Μία νέα απώλεια βιώνει η Ταχλίκουα. Η φάλαινα όρκα, που το 2018 έγινε σύμβολο του πένθους κολυμπώντας για 17 ημέρες με το νεκρό μικρό της, γέννησε πρόσφατα ένα νέο μωρό αλλά το έχασε και αυτό.

Η φάλαινα λίγο πριν τα Χριστούγεννα εθεάθη με ένα νεογέννητο, το οποίο πήρε το όνομα J61, στην Πάτζετ Σάουντ, στην Ουάσιγκτον. Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι το μικρό ήταν θηλυκό, ωστόσο εξέφρασαν την ανησυχία τους για την υγεία του.

«Η πρώιμη ζωή είναι πάντα επικίνδυνη για τα νέα φαλαινάκια, με πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας κατά τον πρώτο χρόνο», επισημαίνει το Κέντρο Έρευνας Φαλαινών. Δυστυχώς, οι χειρότεροι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν, αφού το μωρό τελικά πέθανε.

«Η γενική αίσθηση ήταν μια βαθιά θλίψη για την Ταχλίκουα γνωρίζοντας το ιστορικό της», σημειώνει στους Seattle Times ο Μπραντ Χάνσον, που εργάζεται ως βιολόγος στη Βορειοδυτική Περιφέρεια της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας στο Σιάτλ.

J61’s birth was of symbolic importance to the region. Her mother was Tahlequah, who 2018 carried her dead calf 1,000 miles over 17 days. https://t.co/zxXXy26Bl1

— The Seattle Times (@seattletimes) January 1, 2025