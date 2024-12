Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια ουσιαστικά από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 87-73 και έπεσε στο ρεκόρ 9-6, ενώ βγήκε εκτός τετράδας.

Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν τη χειρότερη φετινή τους εμφάνιση στην 15η αγωνιστική της Euroleague και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media, μία μέρα μετά το ματς.

Η ομάδα του Πειραιά δημοσίευσε ένα βίντεοαπό την χθεσινή ατμόσφαιρα και τον ύμνο του Ολυμπιακού που ακούστηκε στο Βελιγράδι, το οποίο συνόδευσε από ένα μήνυμα εν όψει της όψει της συνέχειας.

«Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose.».

We will bounce back! ✊🏽

🙌🏽 A huge thank you to our fans who were by our side one more time! #TogetherWeFly

🙏🏽 Huge thanks to @kkcrvenazvezda for the amazing, as always, hospitality and its fans. ‘Same… pic.twitter.com/cknisAAkEC

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 14, 2024