Έλον Μασκ: Η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου xAI αγοράζει το X για 33 δισ. δολάρια

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ εξαγόρασε την X η οποία ανήκει στον ίδιο – την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Twitter – έναντι 33 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας την τελευταία εξέλιξη στην ταχεία εδραίωση της εξουσίας του δισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με τον Guardian.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή και αφορά όλες τις μετοχές συνδυάζει δύο από τις πολλαπλές εταιρείες του Μασκ, στις οποίες περιλαμβάνονται επίσης η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και η SpaceX, και ενδεχομένως διευκολύνει τη δυνατότητα του δισεκατομμυριούχου να εκπαιδεύσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του, γνωστό ως Grok.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε τη συναλλαγή σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας: «Ο συνδυασμός αποτιμά την xAI στα 80 δισ. δολάρια και την X στα 33 δισ. δολάρια (45 δισ. δολάρια μείον 12 δισ. δολάρια χρέος)».

«Το μέλλον της xAI και της X είναι αλληλένδετο», έγραψε. «Σήμερα, κάνουμε επίσημα το βήμα για να συνδυάσουμε τα δεδομένα, τα μοντέλα, τον υπολογισμό, τη διανομή και το ταλέντο».

Ούτε οι εκπρόσωποι της X ούτε της xAI απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια. Πολλές από τις λεπτομέρειες της συμφωνίας παρέμειναν ασαφείς, όπως ο τρόπος αποζημίωσης των επενδυτών, ο τρόπος ενσωμάτωσης των ηγετικών στελεχών της X στη νέα εταιρεία ή η προοπτική ρυθμιστικού ελέγχου.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει επίσης εδραιώσει τη δύναμή του στην Ουάσινγκτον, επιβλέποντας τις προσπάθειες περικοπής δαπανών της κυβέρνησης Τραμπ ως επικεφαλής του λεγόμενου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (Doge). Αυτό τον έχει επίσης φέρει σε θέση να επηρεάζει δυνητικά τις υπηρεσίες που επιβλέπουν τις επιχειρηματικές του συναλλαγές, σύμφωνα με τον Guardian.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025