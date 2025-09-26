newspaper
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς η Gen Z ανασταίνει ένα βαρετό επάγγελμα στο οποίο οι άλλες γενιές έχουν ρίξει «άκυρο»
Διεθνής Οικονομία 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Πώς η Gen Z ανασταίνει ένα βαρετό επάγγελμα στο οποίο οι άλλες γενιές έχουν ρίξει «άκυρο»

Η Gen Z φαίνεται να έχει βρει ενδιαφέρον σε ένα επαγγέλμα που θεωρείται ιδιαίτερα ανιαρό από τις μεγαλύτερες ηλικίες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Spotlight

Αν και η λογιστική θεωρείται ένα από τα πιο βαρετά επαγγέλματα και οδεύει προς εξαφάνιση σε συγκεκριμένες χώρες, η Gen Z φαίνεται ότι συνειδητοποιεί τις καλές ευκαιρίες καριέρας με εξαψήφια εισοδήματα και αποκτά εμπειρία βοηθώντας άτομα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις δωρεάν.

Ένας όχι και τόσο συναρπαστικός κλάδος

Το φορολογικό σύστημα της Αμερικής είναι πιο περίπλοκο από ποτέ, αλλά οι λογιστές παραμένουν ελάχιστοι. Μεταξύ της ανανέωσης της ηγεσίας της IRS, των διαμαχών για τη φορολογική πολιτική και της επαγγελματικής εξουθένωσης, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες εγκαταλείπουν τον κλάδο ακριβώς τη στιγμή που οι φορολογούμενοι τους χρειάζονται περισσότερο.

Περίπου 340.000 λογιστές έχουν ήδη αφήσει πίσω τους υπολογιστές τους και παραιτήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 75% των υπολοίπων αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune.

Για έναν κλάδο που συχνά θεωρείται λιγότερο συναρπαστικός από άλλους (σύμφωνα με μια μελέτη, είναι η δεύτερη πιο στερεοτυπική δουλειά για βαρετούς ανθρώπους), η κρίση δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Τώρα η Gen Ζ έρχεται να σώσει την κατάσταση.

Τι βλέπει η Gen Z στη λογιστική;

«Η λογιστική είναι η επιστήμη του επιχειρηματικού κόσμου», λέει η Αλάνα Κέλι, φοιτήτρια λογιστικής και βιοϊατρικών επιστημών στο Oregon State University, η οποία βοήθησε δεκάδες οικογένειες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις την περασμένη περίοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος Volunteer Income Tax Assistance (VITA) του πανεπιστημίου της.

Ένας από αυτούς ήταν ένας εκτροφέας αιγών που είχε μόνο σταθερό τηλέφωνο και δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μια άλλη ήταν μια νεαρή γυναίκα που στήριζε οικονομικά την αδελφή της. Η Κέλι κατάφερε να τους βοηθήσει να λάβουν επιστροφές φόρου ύψους 6.000 δολαρίων, που άλλαξαν τη ζωή τους. Ένας από τους συμφοιτητές της Κέλι, ο Τρίσταν Κλάσκιους, φοιτητής λογιστικής και χρηματοοικονομικών, βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα να αποκτήσει πρόσβαση στο εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης που τόσο πολύ χρειαζόταν και που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να καταλάβει πώς να το πάρει.

Οι ενέργειές τους βοηθούν ήδη τους Αμερικανούς να εξοικονομήσουν εκατομμύρια δολάρια μέσω της δωρεάν φορολογικής βοήθειας που παρέχεται.

Η Κέλι και ο Κλάσκιους είναι μόνο δύο παραδείγματα της Gen Z που βλέπει όλο και περισσότερο τη λογιστική όχι ως μια μονότονη εργασία, αλλά ως έναν τρόπο να μεταμορφώσει τη ζωή των ανθρώπων.

Η Gen Z παρέχει βοήθεια σε πολίτες που δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν το φορολογικό σύστημα.

Οι ενέργειές τους βοηθούν ήδη τους Αμερικανούς να εξοικονομήσουν εκατομμύρια δολάρια μέσω της δωρεάν φορολογικής βοήθειας που παρέχεται σε συνεργασία με την IRS και σχεδόν 24 πανεπιστήμια.

Ένα πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση πολιτών

Το πρόγραμμα VITA της IRS ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια στο California State University, Northridge, με σκοπό να βοηθήσει τις κοινότητες με χαμηλό εισόδημα και ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες να πλοηγηθούν στο ολοένα και πιο περίπλοκο φορολογικό σύστημα.

Μόνο το 2024, μια ομάδα περισσότερων από 280 φοιτητών του CSUN βοήθησε πάνω από 9.000 φορολογούμενους με χαμηλό εισόδημα να διεκδικήσουν σχεδόν 11 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές φόρων και 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ τους έσωσε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων.

Τις εβδομάδες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ορισμένοι φοιτητές εργάζονται από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, βοηθώντας τις οικογένειες να κατανοήσουν πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν ως επιστροφή ή πόσα οφείλουν.

