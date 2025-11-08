newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
Από τους Boomer μέχρι την Gen Z: Πώς σκέφτεται τα χρήματα η κάθε γενιά
Διεθνής Οικονομία 08 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Πώς βλέπει και πώς χειρίζεται τα χρήματα η κάθε γενιά;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι όταν σκέφτεστε τα χρήματα, έχετε διαφορετική άποψη από τους γονείς σας. Ή τους παππούδες σας. Ίσως έχετε παρατηρήσει ακόμη ότι καθώς τα παιδιά σας μεγαλώνουν, φαίνεται να έχουν και αυτά με την σειρά τους, διαφορετικές ιδέες για τα χρήματα από εσάς.

Άνθρωποι από διαφορετικές γενιές τείνουν να βλέπουν τα χρήματα διαφορετικά και οι απόψεις τους διαμορφώνονται από εμπειρίες ζωής μοναδικές για την ηλικιακή τους ομάδα. Ας δούμε τις οικονομικές συνήθειες και τις απόψεις των γενεών…

Πώς βλέπει η κάθε γενιά τα χρήματα; Τι ακριβώς είναι οι γενεαλογικές αλλαγές και γιατί είναι σημαντικές; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των παλαιότερων και των νέων γενεών;

Κάθε γενιά βλέπει τα χρήματα με τον δικό της τρόπο

Η γενιά Z και οι Millennials προτιμούν την άνεση, την ψηφιακή πρόσβαση και τις ηθικές επιλογές στον τρόπο που ξοδεύουν και επενδύουν.

Οι Boomers και η γενιά X, από την άλλη πλευρά, εκτιμούν την ασφάλεια, τις προσωπικές σχέσεις και τη σταθερή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Αυτές οι μεταβαλλόμενες συμπεριφορές μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν τραπεζικές συναλλαγές, επενδύουν και χτίζουν το οικονομικό τους μέλλον.

Τι ακριβώς είναι οι γενεαλογικές αλλαγές και γιατί είναι σημαντικές

Μια γενεαλογική μετατόπιση σημαίνει αλλαγές στις αξίες, τις συνήθειες και τις στάσεις καθώς η μία γενιά αντικαθιστά μια άλλη.

Διαμορφώνει τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται και ζουν.

Αυτές οι μετατοπίσεις επηρεάζουν τον τρόπο που αποταμιεύουμε, ξοδεύουμε, εργαζόμαστε και επενδύουμε. Με λίγα λόγια, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία προχωρά με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί δεν ενεργούμε πάντα ορθολογικά

Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική εξετάζει πώς τα συναισθήματα και οι προσωπικές προκαταλήψεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις.

Συναισθήματα όπως ο φόβος, η απληστία ή η υπερβολική αυτοπεποίθηση συχνά καθοδηγούν τις επενδυτικές επιλογές. Όλοι επηρεάζονται από αυτά τα συναισθήματα, αλλά κάθε γενιά αντιδρά διαφορετικά.

Οι αντιδράσεις τους εξαρτώνται από τις εμπειρίες και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη ζωή τους.

Πώς σκέφτεται κάθε ηλικιακή ομάδα για τα χρήματα

Οι Baby Boomers (1946–1964): Εκτιμούν την ασφάλεια και το σταθερό εισόδημα.

Γενιά X (1965–1980): Προτιμούν τη διαφοροποίηση και την ανεξαρτησία.

Millennials (1981–1996): Γίνονται ψηφιακοί και επενδύουν με σκοπό.

Γενιά Z (1997–2012): Προσανατολισμένοι στην τεχνολογία, προσεκτικοί και επικεντρωμένοι στην αποταμίευση.

Νεότερες γενιές: Ψηφιακά ιθαγενείς με συνείδηση

Οι millennials και η γενιά Z έχουν μεγαλώσει σε έναν ψηφιακό κόσμο εφαρμογών και άμεσων πληρωμών. Αναζητούν διαφάνεια, χαμηλό κόστος και κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές σε οικονομικά ζητήματα.

Είτε πρόκειται για χρήση κρυπτονομισμάτων είτε για επενδύσεις σε κεφάλαια ESG, θέλουν τα χρήματά τους να αντικατοπτρίζουν τις αξίες τους. Για αυτούς, η ευκολία και η συνείδηση ​​πάνε χέρι-χέρι.

Παλαιότερες γενιές: Οι φύλακες της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης

Η γενιά Χ και οι Boomers νιώθουν πιο άνετα με τους προσωπικούς τραπεζίτες, τα πιστωτικά συστήματα και τις παραδοσιακές επενδύσεις. Εμπιστεύονται τις ανθρώπινες συμβουλές και τις αποδεδειγμένες οικονομικές μεθόδους.

Για αυτούς, η εμπειρία και η ασφάλεια έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις γρήγορες αποδόσεις. Προτιμούν τη σταθερότητα από την ανάληψη ρίσκων ή τη δοκιμή νέων τάσεων.

Πώς οι γενεαλογικές αλλαγές οδηγούν την χρηματοοικονομική καινοτομία

Η άνοδος του fintech, των επενδύσεων μέσω εφαρμογών και του blockchain δεν αποτελεί έκπληξη. Οι νεότεροι επενδυτές επιθυμούν χρηματοοικονομικές επιλογές που είναι γρήγορες, ανοιχτές και εύχρηστες.

Οι προσδοκίες τους αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοοικονομικού κόσμου. Οι παραδοσιακές τράπεζες πρέπει πλέον να προσαρμοστούν σε αυτές τις τάσεις, διαφορετικά κινδυνεύουν να καταστούν ξεπερασμένες.

Το μέλλον του χρήματος είναι γενεαλογικό και ψηφιακό

Από τις εφαρμογές αποταμίευσης με τη μορφή παιχνιδιών έως τα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά, η τεχνολογία φέρνει τις γενιές πιο κοντά στον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματά τους.

Τα ψηφιακά εργαλεία αναδιαμορφώνουν τις οικονομικές συνήθειες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να συμβαδίσουν με αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να δημιουργήσουν οικονομικές λύσεις που είναι συμπεριληπτικές, ηθικές και προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων.

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

OT FORUM: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος – Τα ηχηρά deals και οι προκλήσεις

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο
Ελλάδα 08.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια» κάνει λόγο η ΕΛ.ΑΣ – Δεν αποκλείεται κανένα σενάριο

Απανθρακωμένο πτώμα με χειροπέδες μέσα σε καμένο όχημα στη Βοιωτία: «Καλοσχεδιασμένη ενέργεια, οι δράστες ίσως γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή» λέει η Δημογλίδου.

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο
Περιβάλλον 08.11.25

Βράζει… η Μεσόγειος – Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας τον Οκτώβριο

Στους 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία τον Οκτώβριο - Η θερμοκρασία της επιφάνειας κυμαίνεται από 18,9 έως 26 βαθμούς Κελσίου

Κατερίνα Ροββά
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

