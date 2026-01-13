newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.01.2026 | 15:31
Συναγερμός στο νοσοκομείο Βόλου – Άνδρας απειλεί να πέσει στο κενό
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομία: Από τους Baby Boomers στην Gen Z – Πώς επενδύει τα χρήματά της η κάθε γενιά
Διεθνής Οικονομία 13 Ιανουαρίου 2026 | 14:40

Οικονομία: Από τους Baby Boomers στην Gen Z – Πώς επενδύει τα χρήματά της η κάθε γενιά

Οι εμπειρίες που έχει η κάθε γενιά, διαμορφώνουν την οπτική για τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών για τον πλούτο, τον κίνδυνο και τις επενδύσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Spotlight

Κάθε γενιά έχει μια ξεχωριστή σχέση με τα χρήματα και κατ΄επέκταση με τις επενδύσεις η οποία διαμορφώνεται από τον κόσμο στον οποίο μεγάλωσε.

Οι baby boomers είδαν την άνοδο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. Η Γενιά Ζ μεγάλωσε εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζει τη ζωή πριν από από αυτό.

Οι εμπειρίες μας διαμορφώνουν την οπτική μας για τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών μας για τον πλούτο, τον κίνδυνο και τις επενδύσεις. Αυτές οι γενεαλογικές προοπτικές δεν επηρεάζουν μόνο τις στάσεις μας – επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας με τα χρήματα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι διαφορετικές γενιές να μην επενδύουν απλώς διαφορετικά, αλλά συχνά να εκτιμούν λανθασμένα τον κίνδυνο με διαφορετικούς τρόπους. Η κατανόηση αυτών των τάσεων έχει σημασία σε έναν κόσμο όπου οι δομές της αγοράς, οι πολιτικές αντιδράσεις και οι μακροχρόνιες υποθέσεις αμφισβητούνται.

Η γενιά των baby boomers: Η σταθερότητα ως στρατηγική και η ευθύνη

Οι baby boomers ενηλικιώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ασυνήθιστες οικονομικές επεκτάσεις στην ιστορία. Έγιναν μάρτυρες της ανόδου των μεταπολεμικών θεσμών, της παγκοσμιοποίησης, μιας σαραντάχρονης πτώσης των επιτοκίων και μιας αδιάκοπης ανατίμησης των κατοικιών και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η σταθερότητα, οι θεσμοί και η συνέχεια έγιναν συνώνυμα της ασφάλειας.

Σήμερα, οι boomers εξακολουθούν να κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο του πλούτου των νοικοκυριών, ενισχύοντας μια προκατάληψη υπέρ της διατήρησης όσων λειτουργούσαν στο παρελθόν. Από επενδυτικής άποψης, αυτό συχνά μεταφράζεται σε χαρτοφυλάκια που βασίζονται σε γνωστά ανοίγματα: μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ομόλογα μακράς διάρκειας και στρατηγικές εισοδήματος σχεδιασμένες για έναν κόσμο με αποπληθωρισμό.

Ο κίνδυνος εδώ δεν είναι η απερισκεψία, αλλά ο εφησυχασμός και η απροθυμία να αποδεχτούν την αλλαγή. Το πρόβλημα είναι ότι καθώς οι επενδυτές γερνούν, οι πεποιθήσεις σκληραίνουν. Αυτή είναι μια επικίνδυνη προσέγγιση σε ένα περιβάλλον που ορίζεται από την αστάθεια του πληθωρισμού, τον γεωπολιτικό κατακερματισμό και την επιθετική δημοσιονομική και νομισματική παρέμβαση.

Η γενιά στην οποία γεννηθήκατε ασκεί ισχυρή επιρροή στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο, την εξουσία και την ίδια την αλλαγή.

Η αλλαγή γίνεται άβολη, αν και ποτέ αδύνατη. Η αναδιαμόρφωση δεν απαιτεί την εγκατάλειψη της δομής, αλλά απλώς τη χαλάρωση της, επιτρέποντας στα χαρτοφυλάκια να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται αντί να υπερασπίζονται ξεπερασμένες υποθέσεις.

Γενιά Χ: Αντιφρονούντες εκ φύσεως

Η Γενιά Χ συχνά παραβλέπεται, ωστόσο στις επενδύσεις μπορεί να είναι η πιο ψυχολογικά ξεχωριστή ομάδα. Μεγαλωμένη εν μέσω αυξανόμενων ποσοστών διαζυγίων, μειωμένης εμπιστοσύνης στους θεσμούς και πρώιμου εκδημοκρατισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, η Γενιά Χ έμαθε νωρίς την ανεξαρτησία: Κάνε το δικό σου, μην εμπιστεύεσαι το πλήθος και μην αμφισβητείς τη βεβαιότητα.

Παράλληλα με αυτό ήρθε και η αποστροφή για τους επιβαλλόμενους κανόνες και τα άκαμπτα πλαίσια. Η εξουσία ήταν κάτι που έπρεπε να αμφισβητηθεί· η αυτοδυναμία, η ασφαλέστερη οδός.

Αυτός ο σκεπτικισμός φέρει μια αντίφαση. Ενώ η Γενιά Χ αντιστέκεται στη δομή σε ήρεμες αγορές, η ύπαρξη κάποιας δομής καθίσταται απαραίτητη κατά τη διάρκεια αναταραχής. Όταν οι αφηγήσεις καταρρέουν και η αστάθεια κορυφώνεται, η ύπαρξη ενός συστήματος, μιας διαδικασίας ή ενός εγχειριδίου στρατηγικής συχνά διαχωρίζει την ανθεκτικότητα από την συναισθηματική συνθηκολόγηση.

Οι επενδυτές της Γενιάς Χ τείνουν να αμφισβητούν τις αποτιμήσεις νωρίτερα, να αποφεύγουν τις συναλλαγές με μεγάλο όγκο συναλλαγών και να ανακατανέμουν το κεφάλαιο πριν από τα σημεία καμπής.

Για τη Γενιά Χ, το ρίσκο δεν είναι ο εφησυχασμός, αλλά η αντανακλαστική αντίθεση: η σύγχυση του σκεπτικισμού με την ικανότητα συγχρονισμού και της ανεξαρτησίας με την ανοσία στην ορμή.

Η αντιπαράθεση είναι ένα ισχυρό πλεονέκτημα, αλλά μόνο όταν συνδυάζεται με ταπεινότητα και δομή.

Millennials: Κανόνες, συστήματα και η ψευδαίσθηση του ελέγχου

Οι millennials εισήλθαν στην ενηλικίωση κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης και αντιμετώπισαν ένα ακόμη συστημικό σοκ λίγο περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα.

Ωστόσο, παραδόξως, έχουν επίσης ζήσει σε αγορές που ορίζονται από μέτρα ασφαλείας, ποσοτική χαλάρωση και ραγδαίες ανακάμψεις.

Αυτή η γενιά είναι αρκετά παρόμοια με τη γενιά των boomer, συχνά προτιμώντας συστήματα που υπόσχονται προστασία: επενδύσεις βασισμένες σε κανόνες, παθητικές στρατηγικές, αυτοματοποιημένα χαρτοφυλάκια και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες για την αφαίρεση του συναισθήματος από τις αποφάσεις.

Οι millennials ήταν η πρώτη γενιά που υιοθέτησε ευρέως τις παθητικές επενδύσεις και τη ρομποτική συμβουλευτική ως προεπιλεγμένα πλαίσια, μια μετατόπιση που έχει καταγραφεί στο ακαδημαϊκό έργο.

Ενώ μια τέτοια πειθαρχία αποτελεί πλεονέκτημα, η υπερβολική εξάρτηση από προκαθορισμένα μοντέλα μπορεί να δημιουργήσει τυφλά σημεία όταν αλλάζουν τα καθεστώτα.

Όταν ο πληθωρισμός επιστρέφει, οι συσχετίσεις μετατοπίζονται ή η ηγεσία περιορίζεται, τα άκαμπτα συστήματα μπορούν να καθυστερήσουν την απαραίτητη προσαρμογή, ενισχύοντας μερικές φορές τις απώλειες αντί να τις περιορίζουν. Ο κίνδυνος για τους millennials δεν είναι η υπερβολική διαπραγμάτευση. Είναι η υποαντίδραση, η παραμονή σε πλαίσια που έχουν κατασκευαστεί για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια.

Γενιά Ζ: Επενδύοντας χωρίς πίστη στο μέλλον

Καμία γενιά δεν αντιμετωπίζει πιο απότομο σημείο εκκίνησης από τη γενιά Ζ.

Αντιμετωπίζουν ιστορικά υψηλό κόστος στέγασης, διευρυνόμενη ανισότητα πλούτου και έξοδα διαβίωσης που έχουν σταθερά ξεπεράσει την αύξηση των μισθών. Ένα αυξανόμενο ποσοστό πιστεύει ότι μπορεί να μην αντέξουν ποτέ την οικονομική δυνατότητα ενός σπιτιού, αναδιαμορφώνοντας όχι μόνο τις προσδοκίες για τον τρόπο ζωής αλλά και την ίδια την οικονομική συμπεριφορά.

Ακόμα και η ενοικίαση έχει γίνει ολοένα και πιο τιμωρητική, με το κόστος στέγασης να καταναλώνει πλέον ένα υπερμεγέθες μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος για πολλούς νεότερους εργαζόμενους.

Η απώλεια κεφαλαίου στα πρώτα χρόνια μιας επενδυτικής ζωής αφαιρεί αθόρυβα το πιο ισχυρό πλεονέκτημα που θα έπρεπε να έχει αυτή η γενιά Ζ.

Αυτή είναι μια γενιά στην οποία επίσης ειπώθηκε επανειλημμένα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν ο πιο σίγουρος δρόμος προς τη σταθερότητα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο άνιση.

Πολλοί πρόσφατοι απόφοιτοι ανακαλύπτουν ότι η σταθερή, καλά αμειβόμενη απασχόληση δεν είναι ούτε άμεση ούτε εγγυημένη, αφήνοντας τα βάρη του φοιτητικού χρέους να αναιρούνται από τις αβέβαιες προοπτικές εισοδήματος.

Όταν οι παραδοσιακές οδοί προς την οικονομική ασφάλεια φαίνονται μπλοκαρισμένες, η αντίληψη του κινδύνου αλλάζει ριζικά. Η αργή, σταδιακή ανατοκιστική αύξηση μπορεί να φαίνεται άσχετη όταν η απόσταση από τη σταθερότητα φαίνεται ανυπέρβλητη.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι νέοι επενδυτές στρέφονται προς τη μόχλευση, τις βραχυπρόθεσμες επιλογές και τις εξαιρετικά κερδοσκοπικές συναλλαγές — στρατηγικές που υπόσχονται γρήγορο μετασχηματισμό· μια γρήγορη νίκη αντί για σταδιακή πρόοδο.

Τα κρυπτονομίσματα είναι μια κοινή πρώτη επαφή και το YouTube και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων πηγών τους για να μάθουν για τις επενδύσεις. Η ειρωνεία, φυσικά, είναι ότι αυτές οι προσεγγίσεις ενέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο μόνιμης απώλειας κεφαλαίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

Deals: Με φόρα από το 2025 το ποδαρικό του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Η διατροφική πυραμίδα «ανάποδα» – Τι αλλάζει με τις νέες συστάσεις των ΗΠΑ

Economy
Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

Ελληνικό 10ετές ομόλογο: Προσφορές πάνω από 51 δισ. ευρώ

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ισχυρές προοπτικές 12.01.26

Δυναμική εκκίνηση της Wall το 2026, φόβοι για τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα έχουν ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, οι μετοχές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει την αβεβαιότητα και η Wall Street ξεκίνησε δυναμικά.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης
Outsourcing 12.01.26

Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της; Αυτές είναι οι χώρες της ΕΕ που χάνουν θέσεις εργασίας λόγω εξωτερικής ανάθεσης

Η μετακίνηση των θέσεων εργασίας στο εξωτερικό εξοικονομεί χρήματα, αλλά σημαίνει επίσης την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων στην εγχώρια αγορά της ΕΕ. Ποιες χώρες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανισορροπία;

Σύνταξη
Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι
«Θλιβερό θέαμα» 11.01.26

Economist: Η Γαλλία παρέλυσε… και φταίνε όλοι

Με ένα αιχμηρό δημοσίευμα ο Economist στρέφεται εναντίον όλων των Γάλλων ανεξαιρέτως για την πολιτική και οικονομική περιδίνηση που έχει εισέλθει η Γαλλία μετά το 2023.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»
Μπάσκετ 13.01.26

Φουρνιέ: «Περιμένουμε μία δύσκολη μάχη με την Παρτιζάν – Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις εκεί»

Ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν (14/1, 20:30) και τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι αναμένουν μία δύσκολη μάχη.

Σύνταξη
Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν
Επιβολή στρατιωτικού νόμου 13.01.26

Ο εισαγγελέας της Νότιας Κορέας ζητά την θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο, για πρώτη φορά στη Νότια Κορέα από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του Τσουν Ντου-Χουάν το 1980

Σύνταξη
Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα
«Συστημικό πρόβλημα» 13.01.26

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ: «800 εκατ. από 64 δράσεις ΕΣΠΑ για ΜμΕ, μηδέν ευρώ δαπάνη – Είναι σκοπιμότητα, όχι ανικανότητα

Πολλές δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν τις ΜμΕ, παραμένουν σε πλήρη ακινησία,«καθώς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ», καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu
Κίνα 13.01.26

Μικρά και μεγάλα τέρατα: ΜΚΟ καταγγέλλει εκμετάλλευση σε εργοστάσιο παραγωγής Labubu

Μια ΜΚΟ για τα εργασιακά δικαιώματα αναφέρει ότι βρήκε στοιχεία για εκμετάλλευση εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού της Labubus, των γούνινων παιχνιδιών που κατέκτησαν τον κόσμο το 2025

Σύνταξη
Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Καρφιά για τους απόντες από τον Μητσοτάκη, με υποσχετικές για το μέλλον «γλυκαίνει» τους παρόντες

«Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρεώνοντας σε όσους δεν πήγαν και ιδιοτελείς σκοπούς. «Είμαστε εδώ να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν», είπε, χωρίς να αφήνει περιθώρια, ενώ μοιράζει υποσχετικές για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών
Επικαιρότητα 13.01.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Προαιρετική» διαφάνεια και υποχρεωτική συσκότιση – «Στον αέρα» οι πληρωμές των αγροτών

«Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα πλήρη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της επιστολής παραίτησης του ορκωτού λογιστή»

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική
Culture Live 13.01.26

Ο 16χρονος μαθητής που κατέκτησε Χρυσή Σφαίρα – Ο Όουεν Κούπερ ήρθε για να αλλάξει την υποκριτική

Ο Όουεν Κούπερ στεκόταν καταμεσής της σκηνής των Χρυσών Σφαιρών, μπροστά στην ελίτ του Χόλιγουντ, λέγοντας ότι η εμπειρία «του φαινόταν απλά εξωπραγματική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Ξύλο σε αγώνα πρωταθλήματος Νέων στην Ισπανία – Εισέβαλαν στο γήπεδο και οι γονείς! (vids)

Ντροπιαστικές εικόνες για το ισπανικό ποδόσφαιρο σε αγώνα ομάδων νέων στη Γρανάδα, όταν ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε ρινγκ μετά από συμπλοκή των παικτών και την ταυτόχρονη είσοδο των γονιών στον αγωνιστικό χώρο...

Σύνταξη
Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ
Ουπς 13.01.26

Τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκαν ως διαδηλώσεις στο Ιράν – Απίστευτη γκάφα στο δελτίο της ΕΡΤ

Την περασμένη Κυριακή το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ έδειξε εικόνες από τα επεισόδια μετά τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Νοέμβριο ως διαδηλώσεις στο Ιράν. Και οι αντιδράσεις δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας
Κόσμος 13.01.26

Ποινική έρευνα για τον θάνατο εννέα βρεφών σε νοσοκομείο της Σιβηρίας

Το νοσοκομείο δήλωσε ότι έχει νοσηλεύσει 32 μωρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας από την 1η Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των 17, που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση με «σοβαρές ενδομήτριες λοιμώξεις»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο