Οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας The Guardian και της κυριακάτικης έκδοσής της The Observer άρχισαν σήμερα απεργία, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια, για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση της εν λόγω κυριακάτικης εφημερίδας.

Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Guardian (GMG), μητρικός οίκος της ομώνυμης εφημερίδας, ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της εφημερίδας The Observer, της παλαιότερης κυριακάτικης έκδοσης στον κόσμο, στην Tortoise Media, έναν ιντερνετικό ειδησεογραφικό ιστότοπο που ιδρύθηκε το 2019.

Μέλη του συνδικάτου Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων (NUJ) κήρυξαν 48ωρη απεργία εναντίον αυτού του σχεδίου.

Η ανάρτηση του συνδικάτου RMT για συμπαράσταση στους δημοσιογράφους των Guardian και Observer:

Solidarity from @RMTunion ✊

Mick Lynch, RMT General Secretary on the picket line with Guardian & Observer journalists who are on strike for 48 hours over plans to sell the Observer to a loss-making digital start up. https://t.co/fzEyhEVuPC pic.twitter.com/njhK7OFjBC

— RMT (@RMTunion) December 4, 2024