magazin
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταγή: Μπέργκερ γαλοπούλας αλά ελληνικά
Γιατί όχι; 24 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Συνταγή: Μπέργκερ γαλοπούλας αλά ελληνικά

Μια συνταγή, με ελληνικό άρωμα, αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Είναι το street food «σημαία» των ΗΠΑ, που έχει αγαπήσει όλος ο πλανήτης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πώς δεν μπορεί να αποκτήσει και ένα… ελληνικό άρωμα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: μπέργκερ γαλοπούλας, με φέτα, αγγούρι και τζατζίκι. Αξίζει τον κόπο αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια.

Τα υλικά

1 φλιτζάνι κατεψυγμένο ψιλοκομμένο σπανάκι, αποψυγμένο
500 γρ. κιμάς γαλοπούλας (93% άπαχος)
1/2 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
1/2 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
4 μικρά ψωμάκια για μπέργκερ, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, κομμένα στη μέση
4 κουταλιές της σούπας τζατζίκι
12 φέτες αγγούρι
8 χοντρές ροδέλες κόκκινο κρεμμύδι (περίπου 0,5 εκ. πάχος)

Η διαδικασία

Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Στύψτε καλά το σπανάκι για να απομακρύνετε τα υγρά.

Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το σπανάκι με τον κιμά γαλοπούλας, τη φέτα, το σκόρδο σε σκόνη, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Αναμείξτε καλά.

Πλάστε το μείγμα σε τέσσερα μπιφτέκια διαμέτρου περίπου 10 εκ.

Λαδώστε τη σχάρα. Ψήστε τα μπιφτέκια 4-6 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθούν καλά και να μην είναι ροζ στο κέντρο. (Ένα θερμόμετρο μαγειρικής στο κέντρο πρέπει να δείχνει 74°C.)

Συναρμολογήστε τα μπέργκερ: τοποθετήστε κάθε μπιφτέκι στο ψωμάκι και προσθέστε 1 κουταλιά τζατζίκι, 3 φέτες αγγούρι και 2 ροδέλες κρεμμύδι.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Stream magazin
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δεν ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
English edition 24.02.26

Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island

The Saronic island is packed with visitors and reporters as filming runs through early March, with restaurants, cafes and hotels operating at full capacity weeks ahead of the usual season

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης
Μετράει ρωγμές 24.02.26

Δασμοί, διχασμός, δημοσκοπήσεις: Ομιλία Τραμπ στο Καπιτώλιο για την Κατάσταση της Ένωσης εν μέσω αμφισβήτησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβαίνει στο βήμα του Καπιτωλίου για να διακηρύξει μια «χρυσή εποχή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη φτάσει. Όμως η πραγματικότητα είναι λιγότερο θριαμβευτική

Σύνταξη
Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ
Αυτοκρατορία των Χμερ 24.02.26

Από τον Έπσταϊν στις αρχαιότητες των Χμερ: Οι σκιές γύρω από τη συλλογή του Λέον Μπλακ

Έγγραφα του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για καμποτζιανές αρχαιότητες στη συλλογή του Λέον Μπλακ, εγείροντας ερωτήματα για την προέλευσή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη
Αυξάνονται οι πολέμιοι 24.02.26

Το ολοκληρωτικό πέπλο στην Ευρώπη

Οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επιβάλει ολική ή μερική απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στους δημόσιους χώρους και η αντιπαράθεση κορυφώνεται

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι
«Success story» 24.02.26

Η ανάπτυξη ήρθε αλλά οι καταναλωτές έμειναν στο… ράφι

Τι είναι η ανάπτυξη; Είναι η μακροχρόνια αύξηση της πραγματικής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας, η οποία συνήθως μετράται μέσω του πραγματικού ΑΕΠ. Η Ελλάδα τα καταφέρνει ή μήπως όχι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο