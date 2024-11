Στίβεν Κινγκ, The Guardian και St. Pauli, αποχωρούν από το X- «Η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ τοξική»

Ο Στίβεν Κινγκ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το X και αυτός αφού χαρακτήρισε την πλατφόρμα ως «πολύ τοξική».

Σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη, ο συγγραφέας του εμβληματικού «The Shining» έγραψε: «Φεύγω από το Twitter. Προσπάθησα να μείνω, αλλά η ατμόσφαιρα έχει γίνει πολύ τοξική». Αναφερόμενος στην αντίπαλη πλατφόρμα που εγκαινίασε η Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, πρόσθεσε: «Ακολουθήστε με στο Threads, αν θέλετε».

Την Τετάρτη, ο Κινγκ αρνήθηκε ότι αποκάλεσε τον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ, «τη νέα πρώτη κυρία του Τραμπ» ή ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ένθερμος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, τον έδιωξε από την πλατφόρμα – προκαλώντας την απάντηση «Γεια σου Στιβ!» από τον ίδιο τον λογαριασμό του Μασκ.

Ο 77χρονος Κινγκ έχει συγκρουστεί και στο παρελθόν με τον Μασκ. Συγκεκριμένα, λίγο αφότου ο Μάσκ ολοκλήρωσε την εξαγορά του ιστότοπου ύψους 44 δισ. δολαρίων (35 δισ. λιρών) το 2022, όταν ήταν γνωστός ως Twitter, ο Κινγκ απείλησε να εγκαταλείψει την πλατφόρμα μετά από μια αναφορά ότι θα χρεώσει τους χρήστες 20 δολάρια για να διατηρήσουν το μπλε τικ επαλήθευσης.

«20 δολάρια το μήνα για να διατηρήσω το μπλε τσεκάρισμά μου; Γ@@@ το, θα έπρεπε να με πληρώνουν. Αν αυτό θεσπιστεί, θα φύγω σαν την Enron», έγραψε.

Ο King επέπληξε επίσης τον Musk κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Απαντώντας σε έναν ισχυρισμό του Μασκ στο X ότι η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος, Κάμαλα Χάρις, «θέλει να παραβιάσει το Σύνταγμα», ο Κινγκ έγραψε: «Αυτό είναι γελοίο. Ως συνήθως».

Αυτή την εβδομάδα, ο Guardian δήλωσε ότι θα σταματήσει να δημοσιεύει στο X, επικαλούμενος το τοξικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Οπως διευκρινίζεται στην ενημέρωση «θεωρούμε πως τα οφέλη της παρουσίας στο Χ υπερκαλύπτονται πλέον από τα αρνητικά και ότι οι πόροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα για την προώθηση της δημοσιογραφίας μας αλλού».

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

— The Guardian (@guardian) November 13, 2024