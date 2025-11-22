Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στο Παρίσι παρουσίασε μια νέα φιγούρα της αείμνηστης Νταϊάνα, που την απεικονίζει με το εμβληματικό μαύρο φόρεμα που έγινε γνωστό ως «φόρεμα της εκδίκησης» – καθώς η πριγκίπισσα το φόρεσε το ίδιο βράδυ που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ – τότε πρίγκιπας Κάρολος – παραδέχτηκε δημοσίως την απιστία του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Τριάντα χρόνια μετά την διάσημη συνέντευξη στο BBC

Το Μουσείο Grevin, παρουσίασε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Το ομοίωμα την απεικονίζει με το χαρακτηριστικό μαύρο φόρεμα που φορούσε σε μια εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994.

Ο φόρος τιμής του μουσείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη του Παρισιού, καθώς εκεί ήταν που η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ένα τούνελ κοντά στον Σηκουάνα το 1997.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου δήλωσαν στο Associated Press ότι ο διευθυντής του Grevin παρήγγειλε το έργο αφού απογοητεύτηκε από το αντίστοιχο ομοίωμα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια.

Σημείωσαν δε ότι η αποκάλυψη έγινε ακριβώς τριάντα χρόνια μετά την εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC «Panorama», η οποία, έπληξε την υπόληψη της μοναρχίας και της βασίλισσας.

«Να κάνει εντύπωση»

Η γαλλίδα συγγραφέας Κριστίν Ορμπάν, που έγραψε το μυθιστόρημα «Mademoiselle Spencer», το οποίο είναι γραμμένο από την οπτική γωνία της Νταϊάνα, δήλωσε ότι η δημιουργία αυτού του ομοιώματος ήταν αναγκαία εδώ και καιρό.

Χαρακτήρισε μάλιστα το μαύρο φόρεμα «ως ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της Νταϊάνα».

«Το φόρεμα είναι πολύ σημαντικό για την απελευθέρωσή της, γιατί στην βασιλική οικογένεια το μαύρο φοριέται μόνο σε κηδείες, και ένα τόσο σέξι φόρεμα για μια πριγκίπισσα της Ουαλίας, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο», είπε.

«Έτσι, αποφασίζει να φορέσει τα ψηλά Louboutins της. Και να πάει στη Serpentine Gallery για να κάνει εντύπωση, να φωτογραφηθεί».

Το Grevin, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, έχει από καιρό γεμίσει τις αίθουσές του με πολιτικούς, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με την Νταϊάνα να είναι η τελευταία προσθήκη.

*Με πληροφορίες από: The Independent