κοινής τους ζωής αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή και συγκρουσιακή. Η Κέιτι Πέρι βρισκόταν τότε στο απόγειο της καριέρας της, περιοδεύοντας σε όλο τον κόσμο, κάτι που φαίνεται πως δυσαρεστούσε έντονα τον Μπραντ.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια χρόνια αργότερα στο ντοκιμαντέρ της, ο Μπραντ δυσκολευόταν να αποδεχθεί την ισχύ και την ανεξαρτησία της.

Η απόσταση και οι διαφορετικοί κόσμοι τους δημιούργησαν ρήγματα που αποδείχθηκαν αγεφύρωτα. Το τέλος ήρθε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2011, όταν ο Μπραντ επέλεξε να λήξει τον γάμο τους με τον πιο απρόσωπο τρόπο: ένα SMS που την ενημέρωνε ότι καταθέτει αίτηση διαζυγίου.

Έκτοτε, η Πέρι δήλωσε πως δεν είχαν καμία απολύτως επικοινωνία.

Ο σκοτεινός Μπραντ

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Vogue το 2013, η Κέιτι Πέρι είχε προχωρήσει σε δηλώσεις που σήμερα αποκτούν άλλη βαρύτητα.

Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Μπραντ ήταν ένας άνθρωπος που αναζητούσε τον έλεγχο και πως η «πραγματική αλήθεια» για τον χωρισμό τους ήταν κάτι που επέλεγε να κρατήσει κλειδωμένο σε ένα χρηματοκιβώτιο για μια δύσκολη στιγμή.

Οι δηλώσεις ερμηνεύτηκαν τότε ως πικρία ενός χωρισμού, όμως υπό το πρίσμα των σημερινών κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση, πολλοί αναρωτιούνται τι ακριβώς είχε αντιληφθεί η σταρ κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους.

Η Πέρι περιέγραψε τον πρώην σύζυγό της ως έναν άνδρα που δεν άντεχε να μην είναι το επίκεντρο της προσοχής.

Η ίδια ένιωθε συχνά υπεύθυνη για την αποτυχία του γάμου τους, μέχρι που, όπως είπε, ανακάλυψε πληροφορίες που την έκαναν να συνειδητοποιήσει ότι η ευθύνη δεν ήταν δική της.

Παρά τον χωρισμό, ο Μπραντ αρνήθηκε να διεκδικήσει το μερίδιο που του αναλογούσε από την περιουσία της Πέρι —περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νόμου της Καλιφόρνια— θέλοντας ίσως να κλείσει αυτό το κεφάλαιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η σιωπή της Κέιτι Πέρι

Από τη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο με τις καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος του Ράσελ Μπραντ το 2023, η Κέιτι Πέρι έχει κρατήσει αποστάσεις με μια επίμονη σιωπηλή στάση.

Η τραγουδίστρια, που πλέον έχει σχέση με τον Τζ’αστιν Τριντό, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, μετά το χωρισμό της από τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, αποφεύγει κάθε σχόλιο για το παρελθόν της με τον Βρετανό κωμικό.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της και τα μέσα ενημέρωσης ανατρέχουν συχνά στους στίχους των τραγουδιών της από εκείνη την περίοδο, αναζητώντας κρυμμένα μηνύματα.

Ο Μπραντ από την πλευρά του που έχει εξελιχθεί σε επιδραστική φιγούρα της alt-right φατρίας σχολίασε τη ζωή της Πέρι.

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο φερόμενος σεξουαλικός εγκληματίας μίλησε σε μια εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA στο Φοίνιξ, όπου και αναφέρθηκε στην Κέιτι Πέρι και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ενώ απευθυνόταν στο κοινό.

«Κοιτάξτε, ήμουν παντρεμένος με την Κέιτι Πέρι. Την αγαπώ ακόμα και χαίρομαι που η μαμά της είναι εδώ, αλλά υπάρχει κάτι που θέλω να πω. Δεν είχα πρόβλημα με τον Ορλάντο Μπλουμ, αλλά [γιατί να επιλέξεις τον] Τζάστιν Τριντό; Έλα τώρα, ρε φίλε! Μην με βάζεις στην ίδια κατηγορία με αυτόν τον τύπο. Είναι μαριονέτα», είπε ο Μπραντ.

