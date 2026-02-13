Συνταγή: Quesadilla με γύρο κοτόπουλο

Είναι και τα δύο από τα αγαπημένα μας street foods, έστω κι αν προέρχονται από διαφορετικές κουζίνες και πολιτισμός. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν… ταιριάζουν, κάτι που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος με τη συνταγή που ετοίμασε.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για quesadilla με γύρο κοτόπουλο.

Για όποιον δεν ξέρει, η quesadilla είναι ένα παραδοσιακό μεξικάνικο πιάτο που αποτελείται από τορτίγια γεμισμένη με τυρί, η οποία θερμαίνεται μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανή, ενώ η γέμιση έχει από κρέας έως λαχανικά. Στη συγκεκριμένη συνταγή βάλαμε γύρο κοτόπουλο.

Τα υλικά

1 συσκευασία προψημένου γύρου κοτόπουλου

1 λευκό κρεμμύδι

1 κόκκινη πιπεριά

1 πράσινη πιπεριά

200 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

100 γρ. κόκκινα φασόλια

50 γρ. καλαμπόκι

1 κ.γ. τσίλι

100 γρ. τριμμένο τσέναρ

50 ml ελαιόλαδο

4 τορτίγιες

αλάτι

πιπέρι

Η διαδικασία

Σε ένα τηγάνι βάζουμε τον προψημένο γύρο κοτόπουλο και το αφήνουμε δύο λεπτά για να ζεσταθεί.

Ρίχνεις λίγο τη σάλτσα μουστάρδας, το κρεμμύδι, την πράσινη πιπεριά, τη ντομάτα, την καυτερή πιπεριά, το καλαμπόκι, λίγα μανιτάρια και λίγα κόκκινα φασόλια.

Ανακατεύουμε καλά και περιμένουμε να σοταριστούν.

Ρίχνουμε μια τορτίγια πάνω από τα υλικά στο τηγάνι για να ζεσταθεί και να μαλακώσει. Την βγάζουμε, προσθέτουμε τη γέμιση και το τυρί τσέναρ και η quesadilla είναι έτοιμη.