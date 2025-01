Κέντρικ Ναν για την φάση με τον Ρίτσι: «Έπεσε, σηκώθηκα για τρεις και το έβαλα» (vid)

Η Euroleague ανάρτησε ένα βίντεο στα social media με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν.

Στο βίντεο ο γκαρντ του Παναθηναϊκού εξηγεί τι ακριβώς έγινε στην φάση με τον Ρίτσι στο παιχνίδι των «πράσινων» με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ.

Στην συγκεκριμένη φάση ο Κέντρικ Ναν με μια ντρίπλα «πέταξε» τον αντίπαλο του στο παρκέ και ανενόχλητος σηκώθηκε και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Αναλυτικά όσα είπε o Κέντρικ Ναν:

«Γεια σας. Είμαι ο Κέντρικ Ναν και αυτή είμαι η magic moment μου. Ο Τζέριαν με βρήκε στον χώρο. Απλά πήρα την μπάλα, διάβασα την άμυνα. Απλά έκανα μπροστά του (σ.σ. στον αμυνόμενο Ρίτσι) μια ντρίμπλα από δεξιά προς τα αριστερά, κάτω από τα πόδια. Σκέφτηκα να κάνω το drive, έκανα κάπως πίσω, εκείνος έπεσε και μετά σηκώθηκα για τρεις και το έβαλα. Αυτή ήταν η magic moment μου».

Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε γραφείο μάνατζερ και βλέπει… NBA

Ο Κέντρικ Ναν άλλαξε μάνατζερ και πλέον από εδώ και στο εξής θα συνεργάζεται με την Wasserman. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι κορυφαία στο είδος της και εκπροσωπεί κορυφαίους παίκτες σε όλο τον κόσμο.

Εκτός από το μπάσκετ, δραστηριοποιείται και στον χώρο του ποδοσφαίρου έχοντας κάτω από τη στέγη της παίκτες όπως ο Ζαφείρης, ενώ είναι εκείνη που έκανε το deal προκειμένου να πάει ο Χρήστος Τζόλης στη Νόριτς από τον ΠΑΟΚ το 2021. Με τον Έλληνα εξτρέμ συνεργάζονται ακόμα και σήμερα.

Φυσικά η απόφαση του Ναν να αλλάξει μανατζερικό γραφείο έχει να κάνει και με την επιστροφή του στο NBA, η οποία είναι κάτι που δεν έχει παρατήσει ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού. Είναι δεδομένο πως ο 29χρονος έχει στο μυαλό του τον «μαγικό κόσμο», ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το συμβόλαιο του με τους πράσινους ανανεώθηκε το περασμένο καλοκαίρι μέχρι το καλοκαίρι ου 2026, έχοντας ωστόσο ΝΒΑ out στη νέα του συμφωνία.

Να θυμίσουμε πως το περασμένο καλοκαίρι δεν τον προσέγγισε κάποια ομάδα του ΝΒΑ, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τα όσα έχει συναντήσει στον Παναθηναϊκό, όπως ο ίδιος δηλώνει. Mέχρι πρότινος συνεργαζόταν με τον Γιώργο Πάνου, τον Έλληνα μάνατζερ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και τον έπεισε να μετακομίσει στην Ευρώπη.