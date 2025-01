Λόνι Γουόκερ: «Ιδιαίτερα τα παιχνίδια στην Ελλάδα» (vid)

Ο Λόνι Γουόκερ, της Ζαλγκίρις Κάουνας, θα θυμάται για καιρό την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρντ δήλωσε πως η ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ ήταν απίστευτη και τόνισε πως δεν είχε ξαναζήσει κάτι τέτοιο στο NBA.

Ο 26χρονος είπε ότι ανυπομονεί να ξαναέρθει στην Ελλάδα, ώστε να ζήσει πάλι κάτι παρόμοιο. Η προσήλωση του κόσμου, η εχθρικότητα αλλά και το πως βιώνεται γενικά το παιχνίδι στη χώρα μας, αποτελεί σημείο αναφοράς, σύμφωνα με τον πρώην παίκτη των Λέικερς. Η εμπειρία που έζησε, φαίνεται να απάλυνε τον «πόνο» της ήττας, στο μυαλό του Αμερικάνου.

Συγκρίνεται η ατμόσφαιρα με κάποια αντίστοιχη που έχεις ζήσει στο NBA;

«Όχι. Δεν είναι καν κοντά. Η Ελλάδα είναι ένα μέρος που βρίσκονται δύο από τα αγαπημένα μου εκτός έδρας παιχνίδια, στο καλεντάρι. Η ατμόσφαιρα, το πόσο εχθρική είναι, η προσήλωση των οπαδών, αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο. Το απόλαυσα εκεί έξω. Αγαπώ τους φιλάθλους ,αγαπώ το πείσμα που έχουν. Σίγουρα θα το θυμάμαι για πολύ καιρό.

Lonnie Walker praised the OAKA atmosphere as the best he’s ever experienced in an away game 👏☘ pic.twitter.com/npJ7sRcMUU

— BasketNews (@BasketNews_com) January 24, 2025