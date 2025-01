Δεν κρατιέται ο Λεσόρ: «Πήγα για προπόνηση χωρίς την άδεια της ομάδας, τώρα το κάνω και επίσημα»

O Mατίας Λεσόρ αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και αγάπης για το μπασκετ, καθώς από όταν υπέστη κάταγμα περόνης και χειρουργήθηκε, δουλεύει ασταμάτητα για να γυρίσει το συντομότερο δυνατόν στη δράση για τον Παναθηναϊκό.

Μετά από την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό ως το 2028, ακολούθησε η συγκινητική του προσπάθεια να προπονηθεί καθήμενος σε μια καρέκλα και με την ειδική μπότα αποκατάστασης στο πόδι του.

Μιλώντας στο κανάλι της Euroleague ο Ματίας Λεσόρ, αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός δεν του είχε δώσει την άδεια να προπονηθεί, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον, αφού οι άνθρωποι της ομάδας του έδωσαν την έγκρισή τους.

See you on the court soon @ThiasLsf 🤝@Paobcgr pic.twitter.com/pULncaxtMu

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2025