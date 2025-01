Οι GM της Euroleague στέλνουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four και «αποθεώνουν» τον Ναν

Η Euroleague Basketball δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε με τους GM των 18 ομάδων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι μια έρευνα γίνεται που κάθε χρόνο, λίγο μετά τη λήξη του πρώτου γύρου της regular season.

Οι GM λοιπόν ψήφισαν: Αυτές είναι οι ομάδες που θα πάνε στο Final Four του Ντουμπάι και αυτός είναι ο MVP της Euroleague, μέχρι στιγμής, για τη σεζόν 2024-25.

Στο ποιες ομάδες πιστεύουν οι GM των ομάδων ότι θα πάνε στο Final Four, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνει το 88.9% των ψήφων και ο Ολυμπιακός το 83.3%, με τις Φενέρμπαχτσε (66.7%) και Μονακό (61.1%) να ακολουθούν.

Παράλληλα, ο Κέντρικ Ναν ισοψήφισε με τον Τι Τζέι Σορτς στο ερώτημα για το ποιος είναι ο MVP της EuroLeague αυτή τη στιγμή, με τον σταρ του Παναθηναϊκού να ανακηρύσσεται κορυφαίος clutch παίκτης της διοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ματίας Λεσόρ ισοψήφισε με τον Τέο Μαλεντόν (16.7%) στον ποιον παίκτη θα υπέγραφαν οι ομάδες αν μπορούσαν.

Η Παρί γενικότερα είχε την… τιμητική της αποτελώντας την ομάδα – έκπληξη, την πιο άβολη αντίπαλο (στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ολυμπιακός με την Ζάλγκιρις) κι εκείνη με τα καλύτερα highlight.

Από τη Ρεάλ Μαδρίτης τα πρωτεία είχε ο Έντι Ταβάρες ως ο καλύτερος αμυντικός και ο Φακούντο Καμπάτσο ως ο κορυφαίος πασέρ στην Ευρωλίγκα.