Και ενώ ο αντίκτυπος μπορεί να φαίνεται ελάχιστος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις φόρου εισοδήματος από εργασία (Earned Income Tax Credits) δεν αξιοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς κατά το φορολογικό έτος 2021, κάθε δολάριο επιστροφής μπορεί να έχει σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Περίπου το 66% των Αμερικανών αισθάνονται ότι ζουν από μισθό σε μισθό.

Ο διευθυντής του προγράμματος CSUN, Ραφαέλ Εφράτ, δήλωσε στο Fortune ότι το VITA στα πανεπιστήμια είναι η ενσάρκωση του καλού που μπορεί να προκύψει από το επάγγελμα του λογιστή και να αναδιαμορφώσει τις απόψεις εκατοντάδων νέων ανθρώπων.

«Όταν ασχοληθούν εις βάθος με την πρακτική και δουν πώς λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο, αλλάζει η γνώμη των ανθρώπων».

Όπως αναφέρει το Fortune, ακόμη και οι νέοι της Gen Z που δεν φοιτούν στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά σπουδάζουν θέματα όπως πληροφορική, δημόσια υγεία και ψυχολογία, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φορολογικής βοήθειας.

«Αν και η λογιστική μπορεί να αντιστοιχεί με μία συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό των νέων ως μη ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, όταν ασχοληθούν εις βάθος με την πρακτική και δουν πώς λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο, αλλάζει η γνώμη των ανθρώπων», ανέφερε ο Εφράτ.

Προς ανάσταση το επάγγελμα

Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί με χαμηλό εισόδημα που υποβάλλουν δωρεάν τις φορολογικές τους δηλώσεις που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα VITA. Και οι φοιτητές εθελοντές αποκτούν μοναδικές πρακτικές δεξιότητες, συνεργαζόμενοι με πελάτες που έχουν μερικές φορές περίπλοκες φορολογικές καταστάσεις, και κερδίζουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαπρέψουν από την πρώτη μέρα που θα αποφοιτήσουν και θα βρουν μια δουλειά με εξαψήφιο μισθό.

«Ουσιαστικά, ρίχνουμε τους φοιτητές στο νερό και τους αφήνουμε να κολυμπήσουν, και τότε οι φοιτητές ανταποκρίνονται στην πρόκληση», λέει ο Εφράτ.

Παρά το γεγονός ότι ο μέσος συνολικός μισθός ενός λογιστή είναι 93.000 δολάρια (ή σχεδόν 200.000 δολάρια για τους ορκωτούς λογιστές), το να ενθουσιάσεις τους φοιτητές για τους φόρους παραμένει η απόλυτη πρόκληση.

Το επάγγελμα των λογιστών φαίνεται να έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον των νεότερων γενιών.

Ο αριθμός των πτυχίων που απονεμήθηκαν στη λογιστική έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2015-16, ενώ τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε μείωση κατά περίπου 1%–3%, σύμφωνα με το American Institute of CPAs. Η πανδημία έφερε ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, με τα πτυχία λογιστικής να μειώνονται κατά 7% μεταξύ 2021-22 και 2022-23.

Ωστόσο, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει.

Σύμφωνα με τον Λόγκαν Στιλ, καθηγητή λογιστικής στο OSU, πολλοί νέοι έχουν μια ξεπερασμένη άποψη για το τι κάνει πραγματικά ένας λογιστής. Οι επαγγελματίες δεν ξοδεύουν πλέον το χρόνο τους εκτελώντας χειροκίνητους υπολογισμούς σε χαρτιά. Οι λογιστές έχουν αναθέσει μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τώρα επικεντρώνονται περισσότερο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ωστόσο, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, υποστηρίζει. Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι λογιστικής του OSU — το 98% — εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, λέει, και οι μισθοί τους είναι οι υψηλότεροι στην ιστορία οποιουδήποτε σημαντικού προγράμματος της σχολής επιχειρήσεων.

Με τη Gen Z να προτιμά όλο και περισσότερο την εργασιακή ασφάλεια από την ευελιξία στην εργασία, η στροφή προς την αποδοχή της λογιστικής ως μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική σταδιοδρομία μπορεί να αυξηθεί, ειδικά με τις εκκλήσεις για μείωση των εμποδίων για να γίνει κανείς πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Ύπνος: Ο ξηρός καρπός που τον «απογειώνει»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα
Ζήτημα πολιτικής 24.09.25

Αγορά κατοικίας στην Ευρώπη – Καλώς ήρθατε στη μεγάλη φορολογική ρουλέτα

Μεγάλες είναι οι διαφορές όσον αφορά τη φορολόγηση για την αγορά κατοικίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το κόστος κυμαίνεται από 0 έως χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
«Όλα έχουν μια τιμή» 24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24.09.25

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει
Πολιτική 26.09.25

Τέμπη: Η κυβέρνηση επικαλείται την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης όταν… τη βολεύει

Όσο και αν τώρα, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, είναι η ίδια που με δημόσιες τοποθετήσεις των πιο κεντρικών στελεχών της, έχει λάβει σαφή θέση σε πολύ ουσιαστικές πτυχές της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο