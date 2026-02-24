Συνταγή: Μπέργκερ γαλοπούλας αλά ελληνικά

Είναι το street food «σημαία» των ΗΠΑ, που έχει αγαπήσει όλος ο πλανήτης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πώς δεν μπορεί να αποκτήσει και ένα… ελληνικό άρωμα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: μπέργκερ γαλοπούλας, με φέτα, αγγούρι και τζατζίκι. Αξίζει τον κόπο αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια.

Τα υλικά

1 φλιτζάνι κατεψυγμένο ψιλοκομμένο σπανάκι, αποψυγμένο

500 γρ. κιμάς γαλοπούλας (93% άπαχος)

1/2 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα

1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

1/2 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

4 μικρά ψωμάκια για μπέργκερ, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, κομμένα στη μέση

4 κουταλιές της σούπας τζατζίκι

12 φέτες αγγούρι

8 χοντρές ροδέλες κόκκινο κρεμμύδι (περίπου 0,5 εκ. πάχος)

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Στύψτε καλά το σπανάκι για να απομακρύνετε τα υγρά.

Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το σπανάκι με τον κιμά γαλοπούλας, τη φέτα, το σκόρδο σε σκόνη, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Αναμείξτε καλά.

Πλάστε το μείγμα σε τέσσερα μπιφτέκια διαμέτρου περίπου 10 εκ.

Λαδώστε τη σχάρα. Ψήστε τα μπιφτέκια 4-6 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθούν καλά και να μην είναι ροζ στο κέντρο. (Ένα θερμόμετρο μαγειρικής στο κέντρο πρέπει να δείχνει 74°C.)

Συναρμολογήστε τα μπέργκερ: τοποθετήστε κάθε μπιφτέκι στο ψωμάκι και προσθέστε 1 κουταλιά τζατζίκι, 3 φέτες αγγούρι και 2 ροδέλες κρεμμύδι.

* Πηγή: Vita