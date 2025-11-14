Στην πολιτική προστασία επενδύει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη

Ππραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες, η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τον σχεδιασμό αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης επισημαίνει: «Η προστασία της πόλης και των κατοίκων είναι προτεραιότητα για τον Δήμο μας. Μέσα από τη λειτουργία του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, οργανώνουμε στοχευμένες δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων από πλημμύρες και πυρκαγιές. Συνεργαζόμαστε στενά με τις υπηρεσίες, τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς για να διασφαλίσουμε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην ενημέρωση των πολιτών, για μια πόλη ασφαλή και ανθεκτική σε κάθε απειλή. Ευχαριστώ θερμά όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς για την αποτελεσματική συμβολή τους».

Άξονες δράσεις

Κατά τη συνεδρίαση, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής, επισημάνθηκε η αυξημένη επικινδυνότητα λόγω κλιματικών συνθηκών και αστικοποίησης και καταρτίστηκαν δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρόληψη και μείωση κινδύνου σε συνεργασία με την κεντρική Διοίκηση και Περιφέρεια, με στόχο την ολοκλήρωση εκκρεμών αντιπλημμυρικών έργων, διερεύνηση υλοποίησης έργων ανάσχεσης υδάτων στα ανάντη του Κηφισού και δημιουργία λεκανών ανάσχεσης στο Όρος Αιγάλεω και διασφάλιση τακτικού προληπτικού καθαρισμού της κοίτης του Κηφισού εντός του Δήμου και των κεντρικών φρεατίων ομβρίων υδάτων.

Ετοιμότητα και προειδοποίηση, με εφαρμογή Συστήματος Έγκαιρης Ειδοποίησης, τακτικές ασκήσεις πεδίου όπως αυτή στην περιοχή της λαχαναγοράς, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστική, ΕΛ.ΑΣ., 1η ΕΜΑΚ, κ.ά.) και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με την εξασφάλιση επαρκούς αποθέματος υλικών (σακιά με άμμο, φορητές αντλίες)

Αντιμετώπιση και αποκατάσταση, με ορισμό χώρων ασφαλείας, οδηγίες αυτοπροστασίας και διαδικασίες άμεσης καταγραφής ζημιών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, υποστήριξε το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρα και προσωπικό σε επτά περιστατικά πυρκαγιών

Τέσσερα περιστατικά εντός των ορίων του Δήμου

Τρία περιστατικά σε γειτονικούς Δήμους, σε αστικές και δασικές περιοχές

Για την επόμενη περίοδο προτάθηκε εντατικοποίηση της εκπαίδευσης του προσωπικού και συνέχιση προληπτικών δράσεων όπως καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και ενημέρωση πολιτών.

Πηγή φωτογραφίας, Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη