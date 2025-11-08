Οι σφοδρές βροχοπτώσεις το ξημέρωμα του Σαββάτου έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο Αγρίνιο.

Η καταιγίδα προκάλεσε υπερχείλιση ρεμάτων στην περιοχή της Νεάπολης και της Μεγάλης Χώρας (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα) λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε σε λίγες ώρες.

Στις διασταυρώσεις Σταλίκα και στα Τριαντέικα υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Το ρεύμα προς Αγρίνιο στην ε.ο. Αγρινίου-Εμπεσού έκλεισε προσωρινά με την Αστυνομία να είναι επί ποδός για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Νερά εισέβαλαν σε σπίτια σε Μεγάλη Χώρα και Νεάπολη ενώ καταγράφονται πλημμύρες και σε χωράφια.

Στα Καλύβια έχουν γίνει τουλάχιστον πέντε αντλήσεις υδάτων από σπίτια. Επιχειρούν από νωρίς Πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του δήμου Αγρινίου.

Νερά επίσης συσσωρεύτηκαν σε σημεία έξω από το Ειδικό σχολείο Νεάπολης, πλησίον των Αποθηκών Παπαστράτου στη Μεγάλη Χώρα όπου ακινητοποίηθηκε όχημα ενώ πρόβλημα υπήρξε και στο γυμναστήριο των σχολείων στην οδό Μαβίλη του Αγρινίου όπου από σημεία της οροφής έσταζαν νερά μη επιτρέποντας τις προπονήσεις.

Δείτε εικόνες

Το μεσημέρι η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Σάββατο (08-11-25) μέχρι νωρίς το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως μέχρι το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.