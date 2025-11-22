magazin
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Fizz 22 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Spotlight

Ένα μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στο Παρίσι παρουσίασε μια νέα φιγούρα της αείμνηστης Νταϊάνα, που την απεικονίζει με το εμβληματικό μαύρο φόρεμα που έγινε γνωστό ως «φόρεμα της εκδίκησης» – καθώς η πριγκίπισσα το φόρεσε το ίδιο βράδυ που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ – τότε πρίγκιπας Κάρολος – παραδέχτηκε δημοσίως την απιστία του με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Τριάντα χρόνια μετά την διάσημη συνέντευξη στο BBC

Το Μουσείο Grevin, παρουσίασε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας της Ουαλίας, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Το ομοίωμα την απεικονίζει με το χαρακτηριστικό μαύρο φόρεμα που φορούσε σε μια εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994.

Ο φόρος τιμής του μουσείου έχει ιδιαίτερη σημασία για την πόλη του Παρισιού, καθώς εκεί ήταν που η Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ένα τούνελ κοντά στον Σηκουάνα το 1997.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου δήλωσαν στο Associated Press ότι ο διευθυντής του Grevin παρήγγειλε το έργο αφού απογοητεύτηκε από το αντίστοιχο ομοίωμα κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο Madame Tussauds στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια.

Σημείωσαν δε ότι η αποκάλυψη έγινε ακριβώς τριάντα χρόνια μετά την εκρηκτική συνέντευξη που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC «Panorama», η οποία, έπληξε την υπόληψη της μοναρχίας και της βασίλισσας.

Φωτογραφία: Το κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα παρουσιάζεται στο μουσείο Grevin στο Παρίσι, Γαλλία, στις 20 Νοεμβρίου 2025. REUTERS/Abdul Saboor

«Να κάνει εντύπωση»

Η γαλλίδα συγγραφέας Κριστίν Ορμπάν, που έγραψε το μυθιστόρημα «Mademoiselle Spencer», το οποίο είναι γραμμένο από την οπτική γωνία της Νταϊάνα, δήλωσε ότι η δημιουργία αυτού του ομοιώματος ήταν αναγκαία εδώ και καιρό.

Χαρακτήρισε μάλιστα το μαύρο φόρεμα «ως ένα κομβικό σημείο στην ιστορία της Νταϊάνα».

«Το φόρεμα είναι πολύ σημαντικό για την απελευθέρωσή της, γιατί στην βασιλική οικογένεια το μαύρο φοριέται μόνο σε κηδείες, και ένα τόσο σέξι φόρεμα για μια πριγκίπισσα της Ουαλίας, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο», είπε.

«Έτσι, αποφασίζει να φορέσει τα ψηλά Louboutins της. Και να πάει στη Serpentine Gallery για να κάνει εντύπωση, να φωτογραφηθεί».

Το Grevin, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, έχει από καιρό γεμίσει τις αίθουσές του με πολιτικούς, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας και μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, με την Νταϊάνα να είναι η τελευταία προσθήκη.

*Με πληροφορίες από: The Independent

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι δύο εξελίξεις που ανεβάζουν το θερμόμετρο του rebalancing

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Πόνος στη μέση και την πλάτη: Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

Προϋπολογισμός 2026: Οι τρεις μεγάλες αβεβαιότητες

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» – Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού
Η κριτική του κόσμου 21.11.25

«Καις το κερί και από τις δύο άκρες» - Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα, φοβόταν αρχικά να μιλήσει για την άνοια του ηθοποιού

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις μιλάει ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρει ενώ φρόντιζε τον σύζυγό της Μπρους Γουίλις — και για τη θεραπεία που, όπως λέει, χρειάστηκε για να προετοιμαστεί για αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν
Συνέντευξη The Times 21.11.25

Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» - Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Κάνοντας βόλτα στο Μπρούκλιν, ο Ίθαν Χοκ εξηγεί στους Times πώς ξεπέρασε το ότι ήταν έφηβος/pin-up, τον θάνατο των φίλων του Ρίβερ Φίνιξ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν και το διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο
Crash test 21.11.25

Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Αφού εδώ και ένα μήνα έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, η pop star Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Σύνταξη
«Να κατεδαφίζεις;» – Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ
Ανατολική Πτέρυγα 21.11.25

«Να κατεδαφίζεις;» - Η Μισέλ Ομπάμα κατακρίνει την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ

Σε μια εκδήλωση στο Μπρούκλιν για το νέο της βιβλίο, The Look, η πρώην πρώτη κυρία, Μισέλ Ομπάμα, μίλησε για τη μόδα, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο και πώς αισθάνεται πραγματικά για την επερχόμενη αίθουσα χορού του Τραμπ κόστους 250 εκατ. δολαρίων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30
Τύψεις, ενοχές 20.11.25

Η Τζέιν Φόντα πίστευε ότι θα πέθαινε «από ναρκωτικά και μοναξιά» πριν κλείσει τα 30

«Αυτό που με εκπλήσσει ακόμη περισσότερο είναι ότι τώρα είμαι καλύτερα. Δεν θα επέστρεφα πίσω σε εκείνα τα χρόνια», εξομολογήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζέιν Φόντα, αναφερόμενη στην εφηβεία της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο
Συγκάλυψη; 20.11.25

Απόρριψη της αγωγής κατά του Βιν Ντίζελ — η ενάγουσα προσφεύγει στο εφετείο

Παρά την απόφαση δικαστή στο Λος Άντζελες να απορρίψει τις τελευταίες αξιώσεις της αγωγής για σεξουαλική επίθεση κατά του Βιν Ντίζελ, η πρώην βοηθός του επιμένει ότι δεν κρίθηκε η ουσία της υπόθεσης και καταθέτει έφεση

Σύνταξη
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη
Fizz 20.11.25

Είναι οικογενειακό τους: Ούτε η Κλόε Καρντάσιαν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει πάει στη σελήνη

Μετά την Κιμ Καρντάσιαν, η Κλόε αποκάλυψε στο People πως δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να πάει στη σελήνη - και μάλλον αυτή «κόλλησε» την αδερφή της με αυτή τη θεωρία.

Σύνταξη
Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»
Νέο βιβλίο 19.11.25

Μετά τους βιασμούς, τα καρτέλ: Ο πρίγκιπας της Νορβηγίας στις πιο διαβόητες συμμορίες ναρκωτικών της Ευρώπης; – «Λευκές γραμμές, μαύρο πρόβατο»

Ένα βιβλίο πυρπολεί τα θεμέλια του Παλατιού της Νορβηγίας με τον Μάριους Μποργκ Χόιμπι, τον θετό γιο του μελλοντικού βασιλιά Χάακον, να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξωφρενικά εγκληματικής καταιγίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ
Πολλά νεύρα 19.11.25

Τα μάτια του ήταν κόκκινα από τα δάκρυα: Η αντίδραση του Γουίλιαμ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ

Η συνέντευξη της Νταϊάνα στον Μάρτιν Μπασίρ το 1995 προκάλεσε αναταραχή στο παλάτι και ουσιαστικά σφράγισε το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Ωστόσο η βασίλισσα Ελισάβετ φοβόταν περισσότερο για τον Γουίλιαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ
Απίστευτα πράγματα 22.11.25

Η επιτυχία, η αίρεση και ο γάμος με τον πρώην νεοναζί: Μέσα στη χαοτική ζωή της Άλισον Μακ

Στα 20 της ήταν ήδη σταρ της μικρής οθόνης και της σειράς Smallville. Μια 15ετία αργότερα δήλωνε ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Αυτή είναι η χαοτική ζωή της Άλισον Μακ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη τα φαινόμενα στη Βορειοδυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά
Τεράστιες καταστροφές 22.11.25

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Βορειοδυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκομμένα χωριά

Στην Ήπειρο έπεσε βροχή ενός μηνός σε λίγες ώρες - Αποκομμένοι οικισμοί στα Τζουμέρκα, ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού - Εκτεταμένες πλημμύρες στη Θεσπρωτία, η κακοκαιρία βύθισε καλλιέργειες στη λάσπη

Σύνταξη
Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA
Kryptos 22.11.25

Πουλήθηκε σχεδόν 1 εκατ. δολάρια το αρχείο που κρύβει το άλυτο μήνυμα του θρυλικού γλυπτού της CIA

Το αρχείο του Τζιμ Σάνμπορν, δημιουργού του κρυπτογλυπτού Kryptos στα κεντρικά της CIA, πουλήθηκε σε ανώνυμο αγοραστή σχεδόν έναντι 1 εκατ. δολαρίων, μαζί με πρόσβαση στα κλειδιά για το άλυτο μήνυμα K4

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
Καιρός 22.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία - Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο