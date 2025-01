Οι αγκαλιές του Γιώργου Αγγελόπουλου με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ – Η ομιλία του Μπαρτζώκα (vid)

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην έδρα της για την 22η αγωνιστική της Euroleague και αποσπάστηκε στην βαθμολογία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ.

Οι ερυθρόλευκοι «δίπλωσαν» κιόλας τη Ρεάλ την οποία είχαν νικήσει και στο ΣΕΦ. Μετά το τέλος του ματς η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με την ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στους παίκτες του.

Επίσης πρόεδρος της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος έκανε το ταξίδι στη Μαδρίτη και μετά το τέλος του παιχνιδιού αγκαλιάστηκε με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

👏🏽 The presidential congratulations from Mr. Georgios Angelopoulos to Evan Fournier and Nikola Milutinov.

🗣 And of course, coach Barzoka’s speech after the big W!!!

🙌🏽 Coach B: “Guys, congratulations. We accomplished to win two games in Spain. Big credit for that”!

😂… pic.twitter.com/9DMhAB8E98

