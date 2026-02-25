newspaper
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Διεθνής Οικονομία 25 Φεβρουαρίου 2026, 18:00

Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕπιμέλειαΙωάννα Κουμπαρέλη
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Η επαγγελματική εξέλιξη παύει σταδιακά να ταυτίζεται με διοικητικούς ρόλους ευθύνης και υψηλές θέσεις για όλο και περισσότερους εκπροσώπους των νεώτερων γενιών. Οι νέοι εργαζόμενοι φαίνεται να στοχεύουν στο τρίπτυχο «ισορροπία, μάθηση και δουλειά με νόημα», κάτι που αναδιαμορφώνει σταδιακά και τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας.

Οι νέοι φαίνεται να επιζητούν καθοδήγηση, έμπνευση και στήριξη από τους προϊσταμένους και τους πιο έμπειρους

Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η μάθηση με παράλληλη ανάπτυξη δεξιοτήτων και η ύπαρξη σκοπού στη δουλειά – που της δίνει εν τέλει νόημα – προηγούνται πλέον της παραδοσιακής ανόδου στην ιεραρχία.

Μεγάλη έρευνα της Deloitte, με περισσότερους από 23.000 συμμετέχοντες από 44 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Ασία κ.ά.) έδειξε ότι η ηγεσία ως βασικός στόχος καριέρας φθίνει σε μονοψήφια νούμερα. Στην ερώτηση για τους σημαντικότερους λόγους που επέλεξαν να εργαστούν στον τωρινό εργοδότη τους, η μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη συγκαταλέγονται στους τρεις κορυφαίους.

Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από τη Gen Z και τους millennials θεωρούν ότι οι διευθυντές τους δεν ανταποκρίνονται επαρκώς σε αυτό. Για παράδειγμα, πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι θα ήθελαν από τους προϊσταμένους και τους πιο έμπειρους καθοδήγηση, έμπνευση και στήριξη – όχι απλώς επίβλεψη των καθημερινών καθηκόντων.

«Καθώς η Gen Z και οι millennials κινούνται σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο εργασίας, επανεξετάζουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν και το είδος της υποστήριξης που θέλουν από τους εργοδότες τους», εξηγεί η Elizabeth Faber, ανώτατο στέλεχος της Deloitte.

Κυνηγώντας το νέο τρίπτυχο της επιτυχίας

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι σημαντικά για τους νέους και ότι δεν έχουν φιλοδοξίες. Το αντίθετο. Ωστόσο, εξίσου σημαντική θεωρούν την ευημερία και την αίσθηση ότι υπάρχει ένα νόημα σε αυτό που κάνουν, γι’ αυτό αναζητούν καριέρες που θα τους προσφέρουν τη σωστή ισορροπία.

Την ίδια ώρα, η οικονομική ανασφάλεια αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι, με σχεδόν τους μισούς της Gen Z (48%) και των millennials (46%) να δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουν ότι τα χρήματα δεν φτάνουν από μόνα τους. Για περίπου εννέα στους 10 των εξεταζόμενων κατηγοριών (89% και 92%, αντιστοίχως) η αίσθηση σκοπού είναι σημαντική για την εργασιακή ικανοποίηση και την ευημερία τους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι ο σκοπός είναι υποκειμενικός. Κάποιοι θέλουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Άλλοι θέλουν να κερδίζουν χρήματα ή να αποκτούν νέες δεξιότητες, ώστε να έχουν τους πόρους να επιφέρουν αλλαγές εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Και εδώ έρχεται η ευημερία να ενισχύσει την αίσθηση σκοπού στην εργασία. Μεταξύ όσων αναφέρουν καλή ψυχική ευημερία, το 67% της Gen Z και το 72% των millennials δηλώνουν ότι η δουλειά τους τούς επιτρέπει να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία, σε σύγκριση με το 44% της Gen Z και το 46% των millennials που αναφέρουν χαμηλή ψυχική ευημερία.

Προτίμηση στην εξειδίκευση

Καθώς οι εκπρόσωποι της Gen Z επανακαθορίζουν τις προτεραιότητές τους, για τις επιχειρήσεις η δημιουργία μιας «δεξαμενής» μελλοντικών στελεχών γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, γεγονός που οδηγεί σε δομικές αλλαγές και νέες προκλήσεις.

