Πολλές είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι οι εργοδότες απολύουν περισσότερους εργαζόμενους της Gen Z από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Μήπως όμως βιάζονται ή δεν έχουν εκτιμήσει σωστά;

Η σχέση της Gen Z με τους εργοδότες δεν χρειάζεται να είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Αντίθετα, μπορεί να είναι ένας χώρος για απίστευτη ανάπτυξη και εξέλιξη.

Καθώς προχωράμε, οι πιο επιτυχημένοι εργοδότες θα είναι εκείνοι που θα ακούσουν αυτές τις νέες ιδέες της Gen Z και θα επιλέξουν να εξελιχθούν παράλληλα με αυτές.

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας βιώνει αυτή τη στιγμή μια σεισμική μετατόπιση, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην είσοδο μιας γενιάς που βλέπει «το γραφείο» μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα από τους προκατόχους της.

Μιλάμε, φυσικά, για τις εργασιακές προσδοκίες της Γενιάς Ζ. Γεννημένοι μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2010, αυτό το δημογραφικό στοιχείο είναι «το μέλλον» του εργατικού δυναμικού.

Αγκαλιάζοντας την ευελιξία, την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και την εργασία με γνώμονα τον σκοπό, οι εταιρείες δεν «εξυπηρετούν μόνο τους νέους» – χτίζουν έναν πιο ανθρώπινο, αποτελεσματικό και βιώσιμο χώρο εργασίας για όλους.

Η αλλαγή που βλέπουμε είναι μια αντανάκλαση ενός κόσμου που γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένος και πιο συνειδητός.

Ορίζοντας τις προσδοκίες εργασίας της Gen Z στη Σύγχρονη Εποχή

Για να κατανοήσουμε την τρέχουσα αγορά εργασίας, πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο προσδοκίες εργασίας της Γενιάς Ζ.

Σε αντίθεση με τη γενιά των Baby Boomer, η οποία συχνά έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αφοσίωση στην εργασία, ή τους Millennials , οι οποίοι γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού, η Γενιά Ζ, σύμφωνα με την ανάλυση του middleportal.com, εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» με μια παγκόσμια προοπτική.

Για αυτούς, η εργασία δεν είναι απλώς ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού ή ένας φυσικός χώρος στον οποίο πηγαίνει κανείς από την ηλικία των εννέα στην ηλικία των πέντε.

Αντίθετα, είναι μια επέκταση της ταυτότητας και των αξιών τους, που απαιτεί ένα επίπεδο ευελιξίας, ψηφιακής ολοκλήρωσης και κοινωνικής ευθύνης που πολλές παλαιές εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται να εφαρμόσουν.

Η γοητεία του ψηφιακού νομαδικού τρόπου ζωής

Μία από τις πιο σημαντικές επιθυμίες της Γενιάς Ζ είναι η ευελιξία του ψηφιακού νομαδικού τρόπου ζωής.

Έχοντας ενηλικιωθεί κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας που απέδειξε ότι η εργασία μπορεί να γίνει οπουδήποτε με σύνδεση Wi-Fi, πολλοί νέοι επαγγελματίες θεωρούν τον παραδοσιακό θάλαμο γραφείου ως έναν περιττό περιορισμό.

Εκτιμούν την αυτονομία να επιλέγουν το περιβάλλον τους, πιστεύοντας ότι η παραγωγικότητα πρέπει να μετράται με βάση την απόδοση και όχι με βάση τις ώρες που αφιερώνουν σε ένα γραφείο.

Για πολλούς, η δυνατότητα να ταξιδεύουν ή να εργάζονται από ένα τοπικό καφέ δεν είναι απλώς ένα προνόμιο – είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση για μια καλή ζωή.

Η ώθηση για ταχεία επαγγελματική εξέλιξη

Σε έναν κόσμο που ορίζεται από την άμεση ικανοποίηση και την «ιογενή» επιτυχία, η Gen Z φέρνει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας στους ρόλους της. Δεν ενδιαφέρεται να περάσει μια δεκαετία «πληρώνοντας τα οφειλόμενα» πριν δει μια προαγωγή.

Αυτή η απαίτηση για ταχεία επαγγελματική εξέλιξη συχνά συγκρούεται με τις παραδοσιακές εταιρικές κλίμακες που κινούνται με παγωμένο ρυθμό.

Για να διατηρήσουν αυτό το ταλέντο, οι εταιρείες διαπιστώνουν ότι πρέπει να παρέχουν σαφείς, αξιοκρατικές οδούς και συχνές ευκαιρίες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι προχωρούν συνεχώς προς τα εμπρός αντί να παραμένουν στάσιμοι.

Πλοηγηθείτε στις απαιτήσεις υψηλού αρχικού μισθού

Οι οικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του πληθωρισμού και του αυξανόμενου κόστους εκπαίδευσης, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απαιτήσεις αρχικού μισθού για τη Gen Z.

Είναι αξιοσημείωτα διαφανείς σχετικά με τις αμοιβές, συζητώντας συχνά ανοιχτά τις αποδοχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η γενιά βλέπει έναν υψηλό μισθό όχι μόνο ως ανταμοιβή για την εμπειρία, αλλά ως βάση για την επιβίωση και ως αντανάκλαση της αξίας που προσφέρουν μέσω των εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Οι εταιρείες που δεν προσφέρουν ανταγωνιστικές, διαφανείς κλίμακες αμοιβών συχνά χάνουν κορυφαία ταλέντα από πιο ευέλικτες νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα στην υποστήριξη ψυχικής υγείας

Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή στον χώρο εργασίας είναι η ανάδειξη της υποστήριξης ψυχικής υγείας σε κορυφαία προτεραιότητα.

Η Gen Z είναι η γενιά που τάσσεται περισσότερο υπέρ της θεραπείας μέχρι σήμερα και περιμένει από τους εργοδότες της να αναγνωρίσουν τις πιέσεις της σύγχρονης ζωής.

Αναζητούν εταιρείες που προσφέρουν ισχυρές ημέρες ψυχικής υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και μια κουλτούρα που αποστιγματίζει την επαγγελματική εξουθένωση.

Κατά την άποψή τους, μια εταιρεία που δεν ενδιαφέρεται για την ψυχολογική ευεξία των εργαζομένων της είναι μια εταιρεία που δεν αξίζει τον χρόνο τους.

Η μη διαπραγματεύσιμη ανάγκη για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Στενά συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία είναι η επιδίωξη μιας ισχυρής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Γενιά Ζ έχει παρατηρήσει την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι γονείς της και συλλογικά αποφασίζει να αποχωρήσει από την «κουλτούρα της ενασχόλησης με την εργασία».

Αναζητούν μια καριέρα που αφήνει χώρο για χόμπι, ξεκούραση και κοινωνικές συνδέσεις. Δεν πρόκειται για τεμπελιά. Πρόκειται για βιώσιμη παραγωγικότητα.

Είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσουν σε περιβάλλοντα που σέβονται τον χρόνο τους και τους ενθαρρύνουν να αποσυνδεθούν πλήρως όταν τελειώσει η εργάσιμη ημέρα.

Καθορισμός ορίων σχετικά με τις ώρες μετά την εργασία

Η κουλτούρα του «πάντα ενεργού» αποτελεί σημαντικό σημείο διαμάχης.

Η Gen Z είναι πολύ σταθερή όσον αφορά τον καθορισμό ορίων όσον αφορά την επικοινωνία εκτός ωραρίου.

Πιστεύουν ότι, εκτός εάν πρόκειται για πραγματική έκτακτη ανάγκη, τα email και τα μηνύματα μπορούν να περιμένουν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αυτός ο καθορισμός ορίων αποτελεί προστατευτικό μέτρο για την ψυχική τους υγεία και έναν τρόπο να διασφαλίσουν ότι έχουν μια ζωή εκτός της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Ο σεβασμός αυτών των ορίων είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης με το προσωπικό της Γενιάς Ζ.

Η αναζήτηση για ουσιαστικές και αποτελεσματικές εργασίες

Τέλος, στην καρδιά των εργασιακών προσδοκιών της Gen Z βρίσκεται η επιθυμία για ουσιαστικές και αποτελεσματικές εργασίες.

Ενδιαφέρονται λιγότερο για «πολυάσχολη εργασία» και επικεντρώνονται περισσότερο σε έργα όπου μπορούν να δουν τα άμεσα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Θέλουν να γνωρίζουν το «γιατί» πίσω από τις αναθέσεις τους.

Όταν η Γενιά Ζ αισθάνεται ότι η δουλειά της έχει σημασία και κάνει τη διαφορά – είτε για έναν πελάτη, την εταιρεία είτε για την κοινωνία – τα επίπεδα δέσμευσής τους εκτοξεύονται.

