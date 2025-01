Αβοκάντο και έτσι: Μήπως οι πρόγονοί μας ήταν vegetarian;

Στο φως νέο εύρημα που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την διατροφή των πρώιμων ανθρώπων. Επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι ίσως δεν ήταν τόσο κρεατοφάγοι όσο πιστεύαμε, καθώς φαίνεται να ακολουθούσαν κυρίως μια φυτική διατροφή. Σύμφωνα με την έρευνα, ο Αυστραλοπίθηκος (Australopithecus), ένας από τους πρώτους προγόνους της ανθρωπότητας που έζησε στη Νότια Αφρική περίπου 3,3 εκατομμύρια έτη πριν, μπορεί να ήταν… vegetarian, να διατηρούσε δηλαδή κυρίως μια φυτική διατροφή αντί να καταναλώνει τακτικά κρέας.

Η κατανάλωση ζωικών πόρων, ιδίως κρέατος, θεωρείται κρίσιμο σημείο καμπής της ανθρώπινης εξέλιξης. Αυτή η πλούσια σε πρωτεΐνες τροφή έχει συνδεθεί με την αύξηση του όγκου του εγκεφάλου και την ικανότητα ανάπτυξης εργαλείων.

Ωστόσο, οι άμεσες ενδείξεις της εμφάνισης του κρέατος στην διατροφή των πρώτων μας προγόνων και του τρόπου που εξελίχθηκε η κατανάλωσή του με την πάροδο του χρόνου, ήταν μέχρι τώρα ασύλληπτες.

Τι έδειξε η έρευνα για τους vegeterian προγόνους

Μια ομάδα ερευνητών από το Max Planck Institute for Chemistry στην Γερμανία και το University of the Witwatersrand φέρνει τώρα στο φως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πρόγονοι του γένους Australopithecus που ζούσαν στη νότια Αφρική, ακολουθούσαν κυρίως μια φυτική διατροφή.

Η ερευνητική ομάδα ανέλυσε δεδομένα σταθερών ισοτόπων από σμάλτο δοντιών ατόμων από το γένος Australopithecus που βρέθηκαν στο σπήλαιο Sterkfontein κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, μια περιοχή γνωστή για την πλούσια συλλογή απολιθωμάτων πρώιμων ανθρωποειδών.

Συνέκρινε τα ισοτοπικά δεδομένα του Australopithecus με εκείνα από δείγματα δοντιών συνυπάρχοντων ζώων, συμπεριλαμβανομένων πιθήκων, αντιλόπων και μεγάλων αρπακτικών όπως ύαινες, τσακάλια και μεγάλες γάτες.

Διατροφικές «υπογραφές» στον σμάλτο των δοντιών

«Το σμάλτο των δοντιών είναι ο σκληρότερος ιστός του σώματος των θηλαστικών και μπορεί να διατηρήσει το ισοτοπικό αποτύπωμα της διατροφής ενός ζώου για εκατομμύρια χρόνια», αναφέρουν οι ερευνητές πίσω από την μελέτη.

Οι αναλογίες ισοτόπων αζώτου χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό για τη μελέτη της διατροφής των σύγχρονων ζώων και των ανθρώπων σε τρίχες, νύχια, οστά και πολλά άλλα οργανικά υλικά. Ωστόσο, σε απολιθωμένο υλικό, οι μετρήσεις αυτές περιορίζονταν προηγουμένως σε δείγματα ηλικίας μερικών δεκάδων χιλιάδων ετών εξαιτίας της υποβάθμισης του οργανικού υλικού με την πάροδο του χρόνου.

Στην παρούσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Science, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα τεχνική για να μετρήσουν τις αναλογίες ισοτόπων αζώτου σε απολιθωμένο σμάλτο δοντιών ηλικίας εκατομμυρίων ετών.

Στοιχεία για τροφές κυρίως φυτικής προέλευσης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αναλογίες ισοτόπων αζώτου στο σμάλτο των δοντιών του Αυστραλοπίθηκου ποικίλλουν, αλλά είναι σταθερά χαμηλές, παρόμοιες με εκείνες των φυτοφάγων και πολύ χαμηλότερες από εκείνες των σύγχρονων σαρκοφάγων.

Βάσει αυτών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διατροφή αυτών των ανθρωποειδών ήταν μεταβλητή, αλλά αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό ή αποκλειστικά από φυτικές τροφές.

Ως εκ τούτου, ο Αυστραλοπίθηκος δεν κυνηγούσε τακτικά μεγάλα θηλαστικά όπως, για παράδειγμα, έκαναν οι Νεάντερταλ μερικά εκατομμύρια χρόνια αργότερα.

Αν και οι ερευνητές δεν μπορούν να αποκλείσουν εντελώς την πιθανότητα περιστασιακής κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνικών πηγών, τα στοιχεία υποδεικνύουν μια διατροφή που ήταν κυρίως χορτοφαγική.

* Πηγή: Vita