«Νομίζω ότι γι’ αυτή τη γενιά έχει μεγαλύτερο κύρος το να είσαι πραγματικά καλός σε αυτό που κάνεις, παρά το να έχεις ανθρώπους υπό την ευθύνη σου», λέει η Nora Jenkins Townson, ιδρύτρια της συμβουλευτικής ανθρώπινου δυναμικού Bright + Early. «Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες για τον κακό προϊστάμενο ή για ιδιαίτερα κατευθυντικές και αυταρχικές μορφές ηγεσίας, και πιστεύω ότι οι νεώτερες γενιές είναι πιο κριτικές απέναντι σε αυτό».

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και σε επιμέρους εθνικές έρευνες. Σύμφωνα με στοιχεία από έρευνα της Robert Half που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά τον Μάρτιο του 2025, περίπου οι μισοί εργαζόμενοι της Gen Z δεν επιθυμούν προαγωγή σε διοικητικούς ρόλους. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στις μεγαλύτερες γενιές, με το αμέσως επόμενο υψηλότερο να είναι 44% στη γενιά X. Από όσους δήλωσαν ότι προτιμούν να παραμείνουν σε μη διοικητικούς ρόλους, το 51% ανέφερε ότι έτσι μπορούν να διατηρήσουν την ισορροπία ζωής-εργασίας που έχουν σήμερα.

«Όταν παρατηρούν ανθρώπους σε ηγετικούς ρόλους, συνειδητοποιούν ότι αυτή η εύθραυστη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής μπορεί πολύ γρήγορα να διαταραχθεί όταν είσαι υπεύθυνος για άλλους», λέει η Parry από τη Robert Half Canada.

Έλλειμμα στελεχών

Με όλο και περισσότερους εργαζόμενους να επιλέγουν διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, η τεράστια έλλειψη υποψηφίων για διοικητικές θέσεις άρχισε να γίνεται αισθητή ήδη πριν από 10 χρόνια σε ανώτερα στελέχη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή τη τάση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με την έγκαιρη αναγνώριση ηγετικών χαρακτηριστικών νωρίς στην καριέρα των εργαζομένων και τη στήριξή τους με εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων.

«Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον για ηγετικούς ρόλους, γιατί νιώθουν ότι συχνά δεν εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους να γίνουν μάνατζερ ή ηγέτες ομάδων πριν βρεθούν ήδη στη θέση», λέει η Parry. «Αν αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους πρoτού ακόμα αναλάβουν αυτόν τον ρόλο, νομίζω ότι περισσότεροι θα ήταν πρόθυμοι να το δοκιμάσουν, επειδή θα ένιωθαν έτοιμοι και όχι ότι παίρνουν ρίσκο».

Για όσους προσώρας επιλέγουν να μην αναλάβουν διοικητικές ευθύνες, αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτό που τους ενδιαφέρει. «Όποιος δεν θέλει να προχωρήσει σε ηγετικούς ρόλους, πιθανότατα θα γίνει πιο εξειδικευμένος σε δεξιότητες και θα επικεντρωθεί σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα στον οποίο θέλει να ειδικευτεί — και τέτοιες ευκαιρίες σίγουρα υπάρχουν», λέει από την πλευρά του ο Char Stark, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού και ανάπτυξης στη Beacon HR.

Η αλλαγή οπτικής έχει ήδη οδηγήσει ορισμένες επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές, γράφει η moneysense, που παραθέτει τα συμπεράσματα από την καναδική έρευνα. Το 2023, η Shopify αναμόρφωσε το μοντέλο στελέχωσης και αμοιβών της, χωρίζοντας το προσωπικό σε δύο επαγγελματικές διαδρομές: μάνατζερ και «τεχνίτες», με ισοδύναμες αμοιβές και για τις δύο. Η εταιρεία είχε δηλώσει τότε ότι το μοντέλο θα ανταμείβει τους εργαζομένους για τον αντίκτυπό τους, ανεξάρτητα από το αν διοικούν ανθρώπους ή όχι, πηγαίνοντας κόντρα στην τάση να επιβραβεύονται μόνο οι μάνατζερ.

Πολλές μεγάλες εταιρείες το κάνουν αυτό «εδώ και αρκετό καιρό», σημειώνει η Parry, συμπεριλαμβανομένης της Robert Half, που – όπως λέει – επιτρέπει στους εργαζομένους να αποκτούν ανώτερους τίτλους, οι οποίοι όμως δεν συνδέονται πάντα με το διοικείν.

Και προσθέτει: «Νομίζω ότι οι επικεφαλής των επιχειρήσεων έχουν γίνει πλέον αρκετά διορατικοί και κατανοούν ότι για να κρατήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους ικανοποιημένο και με την αίσθηση ότι εξελίσσεται, πρέπει να δίνουν περισσότερες επιλογές – δεν μπορείς απλώς να προωθείς τους πάντες σε διοικητικές θέσεις».

Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Vita.gr
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1% «απάντησε» στο πτωτικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 1% «απάντησε» στο πτωτικό σερί

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Κίνα αξιολογεί την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και καλεί τις ΗΠΑ να άρουν τους «μονομερείς» δασμούς
«Εχουμε ενημερωθεί» 23.02.26

Κίνα καλεί ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η κινεζική κυβέρνηση «προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής
Ελλάδα 25.02.26

Ανεβάζει ντεσιμπέλ ο Ασλανίδης: Εγκάθετος ο Φλωρίδης, Νο1 εγκληματίας ο Καραμανλής

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης και τον πρώην υπουργό Μεταφορών και αναμένει μεγάλες κινητοποιήσεις ανήμερα της «μαύρης» επετείου της 28ης Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank
Πέμπτος χρόνος 25.02.26

Η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο με την Ουκρανία για όλο το 2026, σύμφωνα με στρατιωτικό think tank

Σύμφωνα με ανάλυση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο για πέμπτο έτος έχει μειωθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους ως λάφυρο στα χέρια κάποιων και όχι δίπλα στον πολίτη

«Είναι μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έκλεβε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις πάνω στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων», τόνισε η Όλγα Μαρκογιαννάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Επιβεβαίωση για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία – Νέα επίθεση Όρμπαν
Οι τελευταίες εξελίξεις 25.02.26

Επιβεβαίωση Ζελένσκι για συνομιλίες με ΗΠΑ πριν από την τριμερή συνάντηση με Ρωσία - Νέα επίθεση Όρμπαν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία και ΗΠΑ στη Γενεύη - Ο Ούγγρος ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επιτέθηκε σε Κίεβο, ΕΕ και ουγγρική αντιπολίτευση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Βουλή 25.02.26

Λιακούλη: Η κυβέρνηση «φακελώνει» με πρόσχημα τη διαφθορά – Κόλαφος η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«Το Δημόσιο ήδη καλείται από τη Δικαιοσύνη να αποζημιώσει τους απόδημους για την παραβίαση των δεδομένων τους και η ΝΔ έρχεται σήμερα να νομοθετήσει ένα μητρώο δήθεν για την παρακολούθηση της διαφθοράς», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία
Προδοσία, συνωμοσία, μαγεία 25.02.26

Ο Κάρολος Α’ δεν ήταν ο τελευταίος πριν τον Άντριου – 59 συλλήψεις μελών της βασιλικής οικογένειας στη βρετανική ιστορία

Από τον Κάρολο Α΄ μέχρι τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, η ιστορία της βρετανικής μοναρχίας μετρά 59 συλλήψεις μελών της. Η πρόσφατη υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό, αλλά υπαρκτό, μοτίβο κρίσεων στο Στέμμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της χώρας
«Αθώοι άμαχοι» 25.02.26

Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του

Σύνταξη
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Τέμπη: Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για τη «μαύρη» επέτειο – Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία
Δικαίωση! 25.02.26

Γενικός ξεσηκωμός το Σάββατο για την επέτειο των Τεμπών - Συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ με 24ωρη απεργία

«Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», αναφέρει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Κικίλιας: Όταν ένας πολιτικός αναλαμβάνει ένα έργο, οφείλει να το ολοκληρώνει

«Είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία, να μπορούν οι πολίτες να βλέπουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», με αφορμή την παράδοση 5 ταχύπλοων στην Πυροσβεστική

Σύνταξη
Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών
Νέα Αριστερά 25.02.26

Χαρίτσης από ΟΣΕ: Χρειαζόμαστε ενιαίο δημόσιο, ασφαλή σιδηρόδρομο, το χρωστάμε στα θύματα των Τεμπών

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών «η κατάσταση στον σιδηρόδρομο είναι ίδια και χειρότερη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 25.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση μετέτρεψε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από μέσο διαλεύκανσης σε μέσο συγκάλυψης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχείρησε να απομειώσει την αξία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα
Κάλλιο αργά 25.02.26

Μητσοτάκης από τον πλημμυρισμένο Έβρο: Έχουμε τέσσερα χρόνια για να τα κάνουμε αυτά τα έργα

«Η δική μας δουλειά τώρα είναι να κάνουμε τα έργα υποδομής, όχι ως προς την προστασία από τις πλημμύρες, αυτό είναι άλλης τάξης θέμα, αλλά να σιγουρευτούμε ότι τουλάχιστον θα έχουμε νερό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
