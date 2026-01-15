Είναι γνωστό ότι η Gen Ζ περνάει οικονομικά πιο δύσκολες στιγμές από την άμεση προκάτοχό της, τη γενιά των millennials αλλά και τις προηγούμενες γενιές.

Οι καταναλωτές της Γενιάς Ζ έχουν δει τα οικονομικά τους να επηρεάζονται σημαντικά από την πανδημία και τις συνέπειές της, ακόμη περισσότερο από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι millennials ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ξοδεύουν επίσης περισσότερα για είδη πρώτης ανάγκης από ό,τι οι millennials στην ίδια ηλικία, ενώ έχουν περισσότερα χρέη κάθε είδους, όπως πιστωτικές κάρτες, δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά δάνεια, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό.

«Η πληρωμή απορρίφθηκε» είναι το νέο ρεφρέν της Gen Z

Είτε πρόκειται για προγράμματα ασφάλειας είτε για την αγορά φαγητού, οι ενήλικες καταναλωτές ηλικίας περίπου 18-29 ετών έχουν βιώσει την απόρριψη πληρωμών η οποία έχει γίνει μια συνηθισμένη απογοήτευση.

Ένας στους 4 της Gen Z αναφέρει ότι μια αγορά που προσπάθησε να κάνει με την πιστωτική του κάρτα, τη χρεωστική του κάρτα ή το ψηφιακό του πορτοφόλι απορρίφθηκε τον τελευταίο μήνα.

Το μέσο ποσό: 263 δολάρια, το μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη γενιά και πέντε φορές το ποσό των 53 δολαρίων για τους boomers και τους ηλικιωμένους.

Για την τελευταία έκδοση της έκθεσης: «Πώς ψωνίζουν και πληρώνουν οι άνθρωποι», η PYMNTS Intelligence διεξήγαγε έρευνα σε 2.108 ενήλικες καταναλωτές στις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες εβδομάδες του Νοεμβρίου και την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Κατά μέσο όρο, σχεδόν 1 στους 7, ή το 15%, όλων των καταναλωτών παρουσίασαν μείωση πληρωμών κατά τις τελευταίες 30 ημέρες, στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου αγορών.

Το ποσοστό 1 στους 4 για τους αγοραστές της Γενιάς Ζ σημαίνει ότι έχουν δύο τρίτα περισσότερες πιθανότητες από τον μέσο αγοραστή (και περίπου έξι φορές περισσότερες από τον τυπικό baby boomer) να μην πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.

Συνολικά, το 7% των καταναλωτών υπέστησαν απόρριψη πληρωμής στην τελευταία τους αγορά τροφίμων ή λιανικής από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Σχεδόν 1 στους 6, ή 17 %, είδε την πληρωμή του να απορρίπτεται στο Amazon Whole Foods. Περίπου το 12% που ψώνιζε τρόφιμα δέχτηκε απόρριψη, όπως και το 4% που προσπαθούσε να πληρώσει για μη είδη παντοπωλείου.

«Καμία πώληση»

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να πληρώσουν, η ετυμηγορία «μη πώληση» θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί για διάφορους λόγους.

Ο πιο προφανής είναι η ανεπαρκής τραπεζική χρηματοδότηση για την κάλυψη μιας αγοράς με χρεωστική κάρτα. Αυτό το εμπόδιο βρίσκεται πίσω από το 27% όλων των απορρίψεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων 4 στις 10 απορρίψεις για τους boomers.

Περιέργως, αυτό προκαλεί προβλήματα σε λιγότερους από 2 στους 10 (18%) της γενιάς Z, παρόλο που συχνά έχουν θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου με χαμηλότερες αποδοχές. Αντ’ αυτού, οι νεότεροι ενήλικες αγοραστές αντιμετωπίζουν διαφορετικά σφάλματα.

Επειδή βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ακόμη χτίζουν το πιστωτικό τους προφίλ, οι άνθρωποι της γενιάς Z μπορεί να έχουν χαμηλότερα όρια δαπανών στις πιστωτικές τους κάρτες και να τα υπερβαίνουν όταν προσπαθούν αλλά δεν καταφέρνουν να αγοράσουν τον καινούργιο καναπέ.

Είναι περισσότερο από διπλάσιες πιθανότητες από τους boomers να πουν ότι η τελευταία τους μείωση πληρωμής οφειλόταν στο ότι δεν είχαν αρκετά διαθέσιμα χρήματα για να ξοδέψουν στην πιστωτική τους κάρτα.

Αμφιλεγόμενες αγορές;

Εν τω μεταξύ, σχεδόν 3 στους 10 καταναλωτές στην έρευνα PYMNTS δήλωσαν ότι η τελευταία λιανική πληρωμή τους δεν πραγματοποιήθηκε επειδή η τράπεζα επισήμανε τη συναλλαγή ως ύποπτη.

Εξίσου πολλοί δήλωσαν ότι η πληρωμή τους απορρίφθηκε επειδή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πίσω από την κάρτα τους έκρινε την αγορά «ασυνήθιστα μεγάλη» με βάση τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Σχεδόν 3 στους 10 (27%) των οποίων η πρόσφατη πληρωμή απορρίφθηκε, κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα επειδή εισήγαγαν λανθασμένα τον κωδικό PIN τους ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Μόνο το 8% των boomers και της Gen Z με απορρίψεις πληρωμών έκαναν λάθος σε αυτό το κομμάτι.