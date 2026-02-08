newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Gen Z: Μισθός, υγεία και προσωπική ζωή – Όταν η γενιά αυτή μιλάει και ακούγεται, οι εργοδότες κερδίζουν
Διεθνής Οικονομία 08 Φεβρουαρίου 2026, 15:15

Gen Z: Μισθός, υγεία και προσωπική ζωή – Όταν η γενιά αυτή μιλάει και ακούγεται, οι εργοδότες κερδίζουν

Η Gen Z, οι γεννημένοι μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2010, είναι «το μέλλον» του εργατικού δυναμικού. 

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Πολλές είναι οι μελέτες που δείχνουν ότι οι εργοδότες απολύουν περισσότερους εργαζόμενους της Gen Z από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Μήπως όμως βιάζονται ή δεν έχουν εκτιμήσει σωστά;

Η σχέση της Gen Z με τους εργοδότες δεν χρειάζεται να είναι ένα πεδίο σύγκρουσης. Αντίθετα, μπορεί να είναι ένας χώρος για απίστευτη ανάπτυξη και εξέλιξη.

Καθώς προχωράμε, οι πιο επιτυχημένοι εργοδότες θα είναι εκείνοι που θα ακούσουν αυτές τις νέες ιδέες της Gen Z και θα επιλέξουν να εξελιχθούν παράλληλα με αυτές.

Ο σύγχρονος χώρος εργασίας βιώνει αυτή τη στιγμή μια σεισμική μετατόπιση, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην είσοδο μιας γενιάς που βλέπει «το γραφείο» μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα από τους προκατόχους της.

Μιλάμε, φυσικά, για τις εργασιακές προσδοκίες της Γενιάς Ζ. Γεννημένοι μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της δεκαετίας του 2010, αυτό το δημογραφικό στοιχείο είναι  «το μέλλον» του εργατικού δυναμικού.

Αγκαλιάζοντας την ευελιξία, την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και την εργασία με γνώμονα τον σκοπό, οι εταιρείες δεν «εξυπηρετούν μόνο τους νέους» – χτίζουν έναν πιο ανθρώπινο, αποτελεσματικό και βιώσιμο χώρο εργασίας για όλους.

Η αλλαγή που βλέπουμε είναι μια αντανάκλαση ενός κόσμου που γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένος και πιο συνειδητός.

Ορίζοντας τις προσδοκίες εργασίας της Gen Z στη Σύγχρονη Εποχή

Για να κατανοήσουμε την τρέχουσα αγορά εργασίας, πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε με τον όρο προσδοκίες εργασίας της Γενιάς Ζ.

Σε αντίθεση με τη γενιά των Baby Boomer, η οποία συχνά έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια και την αφοσίωση στην εργασία, ή τους Millennials , οι οποίοι γεφύρωσαν το χάσμα μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού, η Γενιά Ζ, σύμφωνα με την ανάλυση του middleportal.com, εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» με μια παγκόσμια προοπτική.

Για αυτούς, η εργασία δεν είναι απλώς ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού ή ένας φυσικός χώρος στον οποίο πηγαίνει κανείς από την ηλικία των εννέα στην ηλικία των πέντε.

Αντίθετα, είναι μια επέκταση της ταυτότητας και των αξιών τους, που απαιτεί ένα επίπεδο ευελιξίας, ψηφιακής ολοκλήρωσης και κοινωνικής ευθύνης που πολλές παλαιές εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται να εφαρμόσουν.

Η γοητεία του ψηφιακού νομαδικού τρόπου ζωής

Μία από τις πιο σημαντικές επιθυμίες της Γενιάς Ζ είναι η ευελιξία του ψηφιακού νομαδικού τρόπου ζωής.

Έχοντας ενηλικιωθεί κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας που απέδειξε ότι η εργασία μπορεί να γίνει οπουδήποτε με σύνδεση Wi-Fi, πολλοί νέοι επαγγελματίες θεωρούν τον παραδοσιακό θάλαμο γραφείου ως έναν περιττό περιορισμό.

Εκτιμούν την αυτονομία να επιλέγουν το περιβάλλον τους, πιστεύοντας ότι η παραγωγικότητα πρέπει να μετράται με βάση την απόδοση και όχι με βάση τις ώρες που αφιερώνουν σε ένα γραφείο.

Για πολλούς, η δυνατότητα να ταξιδεύουν ή να εργάζονται από ένα τοπικό καφέ δεν είναι απλώς ένα προνόμιο – είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση για μια καλή ζωή.

Η ώθηση για ταχεία επαγγελματική εξέλιξη

Σε έναν κόσμο που ορίζεται από την άμεση ικανοποίηση και την «ιογενή» επιτυχία, η Gen Z φέρνει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας στους ρόλους της. Δεν ενδιαφέρεται να περάσει μια δεκαετία «πληρώνοντας τα οφειλόμενα» πριν δει μια προαγωγή.

Αυτή η απαίτηση για ταχεία επαγγελματική εξέλιξη συχνά συγκρούεται με τις παραδοσιακές εταιρικές κλίμακες που κινούνται με παγωμένο ρυθμό.

Για να διατηρήσουν αυτό το ταλέντο, οι εταιρείες διαπιστώνουν ότι πρέπει να παρέχουν σαφείς, αξιοκρατικές οδούς και συχνές ευκαιρίες για αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, διασφαλίζοντας ότι οι νέοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι προχωρούν συνεχώς προς τα εμπρός αντί να παραμένουν στάσιμοι.

Πλοηγηθείτε στις απαιτήσεις υψηλού αρχικού μισθού

Οι οικονομικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του πληθωρισμού και του αυξανόμενου κόστους εκπαίδευσης, έχουν οδηγήσει σε σημαντικές απαιτήσεις αρχικού μισθού για τη Gen Z.

Είναι αξιοσημείωτα διαφανείς σχετικά με τις αμοιβές, συζητώντας συχνά ανοιχτά τις αποδοχές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η γενιά βλέπει έναν υψηλό μισθό όχι μόνο ως ανταμοιβή για την εμπειρία, αλλά ως βάση για την επιβίωση και ως αντανάκλαση της αξίας που προσφέρουν μέσω των εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Οι εταιρείες που δεν προσφέρουν ανταγωνιστικές, διαφανείς κλίμακες αμοιβών συχνά χάνουν κορυφαία ταλέντα από πιο ευέλικτες νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα στην υποστήριξη ψυχικής υγείας

Ίσως η πιο σημαντική αλλαγή στον χώρο εργασίας είναι η ανάδειξη της υποστήριξης ψυχικής υγείας σε κορυφαία προτεραιότητα.

Η Gen Z είναι η γενιά που τάσσεται περισσότερο υπέρ της θεραπείας μέχρι σήμερα και περιμένει από τους εργοδότες της να αναγνωρίσουν τις πιέσεις της σύγχρονης ζωής.

Αναζητούν εταιρείες που προσφέρουν ισχυρές ημέρες ψυχικής υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες συμβουλευτικής και μια κουλτούρα που αποστιγματίζει την επαγγελματική εξουθένωση.

Κατά την άποψή τους, μια εταιρεία που δεν ενδιαφέρεται για την ψυχολογική ευεξία των εργαζομένων της είναι μια εταιρεία που δεν αξίζει τον χρόνο τους.

Η μη διαπραγματεύσιμη ανάγκη για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Στενά συνδεδεμένη με την ψυχική υγεία είναι η επιδίωξη μιας ισχυρής ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η Γενιά Ζ έχει παρατηρήσει την επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν οι γονείς της και συλλογικά αποφασίζει να αποχωρήσει από την «κουλτούρα της ενασχόλησης με την εργασία».

Αναζητούν μια καριέρα που αφήνει χώρο για χόμπι, ξεκούραση και κοινωνικές συνδέσεις. Δεν πρόκειται για τεμπελιά. Πρόκειται για βιώσιμη παραγωγικότητα.

Είναι πιο πιθανό να ευδοκιμήσουν σε περιβάλλοντα που σέβονται τον χρόνο τους και τους ενθαρρύνουν να αποσυνδεθούν πλήρως όταν τελειώσει η εργάσιμη ημέρα.

Καθορισμός ορίων σχετικά με τις ώρες μετά την εργασία

Η κουλτούρα του «πάντα ενεργού» αποτελεί σημαντικό σημείο διαμάχης.

Η Gen Z είναι πολύ σταθερή όσον αφορά τον καθορισμό ορίων όσον αφορά την επικοινωνία εκτός ωραρίου.

Πιστεύουν ότι, εκτός εάν πρόκειται για πραγματική έκτακτη ανάγκη, τα email και τα μηνύματα μπορούν να περιμένουν μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αυτός ο καθορισμός ορίων αποτελεί προστατευτικό μέτρο για την ψυχική τους υγεία και έναν τρόπο να διασφαλίσουν ότι έχουν μια ζωή εκτός της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Ο σεβασμός αυτών των ορίων είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας υγιούς σχέσης με το προσωπικό της Γενιάς Ζ.

Η αναζήτηση για ουσιαστικές και αποτελεσματικές εργασίες

Τέλος, στην καρδιά των εργασιακών προσδοκιών της Gen Z βρίσκεται η επιθυμία για ουσιαστικές και αποτελεσματικές εργασίες.

Ενδιαφέρονται λιγότερο για «πολυάσχολη εργασία» και επικεντρώνονται περισσότερο σε έργα όπου μπορούν να δουν τα άμεσα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Θέλουν να γνωρίζουν το «γιατί» πίσω από τις αναθέσεις τους.

Όταν η Γενιά Ζ αισθάνεται ότι η δουλειά της έχει σημασία και κάνει τη διαφορά – είτε για έναν πελάτη, την εταιρεία είτε για την κοινωνία – τα επίπεδα δέσμευσής τους εκτοξεύονται.

Αγκαλιάζοντας την ευελιξία, την ευαισθητοποίηση για την ψυχική υγεία και την εργασία με γνώμονα τον σκοπό, οι εταιρείες δεν «εξυπηρετούν μόνο τους νέους» – χτίζουν έναν πιο ανθρώπινο, αποτελεσματικό και βιώσιμο χώρο εργασίας για όλους.

Η αλλαγή που βλέπουμε είναι μια αντανάκλαση ενός κόσμου που γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένος και πιο συνειδητός.

Καθώς προχωράμε, οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί θα είναι εκείνοι που θα ακούσουν αυτές τις νέες φωνές και θα επιλέξουν να εξελιχθούν παράλληλα με αυτές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και χρέη – «Δεν θα είναι βόλτα στο δάσος για τον Μητσοτάκη οι εκλογές»

Εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, εξαπέλυσαν πυρά στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος - Αναφορά έγινε και στο «υπό διαμόρφωση πολιτικό σκηνικό», τι ειπώθηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σύνταξη
Χαμάς: Ηγετικό στέλεχος λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της
«Αντίσταση στην κατοχή» 08.02.26

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς λέει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της

«Η ποινικοποίηση της αντίστασης και των όπλων της και αυτών που την πραγματοποιούν είναι κάτι που δεν πρέπει να δεχθούμε», δήλωσε ο Χάλεντ Μεσάαλ από τη Χαμάς

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο