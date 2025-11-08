Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας, με την Πολιτική Προστασία να εφιστά την προσοχή των πολιτών.

Από σήμερα, Σάββατο (8/11), έως και τη Δευτέρα (10/11) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, σήμερα αναμένονται έντονα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Κυριακή θα επηρεαστούν το Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και ξανά από το βράδυ, με μικρή επέκταση και στην Αττική. Το επίκεντρο των φαινομένων θα βρίσκεται στα δυτικά.

Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα εντοπίζονται μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεαστούν η δυτική Πελοπόννησος και η κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Live η κακοκαιρία

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες

Στα νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά, έχει ήδη πέσει έντονη βροχή, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πιθανές πλημμύρες. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργο και Καλαμάτα.

Στο Αγρίνιο η καταιγίδα προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων στις περιοχές Νεάπολη και Μεγάλη Χώρα (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα), με νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και να πλημμυρίζουν χωράφια, λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σε λίγες ώρες.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκονται στο σπίτι

Να μην κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια.

Να αποσυνδέσουν τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Να αποφύγουν να αγγίξουν τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκονται στο αυτοκίνητο

Να το ακινητοποιήσουν το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω τους.

Να μείνουν μέσα και να ανάψουν ανάψτε προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Να κλείσουν τα τζάμια και να μην ακουμπούν σε μεταλλικά αντικείμενα.

Να αποφύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο

Να καταφύγουν σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά να καθίσουν αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουν.

Να μην καταφύγουν ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Να ααποφύγουν τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Να μην στέκονται πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Να μην πλησιάζουν μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

Να απομακρυνθούν από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)