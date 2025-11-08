Νέο έκτακτο δελτίο καιρού – Ισχυρές βροχές το επόμενο τριήμερο
Σε ισχύ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέος γύρος βροχοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.
2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.
3. Τη Δευτέρα (10-11-25)
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας
Η ανάρτηση Κολυδά
Εντός της ημέρας η κακοκαιρία θα περάσει και προς τα ανατολικά, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής περιμένουν το νέο γύρο βροχοπτώσεων.
🎯ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ -ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
✅Το μέτωπο πέρασε από τα δυτικά με τις μεγαλύτερες τιμές βροχόπτωσης να συγκεντρώνονται στη δυτική Ελλάδα (Ήπειρος–Ιόνιο). Τα Θεοδώριανα Άρτας μέχρι τις 11 το πρωί του Σαββάτου κατέγραψαν σχεδόν 100 mm σε… pic.twitter.com/hnRJNGrQiy
— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 8, 2025
Αξιόλογα ύψη βροχής σε Ιόνιο και Ήπειρο
Αξιόλογα ύψη βροχής καταγράφηκαν κατά τόπους τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου 2025 στα δυτικά κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Ηπείρου.
Το μεγαλύτερο ύψος βροχής σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου ΑθηνώΝ καταγράφηκε στην Πετάλεια Κέρκυρας με 84 mm.
