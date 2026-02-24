Συνταγή: Μπέργκερ γαλοπούλας αλά ελληνικά
Μια συνταγή, με ελληνικό άρωμα, αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια
Είναι το street food «σημαία» των ΗΠΑ, που έχει αγαπήσει όλος ο πλανήτης. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πώς δεν μπορεί να αποκτήσει και ένα… ελληνικό άρωμα. Όπως η συνταγή που ακολουθεί: μπέργκερ γαλοπούλας, με φέτα, αγγούρι και τζατζίκι. Αξίζει τον κόπο αν έχετε βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια.
Τα υλικά
1 φλιτζάνι κατεψυγμένο ψιλοκομμένο σπανάκι, αποψυγμένο
500 γρ. κιμάς γαλοπούλας (93% άπαχος)
1/2 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
1/2 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη
1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/4 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
4 μικρά ψωμάκια για μπέργκερ, κατά προτίμηση ολικής άλεσης, κομμένα στη μέση
4 κουταλιές της σούπας τζατζίκι
12 φέτες αγγούρι
8 χοντρές ροδέλες κόκκινο κρεμμύδι (περίπου 0,5 εκ. πάχος)
Η διαδικασία
Προθερμάνετε τη σχάρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Στύψτε καλά το σπανάκι για να απομακρύνετε τα υγρά.
Σε ένα μπολ, ανακατέψτε το σπανάκι με τον κιμά γαλοπούλας, τη φέτα, το σκόρδο σε σκόνη, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Αναμείξτε καλά.
Πλάστε το μείγμα σε τέσσερα μπιφτέκια διαμέτρου περίπου 10 εκ.
Λαδώστε τη σχάρα. Ψήστε τα μπιφτέκια 4-6 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθούν καλά και να μην είναι ροζ στο κέντρο. (Ένα θερμόμετρο μαγειρικής στο κέντρο πρέπει να δείχνει 74°C.)
Συναρμολογήστε τα μπέργκερ: τοποθετήστε κάθε μπιφτέκι στο ψωμάκι και προσθέστε 1 κουταλιά τζατζίκι, 3 φέτες αγγούρι και 2 ροδέλες κρεμμύδι.
* Πηγή: Vita
- «Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
- Betsson: Σούπερ προσφορά* χωρίς κατάθεση για το στοίχημα
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/2): Πού θα δείτε το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός και το παιχνίδι του Τσιτσιπά
- Επίσκεψη Γεραπετρίτη στις ΗΠΑ – Με ποιους θα συναντηθεί
- ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
- Ψάχνει σπουδαία ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός
- Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Το μαγικό τους ταξίδι στη Σρι Λάνκα
- Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις