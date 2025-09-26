Πώς η Gen Z ανασταίνει ένα βαρετό επάγγελμα στο οποίο οι άλλες γενιές έχουν ρίξει «άκυρο»

Αν και η λογιστική θεωρείται ένα από τα πιο βαρετά επαγγέλματα και οδεύει προς εξαφάνιση σε συγκεκριμένες χώρες, η Gen Z φαίνεται ότι συνειδητοποιεί τις καλές ευκαιρίες καριέρας με εξαψήφια εισοδήματα και αποκτά εμπειρία βοηθώντας άτομα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις δωρεάν.

Ένας όχι και τόσο συναρπαστικός κλάδος

Το φορολογικό σύστημα της Αμερικής είναι πιο περίπλοκο από ποτέ, αλλά οι λογιστές παραμένουν ελάχιστοι. Μεταξύ της ανανέωσης της ηγεσίας της IRS, των διαμαχών για τη φορολογική πολιτική και της επαγγελματικής εξουθένωσης, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες εγκαταλείπουν τον κλάδο ακριβώς τη στιγμή που οι φορολογούμενοι τους χρειάζονται περισσότερο.

Περίπου 340.000 λογιστές έχουν ήδη αφήσει πίσω τους υπολογιστές τους και παραιτήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 75% των υπολοίπων αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fortune.

Για έναν κλάδο που συχνά θεωρείται λιγότερο συναρπαστικός από άλλους (σύμφωνα με μια μελέτη, είναι η δεύτερη πιο στερεοτυπική δουλειά για βαρετούς ανθρώπους), η κρίση δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Τώρα η Gen Ζ έρχεται να σώσει την κατάσταση.

Τι βλέπει η Gen Z στη λογιστική;

«Η λογιστική είναι η επιστήμη του επιχειρηματικού κόσμου», λέει η Αλάνα Κέλι, φοιτήτρια λογιστικής και βιοϊατρικών επιστημών στο Oregon State University, η οποία βοήθησε δεκάδες οικογένειες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις την περασμένη περίοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος Volunteer Income Tax Assistance (VITA) του πανεπιστημίου της.

Ένας από αυτούς ήταν ένας εκτροφέας αιγών που είχε μόνο σταθερό τηλέφωνο και δεν είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μια άλλη ήταν μια νεαρή γυναίκα που στήριζε οικονομικά την αδελφή της. Η Κέλι κατάφερε να τους βοηθήσει να λάβουν επιστροφές φόρου ύψους 6.000 δολαρίων, που άλλαξαν τη ζωή τους. Ένας από τους συμφοιτητές της Κέλι, ο Τρίσταν Κλάσκιους, φοιτητής λογιστικής και χρηματοοικονομικών, βοήθησε μια ηλικιωμένη γυναίκα να αποκτήσει πρόσβαση στο εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης που τόσο πολύ χρειαζόταν και που διαφορετικά δεν θα μπορούσε να καταλάβει πώς να το πάρει.

Οι ενέργειές τους βοηθούν ήδη τους Αμερικανούς να εξοικονομήσουν εκατομμύρια δολάρια μέσω της δωρεάν φορολογικής βοήθειας που παρέχεται.

Η Κέλι και ο Κλάσκιους είναι μόνο δύο παραδείγματα της Gen Z που βλέπει όλο και περισσότερο τη λογιστική όχι ως μια μονότονη εργασία, αλλά ως έναν τρόπο να μεταμορφώσει τη ζωή των ανθρώπων.

Ένα πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση πολιτών

Το πρόγραμμα VITA της IRS ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια στο California State University, Northridge, με σκοπό να βοηθήσει τις κοινότητες με χαμηλό εισόδημα και ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες να πλοηγηθούν στο ολοένα και πιο περίπλοκο φορολογικό σύστημα.

Μόνο το 2024, μια ομάδα περισσότερων από 280 φοιτητών του CSUN βοήθησε πάνω από 9.000 φορολογούμενους με χαμηλό εισόδημα να διεκδικήσουν σχεδόν 11 εκατομμύρια δολάρια σε επιστροφές φόρων και 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ τους έσωσε πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων.

Τις εβδομάδες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ορισμένοι φοιτητές εργάζονται από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, βοηθώντας τις οικογένειες να κατανοήσουν πόσα χρήματα μπορούν να λάβουν ως επιστροφή ή πόσα οφείλουν.

Και ενώ ο αντίκτυπος μπορεί να φαίνεται ελάχιστος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι 8,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις φόρου εισοδήματος από εργασία (Earned Income Tax Credits) δεν αξιοποιήθηκαν από τους Αμερικανούς κατά το φορολογικό έτος 2021, κάθε δολάριο επιστροφής μπορεί να έχει σημασία για τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Περίπου το 66% των Αμερικανών αισθάνονται ότι ζουν από μισθό σε μισθό.

Ο διευθυντής του προγράμματος CSUN, Ραφαέλ Εφράτ, δήλωσε στο Fortune ότι το VITA στα πανεπιστήμια είναι η ενσάρκωση του καλού που μπορεί να προκύψει από το επάγγελμα του λογιστή και να αναδιαμορφώσει τις απόψεις εκατοντάδων νέων ανθρώπων.

«Όταν ασχοληθούν εις βάθος με την πρακτική και δουν πώς λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο, αλλάζει η γνώμη των ανθρώπων».

Όπως αναφέρει το Fortune, ακόμη και οι νέοι της Gen Z που δεν φοιτούν στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά σπουδάζουν θέματα όπως πληροφορική, δημόσια υγεία και ψυχολογία, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φορολογικής βοήθειας.

«Αν και η λογιστική μπορεί να αντιστοιχεί με μία συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό των νέων ως μη ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, όταν ασχοληθούν εις βάθος με την πρακτική και δουν πώς λειτουργεί στον πραγματικό κόσμο, αλλάζει η γνώμη των ανθρώπων», ανέφερε ο Εφράτ.

Προς ανάσταση το επάγγελμα

Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί με χαμηλό εισόδημα που υποβάλλουν δωρεάν τις φορολογικές τους δηλώσεις που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα VITA. Και οι φοιτητές εθελοντές αποκτούν μοναδικές πρακτικές δεξιότητες, συνεργαζόμενοι με πελάτες που έχουν μερικές φορές περίπλοκες φορολογικές καταστάσεις, και κερδίζουν την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαπρέψουν από την πρώτη μέρα που θα αποφοιτήσουν και θα βρουν μια δουλειά με εξαψήφιο μισθό.

«Ουσιαστικά, ρίχνουμε τους φοιτητές στο νερό και τους αφήνουμε να κολυμπήσουν, και τότε οι φοιτητές ανταποκρίνονται στην πρόκληση», λέει ο Εφράτ.

Παρά το γεγονός ότι ο μέσος συνολικός μισθός ενός λογιστή είναι 93.000 δολάρια (ή σχεδόν 200.000 δολάρια για τους ορκωτούς λογιστές), το να ενθουσιάσεις τους φοιτητές για τους φόρους παραμένει η απόλυτη πρόκληση.

Ο αριθμός των πτυχίων που απονεμήθηκαν στη λογιστική έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2015-16, ενώ τα επόμενα χρόνια σημειώθηκε μείωση κατά περίπου 1%–3%, σύμφωνα με το American Institute of CPAs. Η πανδημία έφερε ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα, με τα πτυχία λογιστικής να μειώνονται κατά 7% μεταξύ 2021-22 και 2022-23.

Ωστόσο, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει.

Σύμφωνα με τον Λόγκαν Στιλ, καθηγητή λογιστικής στο OSU, πολλοί νέοι έχουν μια ξεπερασμένη άποψη για το τι κάνει πραγματικά ένας λογιστής. Οι επαγγελματίες δεν ξοδεύουν πλέον το χρόνο τους εκτελώντας χειροκίνητους υπολογισμούς σε χαρτιά. Οι λογιστές έχουν αναθέσει μεγάλο μέρος των καθημερινών εργασιών σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τώρα επικεντρώνονται περισσότερο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ωστόσο, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει, υποστηρίζει. Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι λογιστικής του OSU — το 98% — εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, λέει, και οι μισθοί τους είναι οι υψηλότεροι στην ιστορία οποιουδήποτε σημαντικού προγράμματος της σχολής επιχειρήσεων.

Με τη Gen Z να προτιμά όλο και περισσότερο την εργασιακή ασφάλεια από την ευελιξία στην εργασία, η στροφή προς την αποδοχή της λογιστικής ως μια πολλά υποσχόμενη επαγγελματική σταδιοδρομία μπορεί να αυξηθεί, ειδικά με τις εκκλήσεις για μείωση των εμποδίων για να γίνει κανείς πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής.