Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 14:55
Αίσιο τέλος στην Πολεοδομία - Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε να πέσει
«Η πληρωμή απορρίφθηκε» είναι το νέο… ρεφρέν της Gen Z
Διεθνής Οικονομία 15 Ιανουαρίου 2026 | 15:24

«Η πληρωμή απορρίφθηκε» είναι το νέο… ρεφρέν της Gen Z

Οι αρνήσεις πληρωμών πλήττουν τη Gen Z πιο σκληρά από οποιαδήποτε άλλη γενιά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Spotlight

Είναι γνωστό ότι η Gen Ζ περνάει οικονομικά πιο δύσκολες στιγμές από την άμεση προκάτοχό της, τη γενιά των millennials αλλά και τις προηγούμενες γενιές.

Οι καταναλωτές της Γενιάς Ζ έχουν δει τα οικονομικά τους να επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία και τις συνέπειές της, ακόμη περισσότερο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι millennials ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ξοδεύουν επίσης περισσότερα για είδη πρώτης ανάγκης από ό,τι οι millennials στην ίδια ηλικία, ενώ έχουν περισσότερα χρέη κάθε είδους, όπως πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά δάνεια, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.

«Η πληρωμή απορρίφθηκε» είναι το νέο ρεφρέν της Gen Z

Είτε πρόκειται για προγράμματα ασφάλειας είτε για την αγορά φαγητού, οι ενήλικες καταναλωτές ηλικίας περίπου 18-29 ετών έχουν βιώσει την απόρριψη πληρωμών η οποία έχει γίνει μια συνηθισμένη απογοήτευση.

Ένας στους 4 της Gen Z αναφέρει ότι μια αγορά που προσπάθησε να κάνει με την πιστωτική του κάρτα, τη χρεωστική του κάρτα ή το ψηφιακό του πορτοφόλι απορρίφθηκε τον τελευταίο μήνα.

Το μέσο ποσό: 263 δολάρια, το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά και πέντε φορές το ποσό των 53 δολαρίων για τους boomers και τους ηλικιωμένους.

Για την τελευταία έκδοση της έκθεσης: «Πώς ψωνίζουν και πληρώνουν οι άνθρωποι», η PYMNTS Intelligence διεξήγαγε έρευνα σε 2.108 ενήλικες καταναλωτές στις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Νοεμβρίου και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Κατά μέσο όρο, σχεδόν 1 στους 7, ή το 15%, όλων των καταναλωτών παρουσίασαν μείωση πληρωμών κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου αγορών.

Το ποσοστό 1 στους 4 για τους αγοραστές της Γενιάς Ζ σημαίνει ότι έχουν δύο τρίτα περισσότερες πιθανότητες από τον μέσο αγοραστή (και περίπου έξι φορές περισσότερες από τον τυπικό baby boomer) να μην πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.

Συνολικά, το 7% των καταναλωτών υπέστησαν απόρριψη πληρωμής στην τελευταία τους αγορά τροφίμων ή λιανικής από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Σχεδόν 1 στους 6, ή 17 %, είδε την πληρωμή του να απορρίπτεται στο Amazon Whole Foods. Περίπου το 12% που ψώνιζε τρόφιμα δέχτηκε απόρριψη, όπως και το 4% που προσπαθούσε να πληρώσει για μη είδη παντοπωλείου.

«Καμία πώληση»

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να πληρώσουν, η ετυμηγορία «μη πώληση» θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί για διάφορους λόγους.

Ο πιο προφανής είναι η ανεπαρκής τραπεζική χρηματοδότηση για την κάλυψη μιας αγοράς με χρεωστική κάρτα. Αυτό το εμπόδιο βρίσκεται πίσω από το 27% όλων των απορρίψεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων 4 στις 10 απορρίψεις για τους boomers.

Περιέργως, αυτό προκαλεί προβλήματα σε λιγότερους από 2 στους 10 (18%) της γενιάς Z, παρόλο που συχνά έχουν θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου με χαμηλότερες αποδοχές. Αντ’ αυτού, οι νεότεροι ενήλικες αγοραστές αντιμετωπίζουν διαφορετικά σφάλματα.

Επειδή βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ακόμη χτίζουν το πιστωτικό τους προφίλ, οι άνθρωποι της γενιάς Z μπορεί να έχουν χαμηλότερα όρια δαπανών στις πιστωτικές τους κάρτες και να τα υπερβαίνουν όταν προσπαθούν αλλά δεν καταφέρνουν να αγοράσουν τον καινούργιο καναπέ.

Είναι περισσότερο από διπλάσιες πιθανότητες από τους boomers να πουν ότι η τελευταία τους μείωση πληρωμής οφειλόταν στο ότι δεν είχαν αρκετά διαθέσιμα χρήματα για να ξοδέψουν στην πιστωτική τους κάρτα.

Αμφιλεγόμενες αγορές;

Εν τω μεταξύ, σχεδόν 3 στους 10 καταναλωτές στην έρευνα PYMNTS δήλωσαν ότι η τελευταία λιανική πληρωμή τους δεν πραγματοποιήθηκε επειδή η τράπεζα επισήμανε τη συναλλαγή ως ύποπτη.

Εξίσου πολλοί δήλωσαν ότι η πληρωμή τους απορρίφθηκε επειδή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πίσω από την κάρτα τους έκρινε την αγορά «ασυνήθιστα μεγάλη» με βάση τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Σχεδόν 3 στους 10 (27%) των οποίων η πρόσφατη πληρωμή απορρίφθηκε, κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα επειδή εισήγαγαν λανθασμένα τον κωδικό PIN τους ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Μόνο το 8% των boomers και της Gen Z με απορρίψεις πληρωμών έκαναν λάθος σε αυτό το κομμάτι.

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

Τράπεζες
Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

Moody’s: Ισχυρή η επόμενη διετία για τις ελληνικές τράπεζες

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Κατά 184% 14.01.26

Βουλγαρία: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών στο Χρηματιστήριο, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη

Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; – 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; – 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Σύνταξη
Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 15.01.26

«Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές» - Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, έχει αυξήσει πάρα πολύ και τη ζήτηση υπηρεσιών για χημειοθεραπείες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που δέχονται ασθενείς και εκτός Κρήτη

Σύνταξη
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
Δεν κάνουν πίσω 15.01.26

Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους - Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ
Σχολείο βαρβαρότητας 15.01.26

Η αποικιοκρατία δεν τελείωσε ποτέ

Η έκδοση και στα ελληνικά του κλασικού κειμένου του Αιμέ Σεζαίρ υπογραμμίζει ότι η αποικιοκρατία δεν αφορά το παρελθόν αλλά το παρόν μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ
Κατάθεση Influencer 15.01.26

Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά - Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

«Είναι η φίλη του Ιμάμογλου» λέει influencer που επίσης συνελήφθη στην Τουρκία - Παλαιότερα, η Τσαϊργκάν είχε δηλώσει ότι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές στο κινητό της είναι ο Ιμάμογλου

Σύνταξη
