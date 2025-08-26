Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν το επόμενο βήμα: είναι και επισήμως έτοιμοι να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου.

Η ποπ σταρ μοιράστηκε την είδηση σε μια ανάρτηση στο Instagram στις 26 Αυγούστου, με μια φωτογραφία του ζευγαριού περιτριγυρισμένου από λουλούδια. Η λεζάντα έγραφε: « Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται».

Στις φωτογραφίες, η Σουίφτ φορούσε ένα ριγέ φόρεμα Ralph Lauren και έδειχνε το δαχτυλίδι αρραβώνων της, το οποίο είχε ένα εντυπωσιακό διαμάντι.

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 σε έναν αγώνα των Kansas City Chiefs. Από τότε, οι δύο βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο: ο Κέλσι είναι συχνά στο κοινό κατά τη διάρκεια των συναυλιών της Σουίφτ, ενώ η Σουίφτ αγκάλιασε τον Κέλσι μετά τη νίκη του στο Super Bowl.

«Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο»

Μιλώντας στο περιοδικό Time με αφορμή την ανακήρυξή της ως Πρόσωπο της Χρονιάς, η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε: «Όταν λες ότι μια σχέση είναι δημόσια, αυτό σημαίνει ότι θα τον βλέπω να κάνει αυτό που αγαπά, θα είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον, θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι [γύρω] αλλά δεν θα μας νοιάζει».

Ωστόσο, παρά την φήμη που έχει αποκτήσει η σχέση τους, οι δύο έχουν κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ όσον αφορά τη σχέση τους. Αποφεύγουν να δημοσιεύουν πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν αναφερθεί ο ένας στον άλλο μόνο εν συντομία σε συνεντεύξεις.

«Προφανώς, δεν έχω ξαναβγεί με κανέναν που να έχει τέτοια αύρα… Δεν έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο», είπε ο Κέλσι στον J.R. Moehringer κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο The Wall Street Journal.

Πρόσφατα, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο podcast New Heights, που παρουσιάζει ο αδελφός του Κέλσι, Τζέισον, για να ανακοινώσει το επερχόμενο 12ο άλμπουμ της Σουίφτ, The Life of a Showgirl.

*Με πληροφορίες από: Vogue